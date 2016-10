Keine Nutzungsausfall-Entschädigung für alte Fahrzeuge?

1.11.2016 – Auch dem Halter eines betagten Fahrzeugs steht nach einem von ihm nicht verschuldeten Unfall die Zahlung einer Nutzungsausfall-Entschädigung zu. Das hat das Amtsgericht Solingen mit Urteil vom 30. Juni 2016 entschieden (14 C 33/16).

Der Kläger war mit seinem Auto in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwischen den Beteiligten bestand Einigkeit darüber, dass der Unfallgegner vollumfänglich für die Unfallfolgen einzustehen hat.

Zu alt?

Streit gab es jedoch wegen der Forderung des Klägers, ihm für die Zeit der unfallbedingten Reparatur eine Nutzungsausfall-Entschädigung zu zahlen.

Der generische Versicherer war nämlich der Meinung, dass ein solcher Anspruch angesichts des Alters von 19 Jahren und der Laufleistung des Fahrzeugs von fast 200.000 km sowie nicht reparierter Vorschäden nicht bestehe.

Ein Anspruch auf Ersatz eines Ausfallschadens beschränke sich allenfalls auf die sogenannten Vorhaltekosten, welche den einschlägigen Tabellen zur Nutzungsausfall-Entschädigung zu entnehmen seien.

Doch dem wollte sich das Solinger Amtsgericht nicht anschließen. Es gab der Klage des Geschädigten auf Zahlung einer angemessenen Nutzungsausfall-Entschädigung statt.

Herabstufung um zwei Gruppen

Nach Ansicht des Gerichts lassen allein das fortgeschrittenen Alter, eine hohe Laufleistung sowie nicht reparierte Vorschäden eines Fahrzeugs nicht den Schluss zu, dass einem Geschädigten kein nennenswerter Ersatz eines unfallbedingten Ausfallschadens zusteht.

In dem entschiedenen Fall hielt das Gericht allenfalls eine Herabstufung um zwei Gruppen gemäß der Nutzungsausfalltabelle von Sanden/ Danner/ Küppersbusch für gerechtfertigt. Denn so werde in angemessener Weise der technische Fortschritt sowie der Komfort- und Sicherheitszuwachs ausgeglichen.

Eine weitere Reduzierung wegen der Vorschäden hielt das Gericht hingegen für nicht gerechtfertigt. Denn bei diesen handele es sich nach den Feststellungen des mit der Begutachtung des Fahrzeugs beauftragen Sachverständigen nicht um solche, die den Nutzungswert des Fahrzeugs fühlbar einschränken.