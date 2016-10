Kfz-Versicherung: Telematik steckt noch in den Kinderschuhen

5.10.2016 – Kalkulieren lassen sich die per Telematik erhobenen Daten noch nicht, aber es wird schon mit ihnen gerechnet – bei der Kundenbindung. Dies zeigte sich auf einer Fachkonferenz. Auf dieser wurde bezweifelt, dass diese Tarife angesichts hoher Rabatte auskömmlich sein werden. Die Huk-Coburg setzt in der „Wertschöpfungskette Mobilität“ nun auch an anderer Stelle an und trifft ihre Kunden jetzt noch früher – beim Autoverkauf.

„Telematik kann nur erfolgreich sein, wenn der Mehrwert für den Kunden im Fokus steht“, sagte Frank Sommerfeld, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherung AG, am Dienstag auf der 2. BF21-Jahrestagung „Telematik – Fahrerassistenzsysteme – Autonomes Fahren – E-Call – Connected Car“ in Köln.

Mit über 10.000 verkauften Tarifen „Allianz BonusDrive“ ist die erst im April gestartete Allianz in diesem Segment eigenen Angaben zufolge Marktführer (VersicherungsJournal 30.9.2016).

Medaillen sammeln

Über die Nutzung personenbezogener Daten solle der Kunde bestimmen können, so Sommerfeld. Datensicherheit sei oberstes Gebot. Telematik mache Versicherung erlebbar. Für den Kunden sei es ein Erlebnis, dass er täglich beweisen könne, „wie gut kann ich Auto fahren und so Medaillen sammeln.“

Die Allianz habe so regelmäßige Interaktion mit dem Kunden, der sich seinen erfahrenen Rabatt zeigen lasse, und zudem gebe es einen Wettbewerbsgedanken (neudeutsch Gamifikation).

Teure Nachlässe

Rund die Hälfte der Allianz-Telematik-Tarife entfalle auf echte Neukunden. Im Durchschnitt kämen sie auf einen Score-Wert von 83 Punkten, der in der Allianz-Tarif-Logik einer Silber-Medaille beziehungsweise einem Rabatt von 20 Prozent entspricht.

Der Allianz-Manager geht davon, dass Telematik-basierte Tarife sich künftig nicht ausschließlich auf junge Fahrer fokussieren werden. Und dass „nicht alles prämienrelevant sein“ wird, so Sommerfeld.

Die Allianz, aber auch die Huk-Coburg Gruppe räumen jungen Fahrern zehn Prozent Startrabatt sowie weitere 30 Prozent Nachlass bei nachgewiesener umsichtiger Fahrweise ein.

Für Dr. Jürgen Cramer, Chef der Sparkassen Direktversicherung AG, die aus Kostengründen ihr Telematik-Projekt nicht fortgeführt hatte (VersicherungsJournal 24.2.2014), nannte die Rabatte „abstrus“. Bei ihrem 1.000 Boxen-Piloten hatte die S-Direkt nur fünf Prozent Nachlass gewährt.

Jürgen Cramer (Bild: Lier)

Von drei bis zehn Prozent

Im Hinblick auf den insgesamt auf den vergleichsweise geringen Durchschnittsbeitrag für Kraftfahrthaftpflicht und Kasko von 440 Euro bei einem Nettorisiko-Schadenbedarf von 330 Euro und den hohen Telematik-Kosten von 120 bis 150 Euro äußerte sich auch Marco Morawetz skeptisch, ob und wie sich Telematik rechnen kann.

Für den Leiter Consulting der General Reinsurance AG sind Tarife mit Rabatten von 30 Prozent nur sinnvoll, wenn der Schadenbedarf auch entsprechend geringer ist, und die Kunden ein erhöhtes Risiko seien. Dies treffe aber nur auf sechs Prozent der Autokunden zu; das sind die, die inklusive Versicherungsteuer Prämien über 1.000 Euro zahlen. Wären von diesen die Hälfte für einen Telematik-Tarif bereit, kämen diese auf einen Marktanteil von drei Prozent.

Frank Sommerfeld, Marco Morawetz (Bild: Lier)

Andere Konferenzteilnehmer halten Marktanteile von fünf bis zehn Prozent für durchaus möglich. „Wir werden hier signifikante Marktanteile sehen, auch im Massenmarkt“, sagte Dr. Jörg Rheinländer, Generalbevollmächtigter Komposit bei der Huk-Coburg, die seit Anfang dieser Woche mit ihrem ersten, bislang noch auf das Rhein-Main-Gebiet beschränkten Telematik-Tarif unterwegs ist.

Weiter in der Wertschöpfungskette

Morawetz kritisiert zudem, dass auch die Telematik-Daten keine vollständige Information liefern – beispielsweise weil der Allgemeinzustand des Fahrers unbekannt ist oder Straßenzustände, Verkehrsdichte et cetera nicht berücksichtigt werden. Und es noch keine statistischen Aussagen gibt, wie sich ein bestimmter Score-Wert für Brems- oder Kurvenverhalten auf den Schadenaufwand auswirkt.

Rheinländer betonte, dass die Kraftfahrzeug-Versicherer nicht stehenbleiben dürften. „Die Kundenschnittstelle ist überall bedroht. Wir dürfen den Kundenkontakt nicht verlieren, sondern müssen ihn gegenüber alten wie neuen Spielern verteidigen“, so Rheinländer.

Dazu sei Weiterentwicklung notwendig – für die Huk bedeute dies: „Wir wollen weiter in die Wertschöpfungskette Mobilität herein.“

Als Autoverkäufer unterwegs

Aktuell laufe der Pilot „Huk-Coburg Autowelt“. Der unterjährige Vertragswechsel durch Fahrzeugwechsel sei ein „Haupteinfallstor, über das wir wenig wissen“, so Rheinländer. Daher biete man den Kunden nun an, ein Auto von der Huk zu kaufen. „Das haben wir im November erprobt mit positiver Resonanz. Jetzt sind wir eine Stufe weiter. Ein Autohaus in Düsseldorf besorgt, junge Gebrauchte für unsere Kunden.“

Jörg Rheinländer (Bild: Lier)

Angeboten würden Autos aller Marken, die einem 200 „Punkte-Check“ unterzogen worden seien, zu einem Festpreis. „Ob das ein sich tragendes Geschäftsfeld wird, müssen wir ausprobieren, aber wir haben schon unglaublich viel gelernt“, so Rheinländer.

Dr. Ingo Blöink, Senior Executive, Daimler Insurance Services GmbH, berichtete, dass sich der Autobauer selbst auch mit dem Gedanken von Telematik-Tarifen beschäftige. Man sei bisher immer Partner von Kraftfahrversicherern – mit Ausnahme der Garantieversicherung.

Hierzu hatte das Unternehmen die Mercedes-Benz Versicherung AG gegründet (VersicherungsJournal 25.11.2015), die zum 1. März 2016 gestartet ist. Bis Ende September wurden einer Pressemitteilung von gestern zufolge bereits 100.000 Garantieverlängerungs-Produkte abgeschlossen, was nach eigener Aussage einen „erfolgreichen Start“ darstellt.