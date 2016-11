Laute und leise Kritik an der Betriebsrenten-Reform

11.11.2016 – Der Verband Deutscher Versicherungs-Makler, die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung, die Beratungsunternehmen Aon Hewitt und Willis Towers Watson sowie der Bundesverband pauschaldotierte Unterstützungskassen e.V. haben den kürzlich vorgelegten Referentenentwurf zum Betriebsrenten-Stärkungsgesetz allesamt im Grundsatz begrüßt. Im Detail sehen alle jedoch zum Teil gehörigen Nachbesserungsbedarf.

Vor einer Woche hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) einen aktuellen Referentenentwurf zur Stärkung der betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Betriebsrenten-Stärkungsgesetz) veröffentlicht, der zusammen mit dem Bundesfinanzministerium (BMF) erarbeitet wurde (VersicherungsJournal 7.11.2016).

Erste Stellungnahmen ließen nicht lange auf sich warten: So gab es vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sowie vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) gemischte Reaktionen. Grundsätzlich begrüßten die beiden Verbände allerdings wie auch die Heubeck AG den Gesetzentwurf (VersicherungsJournal 7.11.2016).

VDVM: Schatten…

In den letzten Tagen haben sich weitere Branchenverbände und Marktteilnehmer zur Betriebsrentenreform geäußert. Der Verband Deutscher Versicherungs-Makler e.V. (VDVM) sieht eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) zwar als notwendig an, stellt aber gleichzeitig auch die Frage, ob es „unbedingt noch komplizierter werden“ müsse.

So moniert der Verband unter anderem, dass das bereits heute sehr komplexe System der bAV durch einen zusätzlichen Durchführungsweg noch undurchsichtiger gemacht werde, da die Regierung am sogenannten Sozialpartnermodell festhalte.

Dieses Modell „ermöglicht eine reine Beitragszusage, wenn diese – verkürzt ausgedrückt – eine tarifvertragliche Grundlage hat und die Durchführung über eine Pensionskasse, Pensionsfonds oder Direktversicherung erfolgt“, erläutert der Verband. Nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer könnten die Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelung vereinbaren, wenn das Versorgungswerk zustimme.

Die breite Masse der tariflich ungebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird man daher so wohl nicht erreichen. VDVM zum Referentenentwurf des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes

Hier bezweifelt der VDVM, „dass gerade kleine Firmen sich zugunsten von Geringverdienern tarifvertraglichen Regeln unterwerfen wollen. Die breite Masse der tariflich ungebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird man daher so wohl nicht erreichen.“ Weiter führt der Maklerverband an, dass das Sozialpartnermodell tendenziell eher abschreckend sei und gerade bei nichttarifgebundenen Firmen einen erhöhten Beratungsbedarf bedeute.

…und Licht

Ausdrücklich begrüßte der Maklerverband hingegen, dass es für Niedrigverdiener künftig einen Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung geben, dass die Riester-Rente durch steuerliche Optimierung gestärkt werde und dass bei der Grundsicherung ein Freibetrag für Rentenleistungen aus zusätzlicher, freiwilliger Altersversorgung gewährt werden soll.

Deshalb unterstützten der Verband und seine Mitglieder grundsätzlich die Initiative der Bundesregierung, noch vor der nächsten Bundestagswahl die betriebliche Altersversorgung zu reformieren.

Aba: Chancenreiches Modell

Ähnlich äußerte sich auch die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (Aba). Der Aba-Vorsitzende Heribert Karch legte zwar ein gewisses Maß an Skepsis bezüglich des Sozialpartnermodells an den Tag, sprach aber auch von einem chancenreichen Modell.

Tarifrenten im Rechtsrahmen der betrieblichen Altersversorgung können uns alle einen großen Schritt zu einem nachhaltigeren Rentensystem in Deutschland voranbringen ohne bereits erfolgreiche Modelle zu schwächen. Aba-Vorsitzender Heribert Karch zum Referentenentwurf des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes

„Tarifrenten im Rechtsrahmen der betrieblichen Altersversorgung können uns alle einen großen Schritt zu einem nachhaltigeren Rentensystem in Deutschland voranbringen, ohne bereits erfolgreiche Modelle zu schwächen. Angesichts des Mangels an in Deutschland auf dem Tisch liegenden Alternativen lohnt dieser Versuch“, so Karch in einer ersten Stellungnahme.

Der Aba-Vorsitzende gestand zwar ein, dass die bAV-Förderung weiterentwickelt werde. Jedoch bleiben seiner Ansicht nach einige Systemfehler erhalten. So bleibe die Förderung nach § 3 Nummer 63 EStG weit hinter den Erfordernissen zurück – und auch die Beitragslasten auf bAV hätten unverändert erhebliche Gerechtigkeitslücken.

„Doppelte Beitragslast in der Altersversorgung ist unsystematisch und unfair. Dies gilt seit 15 Jahren für die Riester-bAV und den sozialversicherungspflichtigen Teil in der Veranlagung nach § 3 Nummer 63 EStG. Für Unternehmen und Tarifparteien ist ein noch unverbrauchter von Beitragslasten freier Teil in der Veranlagung dringend geboten“, so Karch in der Stellungnahme.

Willis Towers Watson: Gemischte Reaktion

Das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson sieht ebenfalls tendenziell eine Komplexitätssteigerung der bAV durch die Einführung der neuen reinen Beitragszusage, die ergänzend neben alle bisherigen Durchführungswege gestellt werde. Andererseits ermöglichten gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld solche Zielrentensysteme im tariflichen Bereich ohne kostspielige Garantien den Aufbau einer werthaltigen Altersversorgung.

Um die neue Gestaltungsfreiheit nutzen zu können, müssen Unternehmen „dem Entwurf nach jedoch künftig im Hinblick auf die bisherige betriebliche Gestaltungsfreiheit in der betrieblichen Altersversorgung eine gewisse Einschränkung hinnehmen – nämlich eine enge Abstimmung mit den Tarifpartnern suchen“, erläutert Dr. Reiner Schwinger, Head of the Northern Europe Region von Willis Towers Watson Deutschland, in einer Pressemitteilung.

Entscheidend werde es dafür auf das gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Flexibilität in der Gestaltung von Zielrentensystemen ankommen – also darauf, dass die verschiedenen Beteiligten die jeweiligen Interessen der anderen angemessen respektierten. Dies ist laut Schwinger „das wahre Novum, und daher bleibt es insgesamt abzuwarten, ob dies gelingt und somit das Ziel einer weiteren Verbreitung der ergänzenden kapitalgedeckten Altersversorgung tatsächlich erreicht wird.“

Willis Towers Watson begrüßte unter anderem das neue Fördermodell für Geringverdiener, das einen wesentlichen Anreiz für die Verbreitung der bAV bei Geringverdienern gerade auch in kleineren und mittleren Unternehmen schaffe. Grundsätzlich zu begrüßen sei auch, dass die bewährte Freiwilligkeit beibehalten werde und Unternehmen nicht gezwungen würden, eine bAV anzubieten, und dass die steuerliche Förderung verbessert werde – wenn auch nur vergleichsweise geringfügig.

Aon Hewitt: Erfolgversprechende neue Möglichkeiten

Nach Ansicht des Beratungsunternehmens Aon Hewitt GmbH eröffnet der Referentenentwurf sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern erfolgversprechende neue Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung, auch wenn das System durch das Sozialpartnermodell nicht einfacher werde.

Aon-Hewitt-Geschäftsführer Fred Marchlewski zeigte sich überzeugt, dass vor den Sozialpartnern in Zukunft ein Menge Überzeugungsarbeit liege. „Der Gedanke, dass der Wegfall von Garantien ein Vorteil sein kann, ist für viele völlig neu. Unsere Berechnungen zeigen aber, dass der Verzicht auf versicherungsähnliche Garantien fast immer höhere Renditen und damit höhere Auszahlungen bewirkt“, erläutert Marchlewski.

BV PDUK: Steilvorlage für pauschaldotierte Unterstützungskassen

Der Bundesverband pauschaldotierte Unterstützungskassen e.V. (BV PDUK) setzte sich kritisch mit dem Referentenentwurf auseinander. Nach Einschätzung des Verbands bleibt das gesamtgesellschaftliche Problem einer künftig unzureichenden Rentensituation im Grundsatz auch nach der Betriebsrentenreform weiter bestehen.

Verbandsvorstandschef Manfred Baier monierte vor allem, dass für Interessengruppen wie Versicherungen oder Gewerkschaften Bürokratiemonster geschaffen würden, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber als eigentlich Betroffene aber im Hintertreffen blieben.

Der BV PDUK wertet den Referentenentwurf gleichzeitig jedoch als „Steilvorlage für die pauschaldotierten Unterstützungskassen“. In seiner Stellungnahme stellte der Verband heraus, dass versicherungsbasierte Lösungen durch Wegfall von festen Zusagen und Garantien an Attraktivität für Arbeitnehmer verlören.