Honorarkräfte – begehrliche Rentenversicherung

11.4.2017 – Ermöglicht ein relativ hohes Honorar einer Honorarkraft, sich finanziell selbst zu versorgen, so ist das ein gewichtiges Indiz für eine selbstständige und damit in der Regel nicht sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit. Das geht aus einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 31. März 2017 hervor (B 12 R 7/15 R).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Landkreis, der als Träger der öffentlichen Jugendhilfe Verträge mit freien Trägern und Einzelpersonen über Leistungen der Jugendhilfe abgeschlossen hatte.

Die Leistungen sollten nahezu ausschließlich unmittelbar in Familien erbracht werden. Dabei sollten Hilfspläne erstellt werden, aus deren Fortschreibung sich die aktuelle Situation der Familien sowie zu erreichende Ziele ergaben.

Verdienstausfallrisiko

Bei einer der Einzelpersonen handelte es sich um einen Heilpädagogen, der neben einer Vollzeitbeschäftigung bei einem freien Träger für den Landkreis rund vier bis fünf Stunden pro Woche als Erziehungsbeistand auf Basis einzelner Honorarverträge tätig war. Als Honorar wurde ein Stundensatz von etwas mehr als 40 Euro vereinbart.

Mit dem Argument, dass er nicht abhängig für ihn beschäftigt sei, führte der klagende Landkreis für den Heilpädagogen keine Sozialversicherungs-Beiträge ab. Denn dieser könne weitgehend weisungsfrei arbeiten. Außerdem sei er nicht in die Arbeitsorganisation des Landkreises eingegliedert. Er trage darüber hinaus ein Unternehmerrisiko im Sinne eines Verdienstausfallrisikos.

Die Deutsche Rentenversicherung ging trotz allem von einen sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigungs-Verhältnis aus. Sie forderte daher die Nachzahlung von Beiträgen. Das wollte der Landkreis nicht akzeptieren. Der Fall landete daher vor Gericht. Dort erlitt der gesetzliche Rentenversicherungs-Träger in allen Instanzen eine Niederlage.

Selbstständige Tätigkeit

Nach Ansicht des Bundessozialgerichts spricht die Vereinbarung eines festen Stundenhonorars nicht zwingend für ein abhängiges Beschäftigungs-Verhältnis. Dies gelte vor allem dann, wenn es um reine Dienstleistungen geht und aufgrund der Eigenheiten der zu erbringenden Leistung wie im Fall des Heilpädagogen ein erfolgsabhängiges Entgelt regelmäßig ausscheidet.

In dem entschiedenen Fall lege auch die Höhe des vereinbarten Honorars eine selbstständige Tätigkeit nahe. Denn liege ein Honorar deutlich über dem Arbeitseinkommen eines vergleichbar eingesetzten, sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten und lasse es dadurch Eigenvorsorge zu, so sei dies ein gewichtiges Indiz für eine selbstständige Tätigkeit, so das Bundessozialgericht.

Als Freibrief bei der Gesamtwürdigung der Umstände für eine sozialversicherungs-pflichtige Tätigkeit sei die Honorarhöhe allerdings nicht zu verstehen. Es komme vielmehr auf die Umstände des Einzelfalls an.