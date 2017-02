Neuer Mitgliederrekord und Branchenprimus in der GKV

8.2.2017 – Im vergangenen Jahr ist die Mitgliederzahl in der GKV um gut 860.000 auf fast 55,6 Millionen gestiegen. Zuwächse erzielten aber nur die Ortskrankenkassen und die Ersatzkassen, letztere vor allem aufgrund einer kassenartübergreifenden Großfusion der Barmer mit der größten Betriebskrankenkasse (BKK). Dadurch holte sich die Barmer die Führungsposition im Mitglieder-Ranking von der Techniker Krankenkasse zurück.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zählte zum Stichtag 1. Januar 2017 mit fast 55,58 Millionen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Dies meldet der gesundheitspolitische Hintergrunddienst Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik (Nummer 6/2017) unter Berufung auf Zahlen aus dem Bundesgesundheits-Ministerium (BMG).

Im Vergleich zum 1. Januar 2016 gab es – unter anderem wegen der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt, aber auch durch den Flüchtlingszustrom – ein Plus von über 860.000 Mitgliedern, was einem Zuwachs um knapp 1,6 Prozent entspricht.

Bereits im ersten Halbjahr hatte es eine Steigerung von 436.000 Mitgliedern gegeben (VersicherungsJournal 11.8.2016). In der zweiten Jahreshälfte blieb das Plus mit knapp 425.000 nur minimal dahinter zurück.

Vier Kassenarten im Minus

An der positiven Entwicklung konnten allerdings nicht alle Kassenarten teilhaben. So hatte die Landwirtschaftliche Krankenversicherung einen Rückgang im niedrigen fünfstelligen Bereich zu verzeichnen. Auch bei der Knappschaft Bahn-See und den Innungskrankenkassen (IKKen) gab es Einbußen, und zwar jeweils im mittleren fünfstelligen Bereich.

Bei den Betriebskrankenkassen (BKKen) lag der Saldo mit über 700.000 im Negativen. Dies ist allerdings vor allem der zum 1. Januar 2017 vollzogenen kassenartübergreifenden Fusion der Deutschen BKK mit der Barmer GEK zur Barmer (VersicherungsJournal 11.11.2015).

Dadurch gingen der BKK über 800.000 Mitglieder in Richtung Ersatzkassen verloren. Ohne die Fusion hätten die Betriebskrankenkassen einen Zuwachs zu verzeichnen gehabt.

Ersatzkassen und AOKen klar im Plus

Das Mitgliederplus bei den Ersatzkassen fiel durch die Fusion mit über einer Million überdimensional groß aus. Doch auch ohne den Zuwachs aus der BKK-Familie wäre die Mitgliederzahl im sechsstelligen Bereich angestiegen.

Für die Ortskrankenkassen stand auf Jahressicht ein Ausbau der Mitgliederzahl von fast 700.000 zu Buche. Wie der Dienst für Gesellschaftspolitik weiter mitteilte, hatte keine der elf AOK-Schwestern ein Minus zu verzeichnen.

Neuer Spitzenreiter im Mitglieder-Ranking

Durch die Fusion mit der Deutschen BKK hat sich die Barmer die Spitzenposition im Mitglieder-Ranking zurückgeholt, die sie vor rund zwei Jahren an die Techniker Krankenkasse (TK) verloren hatte (VersicherungsJournal 4.6.2015).

Allerdings ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich die TK noch in diesem Jahr wieder an die Spitze der Rangliste setzt. Denn der Rückstand auf die Barmer betrug nach Angaben des Branchen-Informationsdienstes zu Jahresbeginn nur etwas über 190.000 Mitglieder.

Und die Techniker habe im vergangenen Jahr ohne Fusionsaktivitäten knapp 300.000 neue Mitglieder hinzugewonnen, so der Hintergrunddienst weiter. Noch größer war der Zuwachs in den beiden Jahren zuvor ausgefallen (VersicherungsJournal 10.2.2016, 12.2.2015).