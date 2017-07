LTA schließt Hunde in Reiserücktritts-Versicherung ein

27.7.2017 – Der „Reiseschutz All in One“ der Lifecard-Travel-Assistance (LTA) schließt im Haushalt lebende Hunde in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung automatisch ein. Sollte der Vierbeiner vor Reisebeginn schwer erkranken und kann die Reise deshalb nicht durchgeführt werden, greift die Versicherung. Dafür muss der Hund selbst nicht als Teilnehmer der Reise eingeplant sein. Der Tod des Tieres ist jedoch nicht versichert. Ebenfalls ausgeschlossen ist ein Erkranken während der Reise.

WERBUNG

Ein Blinder konnte aufgrund des Erkrankens seines Assistenzhundes eine Reise nicht antreten. Der Reiserücktritts-Versicherer lehnte die Übernahme der Stornokosten ab, da ein solches Ereignis nicht Bestandteil der Versicherungs-Bedingungen war. Dieser Ausschluss hatte auch vor Gericht Bestand (VersicherungsJournal 18.7.2017).

Daraufhin teile die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA), dass sie bereits seit 2016 einen entsprechenden Schutz anbiete. In allen Tarifvarianten ihres „Reiseschutz All in One“ seien Stornokosten versichert, die entstehen, wenn die Reise durch ein Erkranken des Hundes nicht durchgeführt werden kann.

Hunde automatisch mitversichert

Das Alles-in-Einem-Produkt gibt es in zwei Varianten. Der Basisschutz wird mit einem Selbstbehalt von zehn Prozent in der Reise-Rücktrittskosten- und je 100 Euro in der Gepäck- und Reise-Krankenversicherung angeboten.

Er kostet für Einzelpersonen bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres 125 Euro im Jahr (inklusive Versicherungsteuer). Familien und Lebensgemeinschaften müssen bei gleichen Bedingungen 155 Euro aufwenden. Ist der älteste Reisende über 70 Jahre alt, wird der Schutz 40 Euro teurer und der Selbstbehalt steigt von zehn auf 20 Prozent.

Für die Premiumvariante werden 20 Euro mehr als im Basistarif verlangt. Hier entfällt die Selbstbeteiligung. Ab 70-Jährige können sich nicht im Premiumtarif versichern, teilte LTA mit.

Diese Summen sind versichert

Die Deckungssummen umfassen 5.000 Euro in der Reiserücktritts-Versicherung (10.000 Euro im Familientarif) und bis zu 100.000 Euro Rückholkosten pro Person in der Auslandskranken-Versicherung. In der Reisegepäck-Versicherung beträgt die Versicherungssumme 3.000 Euro je Erwachsenem sowie 250 Euro für Notkäufe bei Verspätungen ab zwölf Stunden.

In der Umbuchungsgebühren-Versicherung erstattet der Versicherer maximal die Hälfte der vertraglich geschuldeten Stornokosten. Der Versicherer hinter diesen Produkten ist der internationale Versicherungsmarkt Lloyd’s Versicherer London.

Hund muss nicht selbst mitreisen

Die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung zahlt anfallende Stornoaufwendungen, wenn eine „unerwartete schwere Erkrankung und schwere Unfallverletzung eines in häuslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden Hundes“ vor Reisebeginn eintritt und den Reisenden davon abhält, die Reise anzutreten. So steht es in Teil 3 §2 der Versicherungs-Bedingungen (PDF-Datei, 2,5 MB) für die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung.

Auf Nachfrage des VersicherungsJournals erläutert LTA: „Eine unerwartete schwere Erkrankung liegt vor, wenn nach der Reisebuchung aus dem stabilen Zustand des Wohlbefindens und Reisefähigkeit heraus, konkrete Krankheitssymptome auftreten und den Reiseantritt unmöglich machen und dadurch die Stornierung der Reise veranlassen.“

Die Teilnahme des Hundes selbst an der Reise muss nicht vorgesehen sein, damit die Versicherung im Falle eines Erkrankens des Vierbeiners die Rücktrittskosten zahlt. Der Schutz bezieht sich auf alle Hunde und nicht nur die vierbeinigen Assistenten von Blinden.

Vorgehen im Schadenfall und Ausschlüsse

Sollte die Familien-Fellnase tatsächlich nach der Reisebuchung derart schwer erkranken, dass die Reise nicht durchgeführt werden kann, müssen sich die Versicherten ein Attest eines Tierarztes ausstellen lassen, teilte der Vermittler mit.

Sollte sich der Gesundheitszustand des Hundes aufgrund einer bekannten Vorerkrankung verschlechtern, greift der Reiserücktritts-Schutz nicht. Auch der Tod des Tieres ist nicht mitversichert, heißt es von LTA.

Ein Erkranken des Hundes ist übrigens nur in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung einschlossen. Sollte der Hund während der Reise erkranken und muss der Urlaub deshalb abgebrochen werden, besteht kein Schutz gegen die entstehenden Reiseabbruchskosten (Teil 4, §1 Abs. 1, Bedingungen für den Reise-Ausfallschutz).