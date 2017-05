Kündigung des Vertrags wegen hoher Schadenzahl

2.5.2017 – In Folge 90 der VersicherungsJournal-Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ wird eine DIHK-Prüfungsaufgabe aus dem Bereich „Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden“ behandelt. Angehende Versicherungsfachwirte müssen klären, wann ein Rechtsschutzversicherer ein Vertragsverhältnis wegen Schadenhäufigkeit beenden kann.

(Bild: Nikolae, Fotolia.com / Pieloth)

Kunden, die oft Schäden melden, tragen dazu bei, dass Schaden- und Verwaltungskosten steigen. Die Holzer GmbH aus dem nachfolgenden Beispiel ist ein besonders schadenträchtiger Kunde. Ob und unter welchen Voraussetzungen ihm gekündigt werden kann, ist zu prüfen.

Die kurze, prägnante Antwort gibt eine offizielle Prüfungsaufgabe des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) aus dem Jahr 2014 für angehende Versicherungsfachwirte mit Wahlfach „Vermögensversicherungen“.

Wer sie wusste, bekam 25 Punkte von den in der Gesamtprüfung maximal erreichbaren 100 Punkten.

Ausgangssituation – Eine Schreinerei mit zahlreichen Risiken

Der Schreinereibetrieb Holzer GmbH ist vor allem im Bereich der Massenherstellung tätig. Neben der Produktion von Stühlen und der Belieferung von Großmärkten hat das Unternehmen einen kleinen Verkaufsbereich, in dem Einzelstücke zu einem hohen Preis verkauft werden.

Die GmbH besitzt einen Fuhrpark von drei Pkw und zehn Lieferwagen. Insgesamt sind 25 Personen in der Produktion und drei Mitarbeiter im Büro beschäftigt. Die Firma wird durch zwei Geschäftsführer vertreten. Deren Aufgabe ist es vor allem, den Vertrieb zu steuern.

Aufgabe – Kündigungsmöglichkeit einer Rechtsschutz-Versicherung prüfen

Sie sind Mitarbeiter der Rechtsschutz-Controlling-Abteilung der Proximus Versicherung AG. Von Ihrem Vorgesetzten haben Sie den Auftrag, die Schadenhäufigkeit im Rechtsschutzbestand zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen vorzuschlagen. Bei Ihrer Recherche stellen Sie fest, dass es zahlreiche Verträge gibt, bei denen in kurzer Zeit mehrere Rechtsschutzfälle gemeldet wurden.

Insbesondere fällt Ihnen der Schreinereibetrieb Holzer GmbH mit acht Rechtsschutzfällen in den letzten 30 Monaten auf. Die letzten beiden versicherten Fälle datieren vom 15. August 2013 (gemeldet am 17. August 2013) und vom 6. Juni 2014 (gemeldet am 23. September 2014).

a) Erläutern Sie, unter welchen Voraussetzungen die Proximus Versicherung AG das Vertragsverhältnis grundsätzlich bei Schadenhäufigkeit beenden könnte. Prüfen Sie außerdem anhand der oben genannten Schadendaten, ob die Voraussetzungen hier erfüllt sind.

b) Legen Sie fest, wann das Vertragsverhältnis beendet wäre, wenn die Proximus Versicherung AG von ihrem Recht auf Kündigung Gebrauch machen würde.

Lösungshinweise

Fachwissen zu Fragen aus dem Bereich „Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden – Schaden- und Leistungsmanagement“ Aufgabe Lösung Zu a) Grundsätzlich: Mindestens zwei Fälle innerhalb von zwölf Monaten.

Kündigung nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder jeden weiteren Rechtsschutzfall.

Die Kündigung muss spätestens einen Monat nach Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes oder Anerkennung der Leistungspflicht in Schriftform zugehen. Konkrete Fälle: Die letzten beiden Fälle sind innerhalb von zwölf Monaten eingetreten, insofern sind hier die Voraussetzungen erfüllt. (Der Zeitpunkt der Meldungen ist unerheblich.) Zu b) Die Kündigung durch die Proximus Versicherung AG wird einen Monat nach Zugang bei der Holzer GmbH wirksam.

Frühere Beiträge aus dieser Artikelserie finden sich im Archiv des VersicherungsJournals unter diesem Link.