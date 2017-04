Neue Tarife für Firmenkunden

5.4.2017 – Die neue Sach-Gewerbe-Versicherung der Basler beinhaltet auch eine Bestands- und Innovationsgarantie. Finlex hat ein eigenes Bedingungswerk für Cyber und Domcura eine Inventar-Police für Mediziner auf den Markt gebracht. Die Arag hat ihren Firmenschutz überarbeitet.

Die Basler Versicherungen führt als eigenen Angaben zufolge erstes Unternehmen die Bestands- und Innovationsgarantie (BIG) für Sach-Gewerbe ein. Diese Garantie umfasst nach Unternehmensangaben die Mitnahme aller Leistungen des Vorversicherers sowie den am Markt stets aktuellsten Versicherungsschutz.

Neues für alle Vertriebskanäle

Zudem wurde Anfang April der Deckungsumfang in den Tarifen erweitert: In der Gebäude- und Inhalts- sowie der Betriebsunterbrechungs-Versicherung ist neben einem erweiterten Unterversicherungs-Verzicht auch die grobe Fahrlässigkeit mitversichert, teilte die Basler in einer Pressemeldung mit.

Der Gebäudeschutz sichert auch Regie- und Verwaltungskosten ab, die bei Reparaturen nach einem Schaden anfallen. Darüber hinaus sind vom Leistungsumfang nun unter anderem der Versicherungsschutz aufgrund von Schäden durch Blindgänger aus vergangenen Kriegsereignissen (Munition/ Bomben) und freiwillige Zuwendungen an Brandhelfer umfasst.

In der Inhaltversicherung wurden die Bewegungs- und Schutzkosten zusätzlich um die Absicherung von Transport- und Lagerkosten ergänzt. Das Feuerwehrschlüsseldepot ist den Angaben zufolge nun generell inklusive.

Die Elementardeckung hat nun neue, variable Selbstbehalte zwischen 500 und 25.000 Euro. Wie die Basler weiter mitteilte, gilt der neue Deckungsumfang für das Tarif- und Individualgeschäft sowie für Abschlüsse über den prozessoptimierten Online-Rechner Basler Easy Trade.

Cyber-Einkauf über Plattform

Die Finlex GmbH hat ein eigenes Cyber-Bedingungswerk entwickelt. Versprochen wird ein transparenter und strukturierter Aufbau des Bedingungswerks und ein umfangreicher Katalog deckungsauslösender Ereignisse. Dieser stelle sicher, dass die Kunden, auch wenn anfangs unklar ist, ob ein Cyber-Vorfall vorliegt, den Schutz der Cyber-Police haben.

Der Ausschlusskatalog ist auf ein Minimum reduziert und die Rechtssicherheit im Hinblick auf Obliegenheiten und Anzeigepflichten erhöht worden, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Diese einheitlichen Bedingungen sollen den Ausschreibungsprozess über die Maklerplattform (VersicherungsJournal 20.7.2016) für die von Finlex betreuten Kooperationsmakler und Inhousebroker zeitlich verkürzen. Zudem soll die Standardisierung zur Verminderung des Haftungsrisikos der Makler beitragen.

Die Kunden sollen bei ihrer Entscheidung über den Einkauf einer Cyber-Versicherung von der hohen Vergleichbarkeit der Bedingungswerke und wichtiger Kriterien profitieren. Zu Letzteren zählt etwa Höhe einer angemessenen Versicherungssumme oder das Profil der Dienstleister, die hinter der Police stehen und den Kunden bei Cyber-Vorfällen helfen sollen.

Sachwerte in Arztpraxen

Der Assekuradeur Domcura AG hat mit einer „Inventar-Spezialpolice für Ärzte“ sein Portfolio erweitert. Das Deckungskonzept sichert Mediziner und alle nichtakademischen Heilberufe wie Physiotherapeuten und Logopäden ab. Über Inhalts-, Glas-, Ertragsausfall sowie Technische Versicherungen werden sowohl die Sachwerte als auch die Erträge der Praxen geschützt, so die MLP-Tochter in einer Pressemitteilung.

Versichert sind den Angaben zufolge auch Schäden durch grobe Fahrlässigkeit bis zur Versicherungssumme. Waren und Vorräte gehören neben der Betriebseinrichtung zu den versicherten Sachen.

Die Multiline-Police beinhaltet eine Leistungs-Update-Garantie, durch die Bestandskunden automatisch von künftigen Tarifverbesserungen profitieren. Der Versicherungsschutz lässt sich über den Domcura-Gewerberechner abschließen.

Unbenannte Gefahren

Die Arag SE hat ihren modular aufgebauten Rundum-Schutz „Business Aktiv“ überarbeitet. Neu ist die Versicherung gegen unbenannte Gefahren. Dieser Baustein versichert Schäden an Geschäftseinrichtung, Waren und Vorräten, wenn diese durch plötzliche, unvorhergesehene und von außen einwirkende Ereignisse verursacht werden. Für jeden Baustein können Selbstbehalt von 0, 250, 500 und 1.000 Euro vereinbart werden.

In der Betriebshaftpflicht wurde die mögliche Deckungssumme auf bis zu zehn Millionen Euro verdoppelt. Werden als Versicherungssumme in der Betriebshaftpflicht fünf oder zehn Millionen Euro gewählt, erhöhen sich die Versicherungssummen der Umwelthaftpflicht- und Umweltschaden-Versicherung automatisch von drei Millionen auf fünf Millionen Euro.

Frei wählbare Bausteine vervollständigen den nach Unternehmensangaben auf Betriebsgröße und Bedarf abgestimmten Rundum-Schutz von Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Sturm-, Hagel- und Elementarversicherung über Glasbruch- und Elektronikversicherung bis zur Werkverkehrs- und Betriebsschließungs-Versicherung.

Mit Rechtsschutz

Versicherbare Ursachen für eine Betriebsunterbrechung sind Feuer (zum Beispiel durch Brand, Blitzschlag und Explosion), Raub und Einbruchdiebstahl (einschließlich Vandalismus), Leitungswasser (Nässeschäden), Sturm, Hagel und weitere Elementargefahren.

Bestandteil des Rundum-Schutzes ist auch der Rechtsschutz in drei Leistungsvarianten, der Kostenschutz für Prozess, Anwalt, Zeugenentschädigung sowie vom Gericht bestellte Gutachter bei gerichtlichen Auseinandersetzungen und Mediation bietet.

Die Komfortvariante deckt darüber hinaus außergerichtliche Anwaltskosten und das Inkasso unstrittiger Forderungen durch einen professionellen Inkassopartner ab, teilte das Unternehmen mit.

Mit der Variante „Premium“ können sich versicherte Firmen den Angaben zufolge zusätzlich auf Rückhalt verlassen, wenn sie wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht abgemahnt werden. Über die Datenbank „ARAG JuraCheck“ werden Rechtsfragen online geprüft.

Auch für schon eingetretene Schäden

Der separat abschließbare Baustein „ARAG Business Assistance“ bietet Services in den fünf geschäftsrelevanten Bereichen „Prävention und Schulung“, „Rechtsschutz-Dienstleistungen“, „Unterstützung im Schadenfall“, „Auf Reisen und im Notfall“ sowie mit „Zusätzlichen Services“.

Den Versicherten stehen alle Vermittlungsleistungen bereits ab Vertragsschluss zu. Dies gilt den Angaben zufolge selbst für Schäden, die vor Vertragsbeginn eingetreten sind. Hauptzielgruppe von „ARAG Business Assistance“ sind vor allem kleinere Gewerbebetriebe und Selbstständige.

Cyberschutz für kleine und mittelständische Unternehmen

Der neue „ARAG CyberSchutz“ wurde nach Unternehmensangaben speziell für die Bedürfnisse kleinerer und mittlerer Betriebe entwickelt und soll vor finanziellen Schäden aufgrund von Cyber-Kriminalität und Hacker-Aktivitäten schützen. Umfasst sind Schadenersatz, Rechtsdienstleistungen, Krisen- und Imageberatung sowie IT-Dienste.

Der „CyberSchutz Plus“ umfasst zudem den Rechtsschutz beim Vorwurf von Urheberrechtsverstößen im Internet sowie den online-basierten Web-Check der Firmen-Webseite durch spezialisierte Anwälte.

Bei ungezielten Online-Attacken, zum Beispiel durch Viren, sind Schäden bis 5.000 Euro abgesichert. Gezielte Online-Attacken, beispielsweise durch Hacker, sind im normalen „CyberSchutz“ bis 100.000 Euro abgesichert, in der Plusvariante bis 250.000 Euro. Die Selbstbeteiligung beträgt 500 Euro.