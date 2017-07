In diesen Städten ist das Motorraddiebstahlrisiko am größten

12.7.2017 – Berlin war im vergangenen Jahr nach absoluten Zahlen die Hauptstadt der Motorraddiebe, in Relation zur Einwohnerzahl war es Leipzig. Dies zeigt die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS 2016).

Die Zahl der Diebstähle von Mopeds und Krafträdern (einschließlich unbefugter Ingebrauchnahme) hat sich im vergangenen Jahr laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2016) um etwa zehn Prozent beziehungsweise fast 2.400 Fälle auf rund 23.250 verringert. Dies war bereits der neunte Rückgang in Folge (VersicherungsJournal 15.5.2017).

Die Aufklärungsquote liegt den PKS-Daten zufolge bei einem Fünftel. In den deutschen Großstädten gibt es hier allerdings riesige Unterschiede. In Erlangen (80,5 Prozent) und Jena (45,5 Prozent) wurden relativ die meisten Delikte aufgeklärt, in Heidelberg (3,0 Prozent) und Solingen (5,9 Prozent) relativ die wenigsten.

In Berlin werden die meisten Motorräder geklaut

Die aktuelle PKS-Statistik zeigt, dass es in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) gewaltige Unterschiede gibt. Nach absoluten Diebstahlzahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 28.6.2016) Spitzenreiter, in der 2016 über 2.100 solcher Taten gezählt wurden.

In Leipzig waren es fast 800, in Köln knapp 750 und in Hamburg fast 600. Besonders wenige solcher Delikte wurden in Salzgitter (elf), Bergisch Gladbach (13), Heilbronn (16), Erlangen (17) sowie Schwerin (19) polizeilich erfasst.

In Aachen ist die Klaurate am größten

In Relation zur Einwohnerzahl liegt nicht mehr Aachen, sondern Leipzig auf dem unrühmlichen Spitzenplatz. Hier wurden im vergangenen Jahr fast 140 motorisierte Zweiräder pro 100.000 Einwohner gestohlen. Dies bedeutet einen etwa fünfeinhalb Mal so hohen Wert wie im Bundesdurchschnitt. Dieser lag im vergangenen Jahr bei 28,3 (2015: 31,6; 2014: 34,5; 2013: 35,1) pro 100.000 Einwohner.

Ein Klaurate von knapp 130 wird für Göttingen ausgewiesen. Dahinter folgen Leverkusen, Mönchengladbach und Freiburg im Breisgau mit jeweils knapp über 90 Motorraddiebstählen pro 100.000 Einwohner.

In nur einer Großstadt (Augsburg) wurden im vergangenen Jahr weniger als zehn Diebstähle von Krafträdern und Mopeds pro 100.000 Einwohner polizeilich erfasst. Vergleichsweise gering war die Klaurate auch in Salzgitter, München und Bergisch-Gladbach.