Großes Theater im Theater

12.7.2017 – Freischaffende Bühnenkünstler sind für die gesamte Dauer einer Gastspielverpflichtung sozialversicherungs-pflichtig. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen mit Urteil vom 17. Mai 2017 entschieden (L 4 KR 86/14).

Der Entscheidung lag die Klage eines Staatstheaters zugrunde. Diese hatte sich dagegen zur Wehr gesetzt, für vier Schauspieler, mit denen ein Gastspielvertrag abgeschlossen worden war, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zahlen zu sollen.

Fehlende Eingliederung

Die Verantwortlichen des Theaters stellten zwar nicht in Abrede, dass für die Probenphase sowie für die Premiere eine Sozialversicherungs-Pflicht bestand. Keine Versicherungspflicht habe hingegen für die nachfolgenden Aufführungen bestanden. Denn dazu habe es an der nötigen Eingliederung in den Betrieb gefehlt.

Die Schauspieler seien dem Theater gegenüber auch nicht weisungsgebunden gewesen. Denn nach der Premiere hätten die Künstler auch für andere Häuser tätig werden können. Von dieser Möglichkeit hätten sie auch regelmäßig Gebrauch gemacht.

Weil manche Partien doppelt besetzt worden seien, habe auch nicht festgestanden, ob und wann die Bühnenkünstler gegebenenfalls zum Einsatz kommen würden. Auch das spreche gegen eine Versicherungspflicht.

Niederlage in zweiter Instanz

Nachdem das Theater mit dieser Argumentation beim Braunschweiger Sozialgericht Erfolg hatte, erlitt es in der Berufungsverhandlung vor dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen eine Niederlage.

Nach Ansicht der Richter löst eine durchgängige Beschäftigung in Form einer Dienstbereitschaft nach der neueren Rechtsprechung des Bundessozialgerichts eine Sozialversicherungs-Pflicht aus. In dem entschiedenen Fall müsse von einer derartigen Dienstbereitschaft ausgegangen werden. Denn die Schauspieler seien mit Unterzeichnung des Gastspielvertrages eine Verpflichtung bezüglich der nachfolgenden Vorstellungstermine eingegangen.

Diese mussten zwar einvernehmlich vereinbart werden. Das spricht nach Auffassung des Gerichts jedoch nicht gegen die Annahme einer permanenten Bereitschaft zur Arbeitsleistung. Die Sozialversicherungs-Pflicht habe folglich vom ersten Probetag bis zum letzten Vorstellungstag bestanden. Das Theater wurde daher dazu verurteilt, rund 9.200 Euro an Sozialversicherungs-Beiträgen nachzuentrichten.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen war im Mai 2015 im Fall eines freischaffenden Opernsängers zu einer vergleichbaren Einschätzung gelangt (VersicherungsJournal 6.10.2015).