Neue Tarife für Gewerbekunden

2.3.2017 – Hiscox bietet Ärzten einen kombinierten Cyber- und Sachversicherungsschutz. Der HDI bietet der gleichen Zielgruppe ein Zusatzmodul „Cyber“. Die Volkswagen Financial Services setzt Telematik im Flottenmanagement ein. Das Beratungsunternehmen Wunderlich Financial Consulting bietet Firmen eine Absicherung gegen den Ausfall wichtiger Mitarbeiter. Eine weitere neue Hiscox-Police schützt vor den Folgen krimineller und politischer Bedrohungen.

Für niedergelassene Ärzte bietet die HDI Versicherung AG die Deckung „Cyberrisk“ als Zusatzmodul zur ärztlichen Berufshaftpflicht. Versichert sind die Risiken, von Dritten nach einem Cyberangriff auf Schadenersatz in Anspruch genommen zu werden, sowie von Eigenschäden.

Sicherheits-Back-up für Ärzte

Die versicherten Leistungen umfassen unter anderem die Benachrichtigung von Betroffenen und Datenschutzbehörden, die Wiederherstellung von Daten und Software, Dienstleistungen zur Kreditkartenüberwachung sowie die finanzielle Absicherung von forensischen Untersuchungen oder einer durch die Cyber-Attacke verursachten Betriebsunterbrechung.

Werden das IT-System einer Praxis oder die Software medizinischer Geräte gehackt oder mit einem Schadprogramm infiziert, kann das aber nicht nur zu einem Stillstand im Praxisablauf führen. Ärzte müssen Hackerangriffe, bei denen Patientendaten an Dritte gelangen, nach § 42a BDSG unverzüglich an die zuständigen Aufsichtsbehörde sowie den Betroffenen melden.

Hiscox: Kombi-Police aus Cyber- und Sachversicherung

Für niedergelassene Ärzte hat die Hiscox Europe Underwriting Ltd. Zweigniederlassung für die Bundesrepublik Deutschland eine Kombinationspolice aus Cyber- und Sachversicherung entwickelt. Um Deckungslücken zu vermeiden, vereint das Deckungskonzept für Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und psychologische Psychotherapeuten sämtliche Bestandteile der Cyber-, Sach- und Elektronikversicherung miteinander, so das Unternehmen.

Versichert seien damit alle Schäden aus Cyber-Angriffen an der Praxis-IT und medizinischem Gerät sowie Schäden an der Elektronik oder am Praxisinventar. Die Police deckt den Angaben zufolge Persönlichkeitsrechts-Verletzungen bei Datendiebstahl, aber auch Betriebsunterbrechungs-Schäden, beispielsweise wenn der Arzt durch die bösartige Verschlüsselung der elektronischen Krankenakten keine Patienten mehr behandeln kann.

Inklusive Krisenkommunikation und Rechtsbeistand

Hiscox übernimmt bei Bedarf auch die Krisenkommunikation und leistet Rechtsbeistand. Im Rahmen des Versicherungsschutzes erhalten die Ärzte ein kostenfreies Cyber-Training zur Aufklärung und Sensibilisierung gegenüber digitalen Risiken.

Bei Vertragsabschluss gibt es einen speziell entwickelten Cyber-Krisenplan sowie im Krisenfall ein spezialisiertes IT-Krisenteam. Das Expertennetzwerk der Hiscox-Partner unterstützt bei der Wiederherstellung des IT-Systems und der Daten, wird weiter mitgeteilt.

Im Rahmen der Sachversicherung sind nach Unternehmensangaben das gesamte Praxisinventar sowie elektronische Geräte und die Medizintechnik zum Neuwert geschützt. Auch Arzneimittel, die in einer Kühlung aufbewahrt werden, sind im Versicherungsumfang inbegriffen sowie Geräte und Medizintechnik bis zu 50.000 Euro, die der Arzt außerhalb der Praxis, beispielsweise auf Hausbesuchen, benötigt.

Kriminelle und politische Risiken

Mit ihrer ebenfalls neuen „Corporate Security Cover Police“ versichert Hiscox Unternehmen vor den Folgen von Bedrohungen wie Bedrohungen wie Terrorismus, Korruption, Erpressung, Entführung, Cyber-Angriffen oder Industriespionage. Die Police unterstützt Unternehmen dabei, ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen und Mitarbeiter, Unternehmenswerte sowie die eigene Reputation zu schützen.

Im Krisenfall bietet die Risikoberatungsfirma Control Risks Group Ltd. Expertenunterstützung – etwa in Form der von Beratern, Sicherheits- und Ermittlungs-Dienstleistungen sowie die Betreuung nach Beendigung der Krise.

Unternehmen ohne eigene Sicherheitsabteilung können mit dem umfassenden Leistungsspektrum des Corporate Security Covers für den Ernstfall vorsorgen und auf die Expertise erfahrener Spezialisten bauen.

Telematik-basiertes Flottenmanagement

Die zur Volkswagen Financial Services AG gehörende Carmobility GmbH hat mit „FleetConnected“ nun auch eine Telematik-Lösung für Fuhrparks im Programm. Dieses beinhaltet verschiedene Funktionalitäten vom Diagnose- und Schadenmanagement über das Fahrtenbuch bis hin zum Fahrten-Reporting. Wählbar sind verschiedene Leistungen.

Über die Diagnosefunktion wird der optimale Wartungszeitpunkt der Fahrzeuge ermittelt. Folgeschäden durch zu spät durchgeführte Reparaturen werden so frühzeitig vermieden. Im Rahmen des Schadenmanagements erhält der Flottenmanager im Schadenfall eine automatisierte Meldung.

Zusätzlich wird eine elektronische Schadenakte bei der AFC Auto Fleet Control GmbH angelegt. Der Kooperationspartner koordiniert die Reparatur des Fahrzeugs und wickelt die Abrechnung mit Carmobility ab. Die Fuhrparkmanager erhalten Zugriff auf die Telematik-Daten ihrer Flotte über ein internetbasiertes Portal. Die Dienstwagenfahrer können per App (Android/iOS) auf die Daten ihres Fahrzeugs zugreifen.

Schutz der Schlüsselpersonen

Das Beratungsunternehmen Wunderlich Financial Consulting GmbH hat mit der britischen Argenta Holding plc, Syndicate 2121 eine „Keyperson“-Absicherung entwickelt. Damit sind nicht nur schwere Erkrankungen oder der Verlust von Köperteilen versichert, sondern auch die Berufsunfähigkeit eines wichtigen Mitarbeiters.

Bei Ausfall der Schlüsselperson wird eine Einmalzahlung geleistet. Die Versicherungssumme wird jährlich abgefragt, so dass regelmäßige Anpassungen möglich sind, zum Beispiel, wenn sich das Gehalt der Schlüsselperson geändert hat.

Mit einer Vorsorge-Checkliste, die Wunderlich Financial Consulting gemeinsam mit Finanzexperten und Steuerberatern entwickelt hat, können die wichtigsten Punkte zur Absicherung des Schlüsselpersonen-Risikos überprüft werden.