Keine Kostenübernahme für stationäre Chemotherapie?

3.8.2017 – Gesetzliche Krankenversicherer sind nicht dazu verpflichtet, die Kosten einer stationären Chemotherapie zu übernehmen, wenn diese auch ebenso gut ambulant hätte durchgeführt werden können. Das gilt selbst dann, wenn die stationäre Therapie preisgünstiger gewesen wäre, so entschied das Sächsische Landessozialgericht in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 30. Mai 2017 (L 1 KR 244/16).

Ein Patient hatte sich einer stationären Chemotherapie unterzogen. Die behandelnde Klinik, im vorliegenden Fall die Klägerin, verlangte anschließend von seinem gesetzlichen Krankenversicherer, hier der Beklagte, die Kosten der stationären Chemotherapie zu erstatten.

Mit dem Argument, dass die Behandlung ebenso gut ambulant hätte durchgeführt werden können, verweigerte sich der Versicherer, die Kosten zu übernehmen.

Unbegründete Zweifel

Die Klinik äußerte Zweifel daran, dass eine ambulante Therapie mit gleichem Erfolg hätte durchgeführt werden können. Eine stationäre Behandlung sei außerdem preisgünstiger als eine ambulante Therapie gewesen. Denn die Beschaffung der dafür benötigten Medikamente bei einer öffentlichen Apotheke hätte deutlich höhere Kosten verursacht, als bei der Krankenhausapotheke.

Doch das vermochte die Richter des Sächsischen Landessozialgerichts nicht zu überzeugen. Sie wiesen die Klage der Klinik als unbegründet zurück.

Nach Ansicht des Gerichts besteht gemäß § 39 Absatz 1 Satz 2 SGB V nur dann ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus, wenn das Behandlungsziel nicht durch eine ambulante Behandlung erreicht werden kann.

Keine Frage der Kosten

Die Zweifel der klagenden Klinik daran, dass die Chemotherapie mit gleichem Erfolg auch ebenso gut hätte ambulant durchgeführt werden können, vermochten die Richter nicht zu teilen.

Im Übrigen hätte selbst dann eine ambulante Behandlung stattfinden müssen, wenn dadurch höhere Kosten entstanden wären. „Denn nach der Konzeption des Gesetzgebers ist die ambulante vertragsärztliche Versorgung vorrangig zu nutzen“, so das Gericht.

Bei der Beurteilung dieser Frage seien allein medizinische Gründe ausschlaggebend. Darauf, dass bei dem Bezug der für die Therapie benötigten Medikamente über eine Krankenhausapotheke möglicherweise deutliche Kostenvorteile entstanden wären, welche die Therapie insgesamt billiger gemacht hätten, kommt es nach Ansicht der Richter nicht an.

Die klagende Klinik habe daher keinen Anspruch auf Erstattung der ihr durch die Chemotherapie entstandenen Kosten.