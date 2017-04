Neue Sach- und Haftpflichttarife für Private

3.4.2017 – Die Waldenburger hat bei ihrer neuen Wohngebäudeversicherung gegenüber der 2005 eingeführten Spezialdeckung für Photovoltaik nochmals nachgelegt. „Grüner“ wird auch die Autoversicherung der DEVK. Die VHV bietet eine weitere Aktion für ihren Telematiktarif und die Aachenmünchener will Kunden besonderen Service in der Hagelschadenregulierung gewähren.

Der neue Wohngebäudetarif „Premium Plus“ der Waldenburger Versicherung AG beinhaltet eine Marktgarantie und eine erweiterte Elementarschadendeckung. Als Höchstentschädigung je Schadenfall können bis zu 1,25 Millionen Euro gewählt werden. Der Zusatzbaustein Photovoltaik umfasst alle Mindestanforderungen des jüngsten Tests der Stiftung Warentest (VersicherungsJournal 15.2.2017).

Grobe Fahrlässigkeit inklusive

Damit werden Photovoltaikanlagen unbegrenzt gegen Sachschäden und Ertragsausfall für Natur- und weitere Elementargefahren oder zusätzlich gegen die ergänzenden technischen Gefahren (zum Beispiel Bedienungsfehler oder Schäden durch technische Mängel) versichert.

Bis 25.000 Euro sind Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien wie Solarthermie-Anlagen, Windkleinkraftanlagen oder oberflächennahe Geothermie mitversichert. Die Position „weiteres Gebäudezubehör“ wurde um Luftwärmepumpen ergänzt.

Neben dem reinen Baukörper des Gebäudes sind auch verschiedene Einbauten wie fest verlegte Fußbodenbeläge, Zentralheizung, Zubehör (zum Beispiel außen am Gebäude angebrachte Antennenanlagen, Markisen) und Grundstücksbestandteile wie Hundehütten, Einfriedungen, Müllboxen versichert.

Bei „Premium Plus“ verzichtet der Versicherer auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit – und dies unlimitiert für den Quadratmetertarif bis 250 Quadratmeter. Versichert sind zudem externe Lagerkosten und Blindgängerschäden.

Auch bei Bauvorhaben geschützt

Die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) bietet seit April eine Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung „Pro Domo“ mit zehn, 15, 25 und 50 Millionen Euro Deckungssumme an. Es gibt sie in den Produktvarianten „Kompakt“ und „Hausverwalterkonzept (HVK)“.

Eingeschlossen sind unter anderem die Forderungsausfall-Deckung für Mietsachschäden oder sonstige Schäden durch Dritte. Geleistet wird je Versicherungsfall bis zu einer Summe von maximal 100.000 Euro. Voraussetzung für die Leistung ist, dass die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem deutschen Gericht festgestellt worden ist und der schädigende Mieter zahlungs- oder leistungsunfähig ist.

Vorgesehen sind die Mitversicherung des Bauherrenrisikos bis 100.000 Euro einschließlich Eigenbauleistungen von 100.000 Euro und der Einschluss der Haftung als Bauleiter. Mitversichert sind ebenfalls die Verkehrssicherungs-Pflicht des Versicherungsnehmers aus der Unterhaltung einer Photovoltaikanlage sowie der Einspeisung von Strom bis zu 15 beziehungsweise 25 Kilowatt peak (kWp).

Schutz für später entstehende Risiken

Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die nach dem Versicherungsabschluss neu entstehen, sofort versichert. Diese Vorsorgeversicherung für neue Risiken hat eine Deckungssumme von bis zu zehn Millionen Euro.

Neu sind der Einschluss des Gewässerschadenrisikos für Keller-Öltanks, die Einbeziehung künftiger Leistungsverbesserungen oder durch den Ausfall des Hausmeisters verursachte Mehrkosten. Wird für die Betreuung des Gebäudes jemand Drittes beauftragt, so ist diese Person mitversichert. Für Wohneigentümer-Gemeinschaften ist die persönliche Haftpflicht des Verwalters oder Eigentümers bei Betätigung im Interesse der Gemeinschaft eingeschlossen.

Die einfache Variante „Pro Domo Kompakt“ kostet bei zehn Millionen Euro Deckungssumme für ein Einfamilienhaus 32,94 Euro, bei 25 Millionen Euro Deckung sind es 43,80 Euro. Der Versicherer räumt bei mehreren Gewerbeeinheiten Volumenrabatt ein. Nachlässe gibt es zudem bei mehreren Versicherungen, einer Laufzeit von drei Jahren sowie bei der Vergabe des Winterdienstes an Fremdfirmen.

Glass-Medic-Reparatur (Bild: Carglass)

Reparatur statt Austausch

Die DEVK Versicherungen bieten ihren Kfz-Versicherten, die ihre Frontscheiben bei Steinschlagschaden bei Carglass GmbH reparieren – und nicht austauschen lassen – an, ein Aufforstungsprojekt des gemeinnützigen Vereins Primaklima e.V. zu unterstützen. Konkret: Für jede Glass-Medic-Reparatur pflanzt der Verein in Nicaragua einen Baum.

Nach Angaben des Versicherers ist die Reparatur gegenüber dem Austausch umweltschonender, da rund 75 Prozent Kohlendioxid (CO2) eingespart würden. Im Durchschnitt verursache die Reparatur etwa 15 Kilogramm CO2, der Einbau einer neuen Scheibe etwa 62 Kilogramm CO2.

Der Einbau einer neuen Scheibe ist nur für Versicherte kostenlos, die keine Selbstbeteiligung vereinbart haben. Alle anderen zahlen für den Austausch bei einem Glaspartner der DEVK 75 Euro weniger als ihre Selbstbeteiligung. Für die Reparatur zahlen die DEVK-Kunden hingegen nichts.

Telematikstecker (Bild: VHV)

Telematik-Box umsonst

Als Aktion für ihren Telematiktarif überlässt die VHV Allgemeine Versicherung AG ihren Kunden nun den Telematikstecker kostenlos (VersicherungsJournal 14.4.2016)

Die Telematik-Box zeichnet über GPS und verschiedene Sensoren Daten auf und überträgt Angaben zu Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsmanövern und Kurvenverhalten, Tageszeit der Fahrt und Straßentyp. Sind diese Parameter besser als der Durchschnitt, bekommt der Versicherte im „VHV Telematik-Garant“ bis zu 30 Prozent Rabatt.

Bei einem Unfall werden über den Stecker automatisch ein Notruf abgesetzt und die Pannenhilfe der VHV informiert. Kommt es zu einem Fehlalarm, übernimmt die VHV die Kosten für den Einsatz.

Schnelle Hagelschadenbearbeitung

Kraftfahrtversicherte der Aachenmünchener Versicherung AG können bei Hagelschäden nun zumindest Zeit sparen. Der Versicherer führt für die nach seinen Angaben „aktuell schnellste Hagelschadenregulierung am Markt“ den Hagelscanner „Colibri“ ein, der in Kombination mit intelligent vernetzten, hochautomatisierten Prozessen eine Gutachtenerstellung in wenigen Minuten schafft.

Der Hagelscanner „Colibri“ besteht aus einem fünfteiligen Messbogen, der in wenigen Minuten einsatzbereit aufgebaut werden kann. Im Anschluss an die Untersuchung erfährt der Kunde direkt das Messergebnis. Auf Wunsch erhält der Kunde sofort eine Onlineüberweisung oder kann einen Reparaturtermin vereinbaren.