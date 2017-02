In diesen Ländern lauern die größten politischen Risiken

6.2.2017 – Investoren sind insbesondere in vielen afrikanischen Ländern stark von politischer Gewalt und innerstaatlichen Konflikten bedroht, wie die „Political Risk Map 2017“ von Marsh und Business Monitor International zeigt. Auch in einigen europäischen Absatzmärkten gibt es ein erhöhtes Risikopotenzial. Deutschland gehört zur Spitzengruppe der Länder mit nur geringen Risiken und wird langfristig als Bastion der europäischen Stabilität gesehen.

Auch in diesem Jahr hat der Versicherungsmakler und Risikoberater Marsh wieder eine Weltkarte der politischen Risiken veröffentlicht. Die aktuelle „Political Risk Map 2017“ basiert auf Daten von Business Monitor International (BMI), das unabhängige Analysen zu Länder- und Kreditrisiken erstellt. Die Risk Map gibt Aufschluss über politische, makroökonomische sowie operationelle Risiken in über 200 Ländern.

Die Länder mit dem größten Gesamtrisiko

Die zehn Länder mit dem größten Gesamtrisiko liegen bis auf drei Ausnahmen – Haiti, Jemen und Syrien – auf dem afrikanischen Kontinent (Libyen, Simbabwe, Somalia, Süd-Sudan, Sudan, Tschad und Zentralafrikanische Republik), wie der Karte zu entnehmen ist.

Weltkarte politischer Risiken 2017 (Ausschnitt)

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Marsh, BMI)

Der Süd-Sudan kommt mit 20,1 (von 100 möglichen) Punkten auf den absolut niedrigsten Risiko-Index. Auch im Jemen und in der Zentralafrikanische Republik liegt der Index unter 25, in Syrien knapp darüber. Die schlechteste Risikoeinstufung (Stufe fünf) gilt bis zu einem Wert von 49,99 – diese wurde der Mappe zufolge an insgesamt 74 Länder vergeben.

An niedrigsten ist das politische Risiko nach Einschätzung von Marsh und BMI hingegen in der Schweiz, in Norwegen, in Singapur und in Schweden. Alle vier Länder kommen auf über 80 Indexpunkte, was einem nur sehr geringen Risiko entspricht. Wie die vorliegenden Daten weiter zeigen, gibt es in Europa mit Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Moldawien, Weißrussland und der Ukraine gleich fünf Länder mit der höchsten Risiko-Klassifizierung (sehr großes Risiko).

Deutschland gehört mit einem Risiko-Indexwert von 77,4 (Risikostufe zwei) zur Spitzengruppe der untersuchten Länder. Trotz der mit der anstehenden Bundestagswahl verbundenen Unsicherheiten und dem Erstarken der politischen Rechten (Alternative für Deutschland) gilt die Bundesrepublik für Marsh langfristig gesehen auch weiterhin als Bastion der europäischen Stabilität.

Wichtig für Auslandsinvestitionen

Die Risikokarte ist laut Marsh vor allem für international tätige Unternehmen wichtig. Diese benötigten aktuelle Informationen aus den wichtigsten Risikobereichen als Grundlage für fundierte Geschäftsentscheidungen über Auslandsinvestitionen und -projekte.

Denn nur mit diesem Wissen könnten Unternehmen sich ernsthaft auf mögliche Szenarien vorbereiten und Risikomanagement-Strategien zur Absicherung von Investitions-Entscheidungen entwickeln, erläutert Tobias Federkeil, Leiter Politische Risiken bei Marsh, in einer Pressemitteilung.

Insbesondere für die traditionelle Exportnation Deutschland können die Daten von großer Bedeutung sein. Von den fünf Ländern, in die Deutschland 2015 am meisten exportierte, besteht in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, in Großbritannien sowie in den Niederlanden (Ränge eins bis vier) ein nur geringes Risiko (Stufe zwei). In China (Platz fünf) gibt es dann schon ein mittleres Risiko (Stufe drei).

Europa und Nordamerika keine risikofreien Zonen

Auch wenn in diversen Ländern in Europa und in Nordamerika vergleichsweise geringe Gefahren drohen – risikolose Zonen sind es aber laut Marsh beileibe nicht. So habe etwa der Brexit für große Unsicherheit in Bezug auf die künftigen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU gesorgt, was insbesondere multinationale Unternehmen vor Probleme stelle.

„Die politische Herausforderung besteht nun darin, den richtigen Mittelweg zu finden zwischen der Einhaltung der Versprechen gegenüber den Wählern einerseits und ausreichend pragmatischen Regelungen zur Beruhigung des Establishments und der Wirtschaft andererseits“, meint das Makler- und Risikoberatungs-Unternehmen.

Im Hinblick auf den global gesehen sehr wichtigen Faktor „US-Außenpolitik“ hänge viel davon ab, ob der neue Präsident Donald Trump einen pragmatischen Kurs einschlagen oder seine Regierung in den internationalen Beziehungen einen Konfrontationskurs steuern wird.

Die sich abzeichnende, weitaus aggressivere Außenpolitik Trumps könnte zu stärkeren Spannungen nicht nur zwischen den USA und ihren wichtigsten Handelspartnern und Verbündeten, sondern auch in den Beziehungen zu ihren geopolitischen Rivalen führen, so Marsh. Die „Political Risk Map 2017“ steht als interaktive Version unter diesem Link zur Verfügung.