Indexpolicen: Wenn Kunden trotz Börsenhoch leer ausgehen

3.2.2017 – Nach Einschätzung von Assekurata etablieren sich die Indexpolicen in Deutschland. Das Angebot wächst und die Tarife werden immer reicher an Varianten. Wie sie funktionieren, wie sie sich unterscheiden und was sie bringen, zeigt sich in der neuen Marktstudie zu den Überschussbeteiligungen und Garantien.

An der Börse Geld zu verdienen, ist bekanntlich einfach: Einsteigen bei niedrigen Kursen und Verkaufen bei hohen. Wer die Zeitreihe für die Musterrechnung richtig wählt, kann so beim Kunden schnell hohe Erwartungen wecken.

Wachsender Markt

Dies fürchtet auch Lars Heermann von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Bei der Vorstellung der neuen Assekurata-Studie zu den Überschussbeteiligungen sagte der Bereichsleiter Analyse bei der Assekurata:

„Die Gefahr ist groß, dass Indexpolicen unglaubwürdig verkauft werden. Denn ob ein Kunde Gewinn einstreicht oder nicht, hängt von den Zeitpunkten des Einstiegs ab. Somit habe ich Sorge, dass ihm nur großartige Zeiten gezeigt werden.“

Gleichwohl befürwortet Assekurata-Chef Dr. Reiner Will eine chancenorientierte Anlage in Niedrigzinszeiten: „Sich jetzt als Kunde langfristig zu einem niedrig Zins einzulocken, macht keinen Sinn. Aber es wird komplizierter in der Beratung und in der Auswahl des richtigen Produktes.“

Lars Heermann, Reiner Will (Bild: Lier)

Bei den Indexpolicen fließt der Sparbeitrag in der Regel in das Sicherungsvermögen. Zu bestimmten Stichtagen können die Kunden entscheiden, ob sie statt der sicheren Verzinsung lieber die Überschussbeteiligung in einen Indexfonds investieren. An der Assekurata-Studie haben sich 13 (zehn) Anbieter solcher Policen beteiligt.

Kein Kapitalverlust

Gemeinsam ist allen untersuchten Indexpolicen, dass das Kapitalverlustrisiko bei den Investments für den Kunden ausgeschlossen ist. Im Gegenzug dafür sind die Kunden über einen „Cap“ oder eine „Quote“ auch nur anteilig an der Wertentwicklung des Index beteiligt.

Und das ist das Problem: Entwickelt sich der Index nicht kontinuierlich nach oben, sondern mit großen Schwankungen, fressen die schlechten Phasen beim „Cap“ schnell die günstigen Zeiten auf. Das „Quoten-Modell“ reagiert etwas günstiger auf Performanceschwankungen. Allerdings kann auch in volatilen Zeiten je nach Stichtag nicht viel übrigbleiben.

Während die erste Police dieses sich zunehmend etablierenden Marktes, die „IndexSelect“ der Allianz Lebensversicherungs-AG (VersicherungsJournal 24.7.2007), noch „relativ einfach war, versuchen sich die neuen Anbieter immer weiter abzugrenzen“, so Heermann.

Qual der Wahl

So werden nach Beobachtung von Assekurata die Ziel-Indizes immer komplizierter. So wird beispielsweise nicht mehr nur auf die Wertentwicklung eines bestimmten Aktienmarktes abgestellt, sondern auch auf die von Rohstoffen und Ähnlichem. Zudem entwickelten die Versicherer eigene Indizes. „Das macht die Produkte noch weniger wägbar und teurer“, so Heermann. Die Kunden müssten zunehmend aus mehreren Indices wählen.

Das Kapitalmarktrisiko decken die Versicherer über Optionen ab. Damit verbleibt bei ihnen nur das Risiko, dass die Emittentenbank insolvent wird.

Hinsichtlich des Versicherungsschutzes bieten alle garantierte Rückkaufwerte sowie eine garantierte lebenslange Mindestrente. Bei den übrigen sechs von Assekurata gewählten Garantieelementen bestehen große Unterschiede. So gewähren drei Anbieter beispielsweise gar keinen Beitragserhalt, andere koppeln ihn an bestimmte Voraussetzungen.

Teurer, aber höchste Verzinsung

Nach Berechnung der Assekurata deklarieren die 13 Anbieter für 2017 eine laufende Verzinsung von 2,92 (Vorjahr: 3,00) Prozent und damit mehr als die Anbieter von klassischen Produkten (VersicherungsJournal 1.2.2017) oder der Neuen Klassik (VersicherungsJournal 2.2.2017)

Mit 1,18 (1,15) Prozent Effektivkosten sind diese Policen aber auch deutlich teurer als die beiden genannten Arten. Die Preisspanne reicht von 0,93 bis 1,44 Prozent. Berechnet sind diese Werte jeweils nach der Empfehlung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Als sichere Verzinsung werden den Kunden für 2017 durchschnittlich 2,71 (2,76) Prozent geboten; hier reichen die Werte von 3,46 (3,75) Prozent bei der Targo Lebensversicherung AG bis 2,13 (1,50) Prozent bei der Württembergische Lebensversicherung AG und der Lebensversicherung von 1871 a.G. München.

Weitere Studiendetails

Die garantierte Beitragsrendite ist bei diesen Policen wegen der hohen Kosten mit -0,26 (+ 0,01) Prozent im Durchschnitt negativ. Eine illustrierte Beitragsrendite lässt sich wegen der Kapitalmarktkomponente so nicht errechnen.

Die „Marktstudie zu Überschussbeteiligungen und Garantien 2017: ‚Wenn Du eine Garantie haben willst, dann kauf Dir eine Lebensversicherung!?‘“ kann unter diesem Link bei Assekurata ab netto 689 Euro bestellt werden.