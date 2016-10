Neue Leben im Fadenkreuz des Marktwächters

18.10.2016 – Nach Angaben des Marktwächter-Teams der Verbraucherzentrale Hamburg versuchen Renten- und Lebensversicherer anscheinend, Kunden dazu zu bewegen, gut verzinste Altverträge vorzeitig zu beenden. Es lägen Hinweise vor, die die Neue Leben beträfen, so die Verbraucherschützer unter Verweis auf Kundenanschreiben des Versicherers. Die Neue Leben erläuterte auf Nachfrage, man wolle keineswegs Kunden mit hohen Garantien loswerden. Vielmehr handele es sich um ein Service-Angebot, dass aufgrund gehäufter Nachfragen an einen eingegrenzten Kundenkreis verschickt worden sei. Nachgefasst werde den Schreiben nicht – ohne Kundenrückmeldung bleibe alles beim Alten.

Die im Rahmen des „Marktwächters Finanzen“ für den Versicherungsbereich zuständige Verbraucherzentrale Hamburg e.V. hat gestern einen sogenannten Marktwächteraufruf gestartet, ob Versicherer teure Altverträge loswerden wollen.

Marktwächter Finanzen Geleitet wird das Projektteam Marktwächter Finanzen beim Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) in Berlin von Björn de Vries. Neben der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (Geldanlage und Altersvorsorge) sind schwerpunktmäßig die Verbraucherzentralen Hamburg (Versicherungen), Bremen (Immobilienfinanzierung), Hessen (Grauer Kapitalmarkt) und Sachsen (Bankdienstleistungen und Konsumentenkredite) eingebunden. Der Finanzmarktwächter Finanzen wird bis Ende 2017 mit rund 12,4 Millionen Euro durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

Dem Marktwächter-Team liegen nach eigenen Angaben Hinweise vor, dass Renten- und Lebensversicherer Kunden anscheinend dazu zu bewegen versuchen, gut verzinste Altverträge vorzeitig zu beenden.

„Um festzustellen, wie sehr die Praxis in Deutschland verbreitet ist, bitten die Marktwächterexperten betroffene Verbraucher, Briefe von Versicherungs-Gesellschaften einzusenden, mit denen ihnen eine vorzeitige Vertragsbeendigung vorgeschlagen wurde“, schreibt die Verbraucherzentrale Hamburg weiter.

Dies sei per E-Mail, per Fax unter 040 24832-2105 oder auf postalischem Wege (Verbraucherzentrale Hamburg, Marktwächter Finanzen, Kirchenallee 22, 20099 Hamburg) möglich.

Im Visier: Kundenanschreiben der Neuen Leben

Konkreter Aufhänger für den Marktwächter-Aufruf ist den Angaben zufolge ein Schreiben der Talanx-Tochter Neue Leben Lebensversicherung AG an eine Kundin, in dem es zunächst heißt: „Über viele Jahre haben Sie uns einen wichtigen Teil Ihrer Altersvorsorge anvertraut. Dafür danken wir Ihnen.“

Im Anschluss wird die Kundin nach Marktwächter-Angaben gefragt, ob sie schon einmal darüber nachgedacht habe, sich ihr Guthaben früher auszahlen zu lassen, weil sich eventuell die persönliche Situation, die Ziele sowie die finanziellen Wünsche während der Vertragslaufzeit geändert hätten.

Direkt unter dem Anschreiben wird laut der Verbraucherzentrale Hamburg „die Summe genannt, die die Verbraucherin bereits jetzt stornoabschlagsfrei erhalten könnte, wenn sie sich von ihrem Versicherungsvertrag trennt. Ein Formular für die Auszahlung hat der Anbieter gleich beigefügt und bezeichnet die Offerte als Serviceangebot.“

Wie der Marktwächter-Mitteilung weiter zu entnehmen ist, hat die Neue Leben eingeräumt, im laufenden Jahr rund 30.000 dieser Schreiben an Kunden mit klassischen kapitalbildenden Verträgen oder fondsgebundenen Verträgen, die überwiegend vor 2005 abgeschlossen wurden und nach zwölf Jahren Laufzeit steuerfrei ausgezahlt werden können, versendet zu haben oder noch zu versenden.

Neue Leben: Serviceangebot

Die Neue Leben teilte dem VersicherungsJournal auf Nachfrage mit, bei dem Kundenschreiben handele es sich um ein Service-Angebot. Eine Auswertung der Kundenkommunikation der letzten Monate habe ergeben, dass sich die Neue-Leben-Kunden vermehrt mit den Flexibilitäten ihrer Versicherungsverträge beschäftigten.

Dabei konnte der Versicherer einem Unternehmenssprecher zufolge „drei wesentliche Themenfelder eruieren: die Höhe der Ablaufleistungen, das Erreichen des gesetzlichen Mindestalters und der Beginn der Abrufphase. Dies haben wir zum Anlass genommen, ein Service-Anschreiben zu entwickeln.“

Über die in den Vertragsbedingungen zugesicherten flexiblen Verfügungsmöglichkeiten ihrer Altersvorsorge-Verträge würden ausschließlich diejenigen Kunden mit privaten Verträgen informiert, die einkommensteuerfrei über das eingezahlte Kapital verfügen könnten.

„Je nach persönlicher Lebenssituation und individuellen Bedürfnissen kann jeder einzelne Kunde entscheiden, ob er das Angebot zum Kapitalabruf annehmen möchte. Sofern wir keine Rückmeldung erhalten, führen wir den Vertrag wie vereinbart fort“, so der Unternehmenssprecher weiter. Ein (telefonisches) Nachfassen gebe es nicht.

Neue Leben: Welche Verträge betroffen sind

Ein solches Schreiben sei sowohl an Kunden mit klassischen kapitalbildenden Verträgen als auch an Kunden mit fondsgebundenen Verträgen verschickt worden – sowie an ausgewählte Riester-Sparer.

Bei letzteren habe es sich ausschließlich um Kunden gehandelt, deren Verträge trotz schriftlicher Erinnerung zu keinem Zeitpunkt Zulagen oder eine steuerliche Förderung der Beiträge erhalten hätten.

„Demnach gibt es auch keine Abzüge von Zulagen oder einen Ausgleich von Steuervorteilen. Hier bieten wir die Rückzahlung der eingezahlten, grundsätzlich geringen Beiträge an“, stellte der Unternehmenssprecher heraus.

Marktwächter erhebt Vorwürfe

Die Begründung der Neuen Leben wird in der Marktwächter-Mitteilung nicht erwähnt. Vielmehr heißt es dort weiter, die Verbraucherzentrale Hamburg komme nach einer ersten Einschätzung und weiteren Hinweisen zu dem Schluss, dass dem „vermeintlich fürsorglichen Brief des Versicherers“ eigennützige Motive zugrunde lägen.

Sandra Klug, Leiterin des für Versicherungen zuständigen Hamburger Marktwächter-Teams, erläutert in der Mitteilung, dass der Versicherungsvertrag, der im beschriebenen Fall aufgelöst werden soll, 20 Jahre alt sei. Verträge aus dieser Zeit hätten einen sehr hohen Rechnungszins von vier Prozent, der auf die Sparanteile der Versicherung gezahlt werde.

„Da die Vertriebs- und Abschlusskosten für die Police bereits von den Beiträgen der ersten Jahre abgezogen wurden, haben die Verträge eine Rendite, die sich mit ähnlich sicheren Finanzprodukten heute nicht mehr erwirtschaften lässt“, wird Klug zitiert. Wenn die Kundin ihren Vertrag nicht vorzeitig beende, müsste die Neue Leben die hohen Zinsen noch elf Jahre lang weiter zahlen, wird weiter hervorgehoben.

„Wir nehmen an, der Anbieter will mit Schreiben wie diesem teure Kunden loswerden. Das Interesse an der persönlichen Lebenssituation ihrer Versicherten scheint uns vorgeschoben“, so Klug in der Mitteilung weiter.