Einigung bei Betriebsrenten erzielt  Reform kommt

28.9.2016 – Das Finanz- und das Arbeitsministerium haben sich mit Arbeitgeber- und Gewerkschafts-Vertretern auf wichtige Punkte für die geplante Betriebsrentenreform geeinigt. Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, sollen Zuschüsse für Geringverdiener eingeführt und die steuerliche Förderung erhöht werden. Zudem sind eine gewisse Enthaftung der Arbeitgeber und Entlastungen im Betriebsrentenbezug (Anrechnung auf die Grundsicherung und GKV-Beitragspflicht) geplant.

Ende der vergangenen Woche hatte sich Bundesarbeits- und -sozialministerin Andrea Nahles (SPD) sehr zuversichtlich geäußert, dass es in dieser Woche in Sachen Reform der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) zu einer Entscheidung kommen wird.

Durchbruch

Für gestern hatte die Ministerin hierzu ein Treffen mit Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) sowie Arbeitgeber- und Gewerkschafts-Vertretern anberaumt (VersicherungsJournal 26.9.2016).

Am Späten Nachmittag verlautete aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), dass Nahles und Schäuble „einen ausreichenden Konsens erzielt [haben], um einen gemeinsamen Gesetzentwurf vorzulegen.“ Dieser werde nun zügig ausgearbeitet. Weitere Einzelheiten wurden von den Ministerien nicht genannt.

Einige Details durchgesickert

Allerdings sind einige Details durchgesickert. So hat etwa Zeit online aus Teilnehmerkreisen erfahren, die Einigung sehe einen Zuschuss für Arbeitgeber von 30 Prozent vor, wenn sie für Geringverdiener 240 bis 480 Euro in die betriebliche Altersvorsorge einzahlten. Wer genau in diese Kategorie falle, ist laut einem Bericht auf Tagesschau.de noch nicht geklärt – im Gespräch seien 2.000 Euro Monatseinkommen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet in ihrer Online-Ausgabe ebenfalls unter Berufung auf Teilnehmerkreise, der Förderrahmen für steuer- und sozialabgabenfreie Beiträge zur Betriebsrente solle von derzeit vier Prozent plus 1.800 Euro auf sieben Prozent der Beitragsbemessungs-Grenze (West) in der Allgemeinen Rentenversicherung erhöht werden.

Zudem „sollen Unternehmen Betriebsrenten künftig auch auf Grundlage reiner Beitragszusagen ohne garantierte Leistungshöhe anbieten können, falls ein Tarifvertrag dies vorsieht“, heißt es in dem Blatt weiter.

Entlastungen

Laut Spiegel-Online sollen zudem die Sozialbeiträge beim Bezug von Betriebsrenten reduziert werden, wenn Betroffene die betriebliche Altersvorsorge mit der Riester-Rente kombiniert haben. Derzeit müssen gesetzlich Krankenversicherte den vollen Beitragssatz zur Kranken- und Pflegeversicherung auf Betriebsrenten-Auszahlungen auf 120 Monate verteilt entrichten.

Darüber hinaus sollen die Auszahlungen von Betriebsrenten nicht mehr vollständig auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden, berichtet das Magazin weiter. Über die Höhe der Entlastungen bei den letzten beiden Punkten lagen Spiegel Online keine Informationen vor.