Keine Altersvorsorge ist auch keine Lösung

8.5.2017 – Der Bund der Versicherten (BdV) hält die Angebote der Versicherer in der bAV und der Riester-Rente für unzureichend, so Vorstandssprecher Axel Kleinlein in der Podiumsdiskussion der BdV-Wissenschaftstagung. GDV-Geschäftsführungs-Mitglied Dr. Peter Schwark beklagte diese Pauschalkritik und vermisste Alternativvorschläge der Verbraucherschützer. Für Dr. Reinhold Thiede von der Deutschen Rentenversicherung Bund war und ist die gesetzliche Rente der zentrale Baustein in der Altersversorgung.

Am Donnerstag und am Freitag hat der Bund der Versicherten e.V. (BdV) seine diesjährige Wissenschaftstagung veranstaltet. Thematisch ging es unter anderem um die Herausforderungen für die private Altersvorsorge in dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld.

In einer als Streitgespräch angelegten Podiumsdiskussion trafen am Freitag BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein, Dr. Peter Schwark, Geschäftsführungs-Mitglied des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und Dr. Reinhold Thiede, Leiter des Geschäftsbereichs „Forschung und Entwicklung“ der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) aufeinander.

V.l.n.r.: Peter Schwark, Reinhold Thiede, Axel Kleinlein (Bild: Brüss)

Verbraucherschützer halten von Riester gar nichts

Kleinlein räumte in der Podiumsdiskussion zwar ein, dass die gesetzliche Rente für große Teile der Bevölkerung allein nicht ausreichen wird. Die Angebote in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und bei der Riester-Rente seien allerdings unzureichend: „Die Produktlandschaft erlaubt keine tragfähigen Lösungen.“

Die Versicherungswirtschaft ist kein verlässlicher Partner. BdV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein

Vor allem die Abschlusskosten würde bei Riester-Verträgen belasten „Wenn 16 Millionen schlechte Verträge abgeschlossen wurden, dann ist das eine Katastrophe“, sagte Kleinlein. Auch würden die Riester-Zulagen ja nicht vom Himmel fallen, sondern müssten vom Steuerzahler aufgebracht werden. Statt gute Produkte anzubieten, würde der Vertrieb nur mit dem Argument der staatlichen Förderung werben. „Die Versicherungswirtschaft ist kein verlässlicher Partner“, so Kleinleins Schlussfolgerung.

Nicht-Vorsorge ist jedenfalls keine Lösung. GDV-Geschäftsführungs-Mitglied Dr. Peter Schwark

Die pauschale Kritik an der Riester-Rente durch Verbraucherschützer wies GDV-Funktionär Schwark zurück. „Nicht-Vorsorge ist jedenfalls keine Lösung“, sagte Schwark, der alternative Vorschläge von Seiten der Verbraucherschützer vermisste. Riester helfe insbesondere Geringverdienern und Familien.

Einig waren sich Schwark und Kleinlein nur darin, dass mit dem Renteneintritt der ersten Baby-Boomer in zehn Jahren eine neue Debatte über die Regelaltersgrenze nach 2030 beginnen dürfte.

Thiele: Modellrechnungen helfen nicht

Der DRV-Funktionär Thiede sagte, die Riester-Förderung des Staates sei ein sozialpolitisches Element. Eine Subventionierung von Geringverdienern und Familien kenne die gesetzliche Rentenversicherung nicht. „Die Umverteilung ist sozialpolitisch richtig.“ Thiede sprach sich dafür aus, am Vorsorgesystem aus Kapitaldeckung und Umlagefinanzierung festzuhalten. Allerdings sollte das Mischungsverhältnis immer wieder evaluiert werden.

Die Umverteilung ist sozialpolitisch richtig. Dr. Reinhold Thiede, Leiter des Geschäftsbereichs „Forschung und Entwicklung“ der DRV

Unabhängig davon, ob man in der ersten, zweiten oder dritten Säule für das Alter vorsorge, wollten die Menschen wissen, was wirklich für sie konkret herauskomme, so Thiede. Modellrechnungen würden da nicht wirklich helfen.

Die Deutsche Rentenversicherung informiere jedes Jahr. Warum sollte es nicht möglich sein, auch bei Riester zu informieren, wie sich die staatlich geförderte private Altersvorsorge konkret entwickelt. Es würden ja mit der Zeit immer mehr Riester-Verträge fällig.

„Die Menschen wollen sehen, was wirklich rauskommt“, sagte Thiede. In der Rentenversicherung werde derzeit überlegt, wie eine säulenübergreifende Information für die Bürger aussehen könnte.

Vorsicht mit Begriff der Lebensstandardsicherung

Für den DRV-Rentenexperten war und ist die gesetzliche Rente der zentrale Baustein in der Altersversorgung. Aber mit dem Begriff der Lebensstandardsicherung sollte man vorsichtig umgehen.

Voraussetzung sei hierfür immer ein „erfülltes Erwerbsleben in Vollbeschäftigung“ gewesen. Und an der Definition des Eckrentners mit 45 Beitragsjahren habe sich über die Jahre nichts geändert, obwohl der Rentenzugang heute immer später erfolge.

Bundesarbeits- und -sozialministerin Andre Nahles (SPD) hat in die Diskussion über das Rentenniveau eine doppelte Haltelinie beim Rentenniveau und Beitragssatz eingebracht, um ein stetiges weiteres Absinken von heute rund 48 Prozent bis auf 41 Prozent zu verhindern (VersicherungsJournal 28.11.2016).

Die Linke will eine lebensstandardsichernde Rente, die mit der Rückkehr zu einem Rentenniveau von 53 Prozent erreicht wäre (VersicherungsJournal 27.10.2016).