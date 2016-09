In welchem Alter die Deutschen in Rente gehen

30.9.2016 – 2015 gingen knapp 890.000 Bundesbürger in Rente (wegen Alters) – nach Zahlen der Deutschen Rentenversicherung durchschnittlich im Alter von 64 Jahren. Das ist fast zwei Jahre später als noch vor 20 Jahren. Knapp jeder Vierte ging vorzeitig in Rente und musste dafür im Schnitt 25,5 Abschlagsmonate in Kauf nehmen. Das entspricht 7,65 Prozent weniger Rente.

Das durchschnittliche Renteneintrittsalter (Rente wegen Alters) lag im vergangenen Jahr bei 64,0 Jahren, wie der kürzlich veröffentlichten Broschüre „Rentenversicherung in Zahlen 2016“ der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) zu entnehmen ist.

Dies bedeutet einen minimalen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (minus 0,1 Jahre), liegt aber in etwa auf dem Niveau der beiden Jahre davor. Im Vergleich zu 2010 ist eine Zunahme um ein halbes Jahr zu beobachten, im Vergleich zu 2005 ein Plus von rund neuneinhalb Monaten. Zur Jahrtausendwende lag der Wert noch um 1,7 Jahre niedriger.

Sonderfaktor Mütterrente

Nicht eingerechnet ist hier die Mütterrente (VersicherungsJournal 6.6.2014, 14.7.2015), durch nach DRV-Angaben „viele westdeutsche Frauen im Alter ab 65 Jahren […] durch die Anerkennung eines weiteren Kindererziehungsjahres pro Kind mit Geburt vor 1992 die Wartezeit von fünf Jahren für einen erstmaligen Rentenanspruch erlangt“ haben.

Inklusive dieses statistischen Sondereffekts wird für das vergangene Jahr ein durchschnittliches Renteneintrittsalter von 64,4 (2014: 64,9) Jahren ausgewiesen. In den alten Bundesländern hat sich das Rentenzugangsalter seit der Jahrtausendwende im Schnitt von 62,6 auf 64,1 (inklusive Mütterrente: 64,6) Jahre erhöht, in den neuen Ländern von 60,8 auf 63,5 Jahre.

Fast jeder Vierte ging 2015 vorzeitig in Altersrente

2015 haben insgesamt über 888.500 Bundesbürger erstmals eine Altersrente bezogen, wie aus dem statistischen Datenmaterial weiter hervorgeht. Fast jeder vierte davon (in absoluten Zahlen fast 205.000) ist vor dem gesetzlich vorgegebenen Renteneintrittsalter in Rente gegangen, musste also eine entsprechende Minderung der Versorgungsbezüge in Kauf nehmen (VersicherungsJournal 11.4.2016).

Mit 44,8 Prozent (in absoluten Zahlen fast 92.000) war deutlich weniger als die Hälfte davon männlichen Geschlechts. In den westdeutschen Ländern bezogen 15 Prozent mehr Frauen als Männer erstmals eine Rente (mit Abschlägen), in Ostdeutschland rund 50 Prozent mehr Frauen als Männer.

Der Anteil der ostdeutschen Neurentner mit Abschlägen an den dortigen männlichen Neurentnern insgesamt betrug über ein Viertel. Bei den Geschlechtsgenossinnen aus den neuen Ländern waren es sogar fast 40 Prozent. In Westdeutschland betrug der Anteil knapp über ein Fünftel und war bei den Frauen leicht höher ausgeprägt

Bild: Deutsche Rentenversicherung Bund

2015 im Schnitt 25,5 Monate Rentenabschlag

Bundesweit kamen die Neurentner mit Abschlägen im Schnitt auf 25,5 Abschlagsmonate. Das bedeutet im Schnitt einen Rentenabschlag von 7,65 Prozent (0,3 Prozent pro Monat).

Bei Männern waren die Werte den DRV-Daten zufolge im Osten wie im Westen leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt. Westdeutsche Frauen lagen leicht und ostdeutsche Frauen deutlich über dem Bundessschnitt.

Bild: Deutsche Rentenversicherung Bund

Die aktuellen 25,5 Abschlagsmonate liegen zwar mit rund zwei Monaten leicht über dem Vorjahreswert, aber doch noch deutlich unter denen der Jahre davor. Zwischen 2004 und 2011 waren es nämlich zwischen knapp 38 und gut 39 Monate.