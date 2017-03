Großer Nachholbedarf: Wiederanlage erfolgreich betreiben

29.3.2017 – Die von der Assekurata gerateten Lebensversicherer schaffen es im Durchschnitt auf eine Wiederanlagequote von 16,7 Prozent. Marktweit gibt es zwischen den Unternehmen große Unterschiede – ein systematisches Wiederanlagemanagement zahle sich aus, schreibt Assekurata-Analyst Thomas Keßling. Einige Gesellschaften wollen gezielt Fremdkunden umwerben.

WERBUNG

Die Wiederanlagequote ist eines der Dauerthemen bei den Lebensversicherern – und dies nicht erst seit das Neugeschäft immer schlechter sprudelt. Gleichwohl: „Bislang schöpft die Assekuranz das Potenzial in Sachen Wiederanlage (...) nicht vollständig aus“, schreibt Thomas Keßling, Analyst der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH im hauseigenen Newsletter.

Große Spanne

Auf Basis der im Rahmen von Unternehmensratings durchgeführten Analysen und Kundenbefragungen hat das Kölner Ratinghaus das Wiederanlagemanagement untersucht.

Danach liegt die gegenüber Assekurata geäußerten Wiederanlagequoten (für die es keine allgemein gültige Definition gibt) der gerateten Versicherer im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2015 zwischen acht und 31,3 Prozent. Der Durchschnitt liegt bei 16,7 Prozent.

37 Prozent der betrachteten Unternehmen halten dabei weniger als zehn Prozent der fälligen Gelder im Unternehmen. Neun Prozent der Lebensversicherer kommen hingegen auf eine Wiederanlagequote von über 30 Prozent. Bei 36 Prozent liegt die Quote zwischen 20 und 30 Prozent, bei 18 Prozent zwischen zehn und 20 Prozent.

Verschenktes Potenzial

Assekurata untersuchte das Verhalten von knapp 2.000 Versicherten mit einer einmaligen Kapitalzahlung. Dabei zeigt sich, dass 21 Prozent aller Kunden das Geld ganz oder zumindest teilweise wieder anlegen.

Von diesen Befragten erhielten aber nur 57,8 Prozent ein Wiederanlageangebot von ihrem Versicherer. Von denen, die ein Angebot erhielten, legte knapp jeder Fünfte (18,1 Prozent) die fällige Auszahlung ganz oder teilweise bei „seinem“ Versicherer an.

Aber auch die 42,2 Prozent der Kunden, denen kein Angebot unterbreitet wurde, hatten das angesammelte Guthaben nicht gänzlich verplant: 25,5 Prozent von ihnen legten die Auszahlung direkt wieder an – allerdings bei Banken oder einem anderen Versicherungs-Unternehmen. Nur 1,8 Prozent bevorzugten die Anlage beim bisherigen Anbieter trotz unterlassenem Angebot.

Vermittler hat bessere Chancen

Weiteres Ergebnis: Geht die Initiative vom Vertrieb aus, sind die Chance auf eine teilweise oder vollständige Wiederanlage deutlich höher als bei einem Angebot durch den Innendienst, erläutert Keßling.

Denn die Hälfte der Befragten erhielt von einem Innendienstmitarbeiter das Angebot zur Wiederanlage. Dieses nahmen aber nur 13,7 Prozent der Kunden an.

Die Trefferquote aus dem Bereich „Vermittler, Makler“ war hingegen fast doppelt so hoch: Über diese Schiene erhielten zwar nur 39 Prozent der Kunden ein Angebot, es schloss aber jeder Vierte ab. Elf Prozent der Angebote wurden über andere Wege („Sonstige“) gemacht. Hier lag die Wiederanlagequote bei unter fünf Prozent.

Regelmäßiger Austausch

Laut Assekurata entscheiden sich zudem die Kunden doppelt so häufig für eine Wiederanlage des (gesamten) Kapitals, wenn sie im regelmäßigen Austausch mit dem Versicherer beziehungsweise dessen Repräsentanten stehen.

„Ein regelmäßiges und nicht ad hoc durchgeführtes Kundenbeziehungs-Management stellt somit eine wesentliche Voraussetzung im Wiederanlagemanagement dar“, so der Assekurata-Analyst. Dabei habe sich gezeigt, dass ein kurzfristiges Angebot (drei Monate vor Ablauf) oftmals einen höheren Einfluss auf die Entscheidung des Kunden habe als ein länger zurückliegendes Angebot (sechs Monate vor Ablauf).

Unschlüssige Kunden könnten oft das angesparte Guthaben vorläufig auf einem „Park-Konto“ oder „Park-Depot“ verwahren. Damit werde das Kapitel zwar zumindest kurz- bis mittelfristig im eigenen Unternehmen gebunden, doch böten diese Konten analog zum eigentlichen Girokonto allenfalls eine geringe Verzinsung, so dass für den Kunden zeitnah eine attraktivere Lösung erzielt werden sollte.

Die richtigen Produkte

Über den systematischen Informations- und Wiederanlageprozess, welcher Mitteilungen über auslaufende Verträge und entsprechende Folgeprozesse (wie Besuchsaufträge für Vermittler) steuere, sollten die Anbieter auch über zielgruppenorientierte Produkte verfügen.

Ein auf die Bedürfnisse und Motive des Kunden ausgerichtetes Angebot sei dabei unabdingbar. Was der Kunde wolle, lasse sich auf Grundlage der Kundenhistorie oder in einem anlassbezogenen Beratungsgespräch eruieren, so Keßling. Er empfiehlt zudem, den Kunden in einer persönlichen und individuellen Ansprache für diese Produkte zu sensibilisieren.

Neben der Absicherung für das Alter gebe es auch, je nach individueller Lebensphase, weitere Themen zur Wiederanlageberatung – beispielsweise die Absicherung des Pflegerisikos.

Zumindest gegenüber Assekurata hätten einzelne Gesellschaften die Absicht geäußert, künftig gezielt um die Versicherten anderer Unternehmen zu werben. Aufgrund der langjährigen Kundenbeziehung hätten die bisherigen Versicherer jedoch per se Vorteile gegenüber anderen Unternehmen. Denn der Mensch scheue Veränderung und halte an seinen Gewohnheiten fest.