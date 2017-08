Nach Sturz bei Bierwanderung: Streit um Arbeitsunfall

31.8.2017 – Nehmen nur wenige Mitarbeiter eines Unternehmens an einer durch Dritte organisieren Großveranstaltung teil, so stehen sie dabei nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das hat das Hessische Landessozialgericht mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 7. August 2017 entschieden (L 9 U 205/16).

Geklagt hatte eine Lohnbuchhalterin, die in einer Steuerfachanwalts-Kanzlei mit zehn Beschäftigten angestellt ist. Die Klägerin hatte mit drei ihrer Kolleginnen an einer von einem Sportverein ausgerichteten „Bierwanderung“ teilgenommen. Dabei musste ein sieben Kilometer langer Parcours bewältigt werden, der mehrere Stationen enthielt, an denen Bier getrunken werden konnte.

Kläglicher Ausklang

Beim Ausklang der Veranstaltung stürzte die 58-Jährige und verletzte sich am Unterarm. Ihr Antrag, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen, wurde von der Berufsgenossenschaft abgelehnt. Begründung: Die Veranstaltung habe nicht dem Zweck gedient, die Betriebsverbundenheit zwischen den Mitarbeitern und ihrem Arbeitgeber zu fördern.

Es habe sich vielmehr um eine rein private Veranstaltung gehandelt, an welcher rund 2.500 Personen teilgenommen hätten, welche nicht unternehmensbezogen organisiert gewesen seien. Die Klägerin habe folglich nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden.

Dieser Argumentation schlossen sich die Richter des Hessischen Landessozialgerichts an. Sie wiesen die Klage der Lohnbuchhalterin gegen die Berufsgenossenschaft als unbegründet zurück.

Eine Frage der Organisation

Es sei zwar unbestritten, dass betriebliche Gemeinschafts-Veranstaltungen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen. Voraussetzung sei jedoch, dass der Arbeitgeber die Veranstaltung selber durchführe beziehungsweise durchführen lasse.

Die Teilnahme müsse allen Beschäftigen offen stehen und objektiv möglich sein. Außerdem müsse die Veranstaltung darauf abzielen, die Zusammengehörigkeit der Beschäftigten untereinander zu fördern. Dies sei nicht der Fall, wenn Freizeit, Unterhaltung, Erholung oder sportliche beziehungsweise kulturelle Interessen im Vordergrund stünden. Von Letzterem gingen die Richter in dem entschiedenen Fall aus.

Nach Ansicht des Hessischen Landessozialgerichts kommt es auch nicht darauf an, dass der Arbeitgeber der Klägerin die Teilnahmekosten übernommen und die Mitarbeiterinnen dazu verpflichtet hatte, während der Veranstaltung betriebliche Kleidung zu tragen. Im Übrigen sei eine Wanderung von Bierstation zu Bierstation auch nicht als Betriebssport anzusehen, der gegebenenfalls unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden hätte.

Das Gericht fühlte sich nicht dazu veranlasst, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.