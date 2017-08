Gewerbeversicherungen im Fokus

25.8.2017 – Gewerbeversicherungen sind Gegenstand des neuen, am 23. Oktober erscheinenden VersicherungsJournal Extrablatts 4|2017. Im Vorfeld sind Vermittler, die ausschließlich oder auch nur teilweise Gewerbekunden betreuen, aufgerufen, sich an einer Leser-Umfrage zu beteiligen.

Die Umfrage des nächsten VersicherungsJournal Extrablatts 4|2017 (Erscheinungstermin: 23. Oktober 2017) beschäftigt sich mit der Gewerbeversicherung.

In der Befragung geht es im Wesentlichen um einen Teilbereich, nämlich Versicherungsschutz für nach dem Baukastenprinzip mit obligatorischen und freiwilligen Modulen für spezifische Branchen beziehungsweise Betriebsarten – also Paketlösungen für Metzger, Bäcker oder Wirte et cetera.

Willkommen auch ohne Paket-Erfahrung

Die Umfrage umfasst nur wenige Fragen, die sich schnell beantworten lassen. Und alle Teilnehmer bleiben wie immer anonym.

An dieser Befragung, die über diesen Link zu erreichen ist, dürfen nur Vermittler mit Gewerbekundschaft teilnehmen. Dabei ist es allerdings egal, ob sie dieses Geschäft ausschließlich oder nur in Teilen bearbeiten.

Ebenso egal ist es, ob sie Branchenpakete vermitteln beziehungsweise bereits Erfahrungen damit haben, oder ob sie ihren Firmenkunden selbst jeweils einzelne Spartenlösungen zusammenstellen.

Wichtig ist, dass sich möglichst viele Vermittler an dieser Umfrage beteiligen. Denn wie immer gilt: Je mehr Antworten, desto fundierter sind die Aussagen.

...und so kommt das Extrablatt zu Ihnen

Die Umfrage läuft bis zum 24. September. Die Ergebnisse der Umfrage werden im VersicherungsJournal Extrablatt 4|2017 vorgestellt.

Dieses Heft können Sie bis zum 10. Oktober kostenlos online bestellen. Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt.

Ab dem 23. Oktober steht das Extrablatt zum Herunterladen bereit. Premium-Abonnementen haben rund eine Woche früher den Zugriff auf die neue Ausgabe im PDF-Format.