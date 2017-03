Innosystems bald mit neuem Hausrat-Rating

30.3.2017 – Die verbundene Hausratversicherung ist längst keine leichte Übung mehr. Im Zuge des Wettbewerbs sind die Policen besser, aber die Transparenz schlechter geworden. Den Durchblick erleichtern Ratings. Das Analysehaus Innosystems GmbH kündigt für dieses Jahr eine komplett überarbeitete Hausrat-Beurteilung an.

Die Innosystems GmbH will in diesem Jahr ihre dreistufige Marktstudie zur verbundenen Hausratversicherung aktualisieren. Das bestätigt das Analysehaus gegenüber dem VersicherungsJournal. Die bisherige Auswertung ist auf dem Stand von 2013 (VersicherungsJournal 24.4.2013).

Bewertung im Dreierpack

Wegen des umfangreichen Vorlaufs einer kompletten Marktstudie vermag Innosystems kein genaueres Erscheinungsdatum mitzuteilen. Jede Marktanalyse beinhaltet ein Rating auf Basis der Prämienhöhe, eines zur reinen Leistungsstärke und in Kombination ein Preis-Leistungs-Rating.

Die Experten legen Wert darauf, die Beratung nicht nur auf eines dieser drei Kriterien zu stützen. Es kann zwar Kunden geben, für die der Preis keine Rolle spielt und nur die Leistung zählt. Es mag auch sein, dass jemand mit dem preiswertesten Produkt gut bedient ist. Die Mehrheit dürfte allerdings ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bevorzugen.

Vorab im VersicherungsJournal Extrablatt

Für das am 27. März erschienene VersicherungsJournal Extrablatt hat Innosystems vorab das reine Leistungsrating aktualisiert und zur Verfügung gestellt.

Aus Platzgründen konzentriert sich die dort abgebildete Tabelle auf die 30 leistungsstärksten Tarife. Spitzenreiter ist der Premium-Tarif der Barmenia-Tochter Adcuri GmbH.

Ratings können keine versierte Beratung ersetzen. Sie bieten aber einen guten Marktüberblick und eine professionelle Zweitmeinung. Insofern sind sie eine gute Hilfe und Absicherung für Versicherungsmakler.

Leider bieten nur wenige Analysehäuser umfassende Bewertungen für die verbundene Hausratversicherung an. Neben Innosystems ist hier die Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH zu nennen.

Und so kommt das Extrablatt zu Ihnen

Das aktuelle VersicherungsJournal Extrablatt 1|2017 widmet sich ausschließlich der Hausratversicherung. Der komplette Bericht zu den Ratings und einiges mehr ist dort nachzulesen.

Abonnenten, die sich über dieses Formular schon im Internet registriert haben, haben bereits in den letzten Tagen ihr persönliches Exemplar per Post erhalten – und das ohne Heft- und Portokosten, sofern sie in Deutschland wohnen.

Premium-Abonnementen werden bevorzugt bedient und haben bereits einige Tage früher Zugriff auf die neueste Ausgabe. Wer die künftigen Hefte abonnieren möchte, kann sich unter diesem Link registrieren.