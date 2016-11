Marktanteilsgewinner- und Verlierer in der Lebensversicherung

4.11.2016 – Im vergangenen Jahr konnte nach Daten des Map-Reports 887 knapp die Hälfte der deutschen Lebensversicherer ihren Marktanteil ausbauen, während es bei knapp einem Drittel abwärts ging. Den größten Zuwachs erzielte die Zurich Deutscher Herold, den größten Rückgang gab es bei der Allianz.

Auch wenn Marktanteile keinen signifikanten Nutzen für die Versicherungskunden haben, werden Erfolge von den Versicherungs-Unternehmen hier gern und oft zu Werbezwecken genutzt.

In der Lebensversicherung konnten im vergangenen Jahr 38 Gesellschaften – und damit fast jeder zweite der 82 aufgeführten Anbieter – ihren Marktanteil nach verdienten Bruttobeiträgen steigern, wie einer Übersicht im Map-Report 887 „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2015“ zu entnehmen ist.

Gewinner...

Den größten Zuwachs erzielte die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, die ihren Marktanteil um fast 0,4 Prozentpunkte auf nunmehr klar über 4,5 Prozent ausbaute. Dies ist laut Geschäftsbericht insbesondere auf ein deutlich gesteigertes Einmalbeitragsgeschäft zurückzuführen (VersicherungsJournal 15.8.2016).

Ebenfalls vergleichsweise stark zulegen konnte die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG – durch das laut Geschäftsbericht „weit über der Erwartung liegende Wachstum der Einmalbeiträge“ im zweistelligen Prozentbereich vor allem bei Betriebsrenten und Fondspolicen.

Aber auch im Geschäft gegen laufenden Beitrag gab es gegen den Branchentrend ein fast dreiprozentiges Plus, wozu insbesondere Renten- und kapitalmarktorientierte Versicherungen beigetragen haben.

...unter den Lebensversicherern

Auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und die Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG konnten ihren Marktanteil kräftig ausbauen – und zwar um jeweils knapp 0,25 Prozentpunkte. Bei der Alten Leipziger wurde dies von einem fast zweistelligen Wachstum beim laufenden Beitrag sowie vom bAV-Geschäft getragen (VersicherungsJournal 8.4.2016).

Die Provinzial Nordwest führt für den Zuwachs auf „erhebliche“ Übertragungseffekte aus dem starken Jahresendgeschäft 2014 kombiniert mit der besonders starken Nachfrage nach Fondspolicen sowie Hybridversicherungen zurück (VersicherungsJournal 20.1.2016). Die vier vorgenannten Gesellschaften hatten bereits im Jahr zuvor zu den Marktanteilgewinnern gehört (VersicherungsJournal 16.11.2015).

Die Lebensversicherer mit den größten Marktanteils-Rückgängen

Aus diesem Kreis hat sich Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG nach zwei Jahren mit dem größten Zuwachs verabschiedet. Für 2015 stand ganz im Gegenteil mit über 1,6 Prozentpunkten der mit Abstand größte Rückgang beim Marktanteil zu Buche.

Einen vergleichsweise hohen Rückgang von fast 0,3 Prozentpunkten hatte auch die Ergo Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sowohl die Allianz als auch die Ergo im vergangenen Jahr kräftig auf die Einmalbeitrags-Bremse getreten haben (VersicherungsJournal 20.5.2016).

Die Iduna Vereinigte Lebensversicherung a.G. für Handwerk, Handel und Gewerbe büßte mit 0,15 Prozentpunkten ebenfalls relativ stark an Marktanteil ein. Hierfür war laut Vorstandschef Ulrich Leitermann die bewusste Verringerung der Einmalbeiträge verantwortlich (VersicherungsJournal 17.6.2016).

Rangliste nach Marktanteil

Trotz der großen Einbußen konnte die Allianz ihre Spitzenposition in der Rangliste verteidigen. Der Marktanteil liegt mit knapp 18,9 Prozent immer noch mehr als drei Mal so hoch wie bei der R+V Lebensversicherung AG, die an zweiter Stelle liegt.

Knapp hinter der R+V folgt die Aachenmünchener Lebensversicherung AG. Beide Gesellschaften kommen auf jeweils um die sechs Prozent Marktanteil und konnten um 0,13 beziehungsweise 0,18 Prozentpunkte zulegen. Auf Rang vier liegt die Zurich Deutscher Herold.

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. behauptete den fünften Platz, auch wenn sich die Generali Lebensversicherung AG durch ein etwas kleineres Minus auf unter 0,1 Prozentpunkte an die Koblenzer heranschob. Die Axa Lebensversicherung AG zog durch ein minimales Plus an der Ergo vorbei auf Position sieben. In Lauerstellung knapp dahinter liegt die Bayern-Versicherung.

Marktanteile in der Lebensversicherung 2015 (verdiente Bruttobeiträge) Rang Gesellschaft 2015* 2014* Veränderung** 1 Allianz 18,89 20,50 -1,61 2 R+V 6,06 5,93 0,13 3 Aachenmünchener 5,70 5,52 0,18 4 Zurich 4,64 4,25 0,39 5 Debeka 4,05 4,14 -0,09 6 Generali 3,97 4,03 -0,06 7 Axa 3,18 3,17 0,01 8 Ergo 3,08 3,35 -0,27 9 Bayern-Versicherung 3,04 2,76 0,28 10 Alte Leipziger 2,68 2,44 0,24 11 Provinzial Nordwest 2,63 2,39 0,24 12 Nürnberger 2,61 2,61 0,00 13 Cosmos 2,61 2,48 0,13 14 HDI 2,39 2,46 -0,07 15 Württembergische 2,32 2,32 0,00 16 SV 2,09 2,10 -0,01

Weitere Studiendetails

Der Map-Report Nummer 887 „Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2015“ enthält auf 161 Seiten Übersichten zu diversen Geschäftszahlen von bis zu 82 Lebensversicherungs-Gesellschaften.

Neben Bilanzkennzahlen wie unter anderem der bereinigten Nettorendite (VersicherungsJournal 2.11.2016) werden in dem Heft auch die Entwicklungen bei Bestand, Neugeschäft (VersicherungsJournal 17.10.2016) und Storno (VersicherungsJournal 11.10.2016) analysiert – und zwar insgesamt wie auch nach Sparten.

Weitere Details zu den Inhalten sind auf dieser Internetseite einsehbar. Das Heft ist lieferbar als (nicht druckbare) PDF-Datei für 89,50 Euro und als gedrucktes Heft für 102,20 Euro, jeweils einschließlich Mehrwertsteuer. Bestellt werden kann unter diesem Link.