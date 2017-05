Gewalttäter erhebt Anspruch auf Rentenausgleich

4.5.2017 – Wer sich seinem Ehepartner gegenüber einer Straftat schuldig macht, hat nach einer Scheidung keinen Anspruch auf einen Teil der Rente seines Ex-Partners. Das hat der Dritte Zivilsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg mit seinem Urteil vom 18. April 2017 entschieden (3 UF 17/17).

Dem Fall lag die Klage einer Ex-Frau zugrunde, deren ehemaliger Ehemann nach der Scheidung an ihren Rentenansprüchen teilhaben sollte. Dies ist grundsätzlich nichts Außergewöhnliches.

Nach einer Scheidung werden die in der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche zwischen den Eheleuten geteilt. Etwas anderes kann aber gelten, wenn ein sogenannter Versorgungsausgleich nach § 27 VersAusglG grob unbillig wäre.

Auf diesen Ausschluss berief sich die Klägerin und reichte beim Oberlandesgericht Oldenburg Klage gegen die in ihrem Fall zuvor erfolgte Entscheidung des Familiengerichts ein.

Gewalttätige Szenen einer Ehe

In der Zeit, als die Klägerin und der Beklagte verheiratet waren, kam es häufiger zu körperlichen Auseinandersetzungen. Der Ehemann war deshalb vom Amtsgericht Leer wegen vorsätzlicher Körperverletzung in fünf Fällen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden, heißt es in der Urteilszusammenfassung des Oberlandesgerichts Oldenburg.

In einem konkreten Fall habe der Beklagte der Klägerin einen Blumentopf gegen den Kopf geworfen, woraufhin ihr Trommelfell eingerissen sei. Anschließend fixierte der Beklagte seine damalige Frau an Armen und Beinen am Bett und drückte ihr ein Kopfkissen ins Gesicht. Der Ehemann habe erst von ihr abgelassen, als der Sohn seiner Frau eingeschritten sei.

Sie habe ihm mehrfach verziehen

Im Rahmen der Scheidung entschied das Familiengericht seinerzeit, dass die Rentenansprüche der Ex-Eheleute trotzdem ausgeglichen werden sollten. Es bestünden keine Anzeichen dafür, dass der Versorgungsausgleich „grob unbillig“ wäre.

Die Straftaten gegenüber der Ehefrau seien nicht so erheblich gewesen, dass eine Ausnahme von dem Grundsatz der Teilung von Rentenansprüchen gerechtfertigt sei. Hinzu käme, dass die Klägerin ihrem Mann „mehrfach verziehen habe und das Verhältnis der beiden offenbar nicht nur durch die begangenen Straftaten geprägt gewesen sei“, heißt es weiter.

Nach Tötungsversuch sind Ansprüche nicht mehr gerechtfertigt

(Bild: Pixabay CC0)

Das sah das Oberlandesgericht Oldenburg anders und gab der Ex-Frau Recht, die gegen den Beschluss des Familiengerichts Beschwerde eingereicht hatte. Besonders der beschriebene Vorfall sei neben der Vielzahl der anderen Gewalttaten ausschlaggebend für die Entscheidung.

Man müsse davon ausgehen, dass die Klägerin den gewaltsamen Übergriff, obwohl es sich „nur“ um gefährliche Körperverletzung gehandelt habe, als Tötungsversuch empfunden habe, dem sie wehrlos ausgesetzt war. „Hinzu komme, dass der Ehemann sich erst durch das Einschreiten des Sohnes seiner Frau von weiteren Misshandlungen habe abhalten lassen.

Bei einer solchen Sachlage wäre eine Teilhabe des Ehemannes an den Rentenansprüchen der Ehefrau nicht mehr zu rechtfertigen“, so der Senat. „Dass die Ehefrau sich zwischenzeitlich habe versöhnen wollen, relativiere das Fehlverhalten des Ehemannes nicht“, urteilte das Oberlandesgericht. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Bereits knapp ein Jahr zuvor hatte das Oldenburger Landesgericht ähnlich entschieden. Hier klagte ein heroinsüchtiger Ex-Mann auf den ihm versagten Ausgleichsanspruch. Zuvor hatte er unter anderem in der Trennungszeit das Haus der Beklagten angezündet und sie ein anderes Mal angegriffen und gewürgt (VersicherungsJournal 7.12.2016).