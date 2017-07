Erneuter Frontalangriff auf die Lebensversicherung

6.7.2017 – Die Bild-Zeitung hat jetzt an prominenter Stelle über neue Schockberechnungen über die nur noch gering zu erwartenden Ablaufleistungen von Lebensversicherungen berichtet. Die lägen im Einzelfall bis zu 43 Prozent unter den einmal aus einer Lebensversicherung erwarteten Erträgen, so das Boulevardblatt unter Berufung auf Berechnungen des BdV. Dieser bestätigte die Korrektheit der zitierten Zahlen. Die Versicherungswirtschaft wies darauf hin, dass das Zahlenwerk nur unvollständig wiedergegeben worden sei.

Unter dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld in Verbindung mit dem Aufbau eines Risikopuffers über die sogenannte Zinszusatzreserve leiden die Ablaufleistungen der Lebensversicherer.

Diese an sich alles andere als neue Erkenntnis griff jetzt die Bild-Zeitung auf und illustrierte dies mit aktuellen Berechnungen von Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten e.V. (BdV), die Kleinlein für den Finanzausschuss angestellt hatte.

Dieser hatte sich vor einigen Tagen in sogenannter Selbstbefassung selbst mit der Lage der Lebensversicherer auseinandergesetzt (VersicherungsJournal 5.7.2017). Der BdV bestätigte zwar die Richtigkeit der zitierten Zahlen, wollte die Berechnungen allerdings nicht herausgeben.

Wie eine Lebensversicherung 43 Prozent unter der Zielmarke bleiben kann

Nach den von der Bild-Zeitung in dem Artikel „Kürzung bei der Lebensversicherung: Darum ist IHRE Versicherung kaum noch was wert“ (Bild+, Zugriff kostenpflichtig) zitierten BdV-Berechnungen kommt eine Police aus dem Jahr 1997 mit einer Versicherungssumme von 30.678 Euro bei einer anfänglichen Verzinsung von sieben Prozent und einem Garantiezins von vier Prozent statt der für das Jahr 2029 in Aussicht gestellten 63.163 Euro nur noch auf 35.881 Euro Ablaufleistung – ein Minus von 43 Prozent.

Und in einem zweiten Beispiel wird von einem Kunden angenommen, dass er im Jahr 2007 über einen Vertrag im Volumen von 29.443 Euro verfügt. Die Verzinsung beträgt anfänglich noch 5,4 Prozent und der Garantiezins nur noch 2,25 Prozent. Zudem werden höhere monatliche Prämien unterstellt. Im Jahr 2029 würden dann statt der erhofften 48.629 Euro nur noch 32.180 Euro fällig – in Minus von rund einem Drittel.

Die Zeitung zitiert BdV-Vorstandssprecher Kleinlein mit den Worten: „Das niedrige Zinsumfeld macht sich immer stärker bemerkbar.“ Zusätzlich schlage die Zinszusatzreserve – wenn auch in geringerem Maße – zu Buche.

GDV: Unvollständiges Zahlenwerk

Für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sind die abgegriffenen Zahlen unvollständig. So ließen sich keine Rückschlüsse auf die Rentabilität der genannten Verträge ziehen.

Richtig sei allerdings, dass die Überschussbeteiligung in Zeiten langfristig niedriger Zinsen wie zurzeit nicht so hoch ausfallen könne wie in Zeiten mit hohen Zinsen. „Eine sichere, weil garantierte Verzinsung von vier Prozent ist im derzeitigen Niedrigzinsumfeld außerordentlich hoch“, erklärte der GDV.

An den Folgen der Niedrigzinspolitik kommt man nicht vorbei

Nach Informationen des VersicherungsJournals stellte der BdV die Berechnungen im Nachklang zu der nicht-öffentlichen Expertenanhörung im Mai an. Bemerkenswert ist dabei folgende Schlussfolgerung, die Kleinlein zieht:

„Grundsätzlich kann das geminderte Zinsniveau weder der Versicherungswirtschaft noch den politischen Entscheidungen angelastet werden.“ Die Politik könnte aber Negativeffekte aus der Zinszusatzreserve sowie aus LVRG abmildern.