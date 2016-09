Neue Tarife für Privatkunden

20.9.2016 – Die SV Versicherung versichert die Besucher der „Wasen“, die Bayerische die des Oktoberfests und LTA Gruppen auf Reisen. Ergo versichert nun auch private Kunstsammler. Die Oberösterreichische hat ihre Haftpflicht erweitert, die NV ihre Tierhalter-Haftpflicht und Janitos rabattiert den Top-Haftpflichtschutz.

Der „SV WasenSchutz“ ist eine anlassbezogene Versicherung für die Besucher des Cannstatter Volksfestes („Wasen"). Das Paket der SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG beinhaltet Elemente einer Sach-, Unfall- und Haftpflichtversicherung und kostet 4,99 Euro.

Für die SV ist der „WasenSchutz“ das erste Produkt im Bereich situativer Versicherungen. Diese Produktgruppe will der öffentliche Versicherer „in der nächsten Zeit“ ausbauen. Die passende Plattform für den Verkauf liefert der Partner Situative GmbH.

24-Stunden-Schutz

Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Screenshot Sparkassenversicherung.de)

Für 24 Stunden sind nach Abschluss der Verlust von Dokumenten mit Wiederbeschaffungs-Kosten bis 100 Euro sowie der Diebstahl von Jacken, Taschen, Portemonnaies und Mobiltelefonen bis 500 Euro versichert.

Voraussetzung für Letzteres ist, dass der Versicherungsnehmer im Zeitpunkt der Wegnahme direkten Zugriff auf diese Sachen hatte. „Ein direkter Zugriff liegt insbesondere dann nicht vor, wenn sich die versicherte Sache in einem anderen Raum als Sie befindet. Gegenstände, die sich in den Jacken oder Taschen befinden, sind nicht versichert“, heißt es in den Versicherungs-Bedingungen.

Schutz besteht zudem nur, sofern der Raub oder Diebstahl unverzüglich bei der Polizei angezeigt worden ist. Wie den Bedingungen weiter zu entnehmen ist, gilt der Versicherungsschutz nachrangig (subsidiär) zu eventuell bestehenden anderen Versicherungen.

Für Zahnersatz aufgrund von Unfällen leistet die Police bis 5.000 Euro. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an gemieteten oder geliehenen Sachen sind bis 500 Euro gedeckt, bei 30 Euro Selbstbeteiligung.

Zudem hilft der Versicherer beim Löschen von Fotos, wenn diese auf dem Wasen gemacht worden sind und gegen den Willen des Versicherungsnehmers im Internet veröffentlicht wurden. Die Police kann über diesen Link abgeschlossen werden.

Auch unter Alkohol

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot

Diebayerische.situative.net/wiesnschutz.html)

Auch für das diesjährige Oktoberfest bietet die Bayerische Beamten Versicherung AG zusammen mit Situative GmbH eine Kurzzeit-Unfallversicherung an. Der „WiesnSchutz“ kann über die kostenlose App „SafeNow“ oder diese Webseite der Bayerischen abgeschlossen werden. Der Preis beträgt 5,99 Euro für 24 Stunden. Der Schutz gilt sofort ab dem gewählten Termin. Der Vertrag endet automatisch.

Versichert sind unter anderem Unfälle beim Besuch des Münchener Oktoberfests (inklusive An- und Abreise), die zu bleibenden Schäden führen, mit bis zu 50.000 Euro, sowie tödliche Unfälle bis 10.000 Euro.

Unfallfolgen unter Alkoholeinfluss sind mitversichert. Bis zu 10.000 Euro werden für unfallbedingte kosmetische Operationen sowie jeweils bis zu 2.000 Euro für Zahnbehandlungen und medizinisch bedingten Krankenrücktransport im Inland geleistet.

Verbraucherschützer haben diese Art des Freizeit-Unfallschutzes bereits in früheren Jahren als relativ teuer und die Versicherungssumme betreffend als nicht ausreichend eingestuft (VersicherungsJournal Medienspiegel 24.9.2014).

Einer für alle oder allein

Der neue Reiseschutz für Gruppenreisen zu Volksfesten der Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) umfasst zwei Leistungspakete. „Basic“ besteht aus einer Reise-Rücktrittskosten- und einer Reise-Ausfallschutz- (Abbruchkosten), „Basic Travel“ zusätzlich aus einer Reisegepäck-, Auslandsreise-Kranken- (inklusive Reiserückholkosten, auch im Inland) und einer Umbuchungsgebühren-Versicherung sowie Reise-Assistance- und Beistandsleistungen.

Die LTA-Gruppenreisen-Tarife versichern ab acht Personen für Reisen bis zu 28 Tagen. Das Ausfallrisiko eines Reiseleiters ist mitversicherbar. Unterschieden werden die Tarife nach dem Alter (bis/ab Vollendung des 70. Lebensjahres) sowie danach, ob das Risiko des Ausfalls der Reisenden miteinander verknüpft ist.

So sind bei der Tarifoption „together“ alle Teilnehmer untereinander als Risikopersonen versichert. Das bedeutet, wenn ein Reisender ausfällt und dadurch die ganze Gruppe die Reise nicht mehr antreten möchte, sind alle versichert.

Allgefahren-Deckung nun auch für Private

Die Ergo Group AG erweitert ihre Zielgruppe im Bereich Kunstversicherung und sichert ab sofort auch private Sammler ab. Die „ERGO Kunstversicherung Privat“ ist im Gegensatz zur Hausratversicherung eine Allgefahren-Deckung. Sie leistet auch bei einfacher Beschädigung oder einfachem Diebstahl, wenn kein Einbruch vorliegt.

Für Kapitalanleger, die in Kunst investieren, ist den Angaben zufolge die Cash-Option der Kunstversicherung ein wichtiger Bestandteil: Ist ein Kunstwerk so beschädigt, dass eine Wertminderung von mehr als 40 Prozent vorliegt, gilt es als Totalschaden.

In diesem Fall erhält der Sammler auf Wunsch den vollen Versicherungswert im Tausch gegen das beschädigte Kunstwerk. Ergo verfügt über eine Versicherungskapazität von 100 Millionen Euro pro versichertes Risiko.

Mit Rabatt

Die Oberösterreichische Versicherung AG verzichtet in der Haftpflicht nun auch auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit und bietet sowohl beim „Komfortschutz“ als auch beim „Superschutz“ eine Variante mit Selbstbehalt. Bei einem Betrag von 125 Euro reduziert sich die Prämie um zehn Prozent.

Neu ist für den Vertrieb das „elektronische Postfach“, als Ergänzung des bestehenden Partnerportals. Änderungen bei Verträgen, neue Dokumente und auch die Verwaltung der jeweiligen Provisionsnoten werden künftig über dieses Postfach abgewickelt.

Die Janitos Versicherung AG gewährt auf ihre Tarifvariante „Best Selection“ im Neugeschäft 30 Prozent Nachlass im ersten Versicherungsjahr und 15 Prozent im zweiten Jahr.

Einen Single zahlt rabattiert für zehn Millionen Euro Versicherungssumme (ohne Selbstbehalt) jährlich 44,55 Euro Prämie. Der Tarif beinhaltet eine Neutarif-Garantie, womit der Kunde stets von Leistungsverbesserungen profitiert.

Sicher mit Hund und Pferd

Die NV-Versicherungen VVaG versichert Welpen in der Hundehalter-Haftpflichtversicherung „PremiumPlus 2.0“ nun 18 Monate beitragsfrei mit. Der Versicherungsschutz gilt bis zu fünf Jahre auch weltweit. Bei Arbeitslosigkeit gilt eine Beitragsbefreiung. Diese Neuerungen hat auch der neue Tarif „NV PferdePremium 2.0“ (gilt dann für Fohlen), der ab 76,16 Euro im Jahr kostet.

Neu sind in der Hundehalter-Haftpflicht unter anderem die Neuwertentschädigung bei Sachschäden bis 2.500 Euro, die Erstattung von Rettungs- und Bergungskosten bis zur Versicherungssumme, die Forderungsausfall-Deckung ab einem Euro bis zur Versicherungssumme und auf Wunsch des Versicherungsnehmers der Verzicht auf Anrechnung einer Mithaftung bei Schäden bis 500 Euro.

Ausgeschlossen sind Kampfhunde. Die Höhe der Prämie (ab 46,41 Euro im Jahr) richtet sich nach der Zahl der privat gehaltenen Hunde, der Versicherungssumme und dem Alter des Versicherungsnehmers.

Beide Premium-Produkte beinhalten einige Garantien wie die „NV Best-Leistungs-Garantie“, die „NV Besitzstands-Garantie“, die sicherstellt, dass der Versicherungsnehmer gegenüber der Vorversicherung nicht schlechter gestellt ist, sowie die „NV Lückenlos-Garantie“, die für Versicherungsschutz ab Antragstellung und zudem eine Konditionsdifferenz-Deckung ist.