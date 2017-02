Gewinner und Verlierer in der Haftpflichtversicherung

1.3.2017 – Zwischen 2013 und 2015 konnte die VHV Allgemeine ihren Marktanteil in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung am deutlichsten ausbauen, wie der „Branchenmonitor 2013-2015: Haftpflichtversicherung“ zeigt. Die Axa hatte hingegen die mit Abstand größten Einbußen zu verzeichnen.

Die Allgemeine Haftpflichtversicherung ist für deutsche Assekuranz ein profitables Geschäft: In den vergangenen zwölf Jahren konnte die Branche nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) jeweils kräftige versicherungstechnische Gewinne einfahren.

Am niedrigsten war die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Brutto-Beiträgen) mit rund 85 Prozent in den Jahren 2005 und 2006, am höchsten 2012 mit knapp 96 Prozent. Seitdem dem ist die Combined Ratio auf zuletzt 93 Prozent (nach vorläufigen GDV-Zahlen) zurückgegangen.

Die Profitabilität zeigt sich auch auf Ebene der einzelnen Gesellschaften: Lediglich vier der 50 größten Gesellschaften lagen laut dem „Branchenmonitor 2013-2015: Haftpflichtversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH und der Yougov Deutschland AG im Geschäftsjahr 2015 versicherungstechnisch in der Verlustzone (VersicherungsJournal 19.12.2016).

Intensiver Wettbewerb

„Für die Haftpflichtversicherung war 2015 ein gutes Jahr, auch wenn sich der Wettbewerb kaum entspannt hat. Der Markt ist nach wie vor hoch konzentriert und hart umkämpft, knapp 50 Prozent der direkten Bruttoprämien entfallen auf lediglich sieben Versicherer“, erläutern die Studienverantwortlichen Daniela Fischer und Clemens Wilde im Branchenmonitor die Situation in diesem Versicherungszweig.

Die Studienautoren berichten zudem von einem anhaltenden Trend zur Erweiterung und Verbesserung der inkludierten Leistungen infolge des starken Wettbewerbs. Als weiterer Grund wird angeführt, dass sich die Versicherer etwas einfallen lassen müssten, um in Vergleichs- oder Maklerportalen und gegenüber Fintechs mithalten zu können.

„Haftpflicht-Versicherungen mit einer Garantie, die den Kunden den weitest gehenden Leistungsumfang im Markt sichert (und das in der Regel ohne zusätzlichen oder nur gegen einen geringen Aufpreis), sind längst keine Seltenheit mehr“, haben Fischer und Wilde beobachtet.

Einer versicherungs-technischen Notwendigkeit folgten diese Maßnahmen zwar nicht, aber als Marketinginstrument seien sie anscheinend interessant, heißt es im Fazit des Branchenmonitors weiter. Allerdings unterschieden sich am Markt angebotenen Deckungen zum Teil erheblich (VersicherungsJournal 18.5.2016).

Das sind die Marktanteilsgewinner

Untern anderem durch den starken Wettbewerb ist es in den vergangenen Jahren zu diversen Verschiebungen bei den Marktanteilen der einzelnen Gesellschaften gekommen. Während 15 Anbieter Rückgänge zu verzeichnen hatten, konnten 22 Haftpflichtversicherer ihren Marktanteil von 2013 auf 2015 ausbauen. Bei den verbleibenden 13 Marktteilnehmern gab es keine Veränderung.

Die größten Zuwächse (zwischen knapp 0,3 und gut 0,2 Prozentpunkten) erzielten im Berichtzeitraum die VHV Allgemeine Versicherung AG, die Bayerische Versicherungsverband Versicherungs-AG sowie die R+V Allgemeine Versicherung AG. Ebenfalls im zweistelligen Prozentpunkte-Bereich legten die Aachenmünchener Versicherung AG sowie der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. zu.

Wer Marktanteile verloren hat

Den größten Rückgang hatte die Axa Versicherung AG – nach Beitragseinnahmen die Nummer zwei im Markt – zu verzeichnen die zwischen 2013 und 2015 fast einen halben Prozentpunkt Marktanteil einbüßte.

Knapp über beziehungsweise unter 0,2 Prozentpunkten lag das Minus beim Marktführer Allianz Versicherungs-AG beziehungsweise der Generali Versicherung AG. Auch bei der drittgrößten Ergo Versicherung AG gab es mit über 0,1 Prozentpunkten ein vergleichsweise großer Marktanteilsverlust.

Weitere Details

Der „Branchenmonitor 2013-2015: Haftpflichtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse und kann bei der Studienverantwortlichen Daniela Fischer per Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden. Die rund 100-seitige Studie kostet 708,05 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Wie in den offiziellen Statistiken des GDV, geht auch aus den Kennzahlen des Branchenmonitors nicht hervor, wie sich die Beitragseinnahmen der einzelnen Gesellschaften hinsichtlich Privat- und Gewerbekundengeschäft verteilen.

Zudem werden große Industrieversicherer wie die Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) oder die HDI-Gerling Industrieversicherung AG, die inzwischen als HDI Global SE firmiert (VersicherungsJournal 16.1.2016), nicht in der Untersuchung aufgeführt.