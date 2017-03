Ein Jahr UMD: Jeder zehnte bestellte Stecker ist im Einsatz

30.3.2017 – Ein Jahr nach der Einführung des Unfallmeldedienstes (UMD) durch den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. sind aktuell 85.000 Notrufstecker angemeldet, wie der Verband gestern mitteilte. Seither wurden der Notrufzentrale 270 Unfälle über die Stecker gemeldet. 45 Versicherer nutzen den UMD. Neben dem Sicherheitsaspekt sieht der GDV in der Datensparsamkeit des UMD einen Vorteil gegenüber Telematikboxen. Versicherer kontern damit, dass ihre Boxen auch ohne Smartphone und damit empfangs- und akkuunabhängig Notrufe absetzen können.

Ab März 2018 müssen europaweit alle neuen Autos und leichte Nutzfahrzeuge mit einem automatischen Notrufsystem ausgestattet sein, das Schäden und Pannen selbstständig meldet. Die Europäische Kommission will die Folgen schwerer Straßenunfälle mildern, indem schneller Hilfe herbeigerufen wird (VersicherungsJournal 29.4.2015).

Mit Blick auf diese Regelung hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am 4. April 2016 seinen Unfallmeldedienst (UMD) gestartet. Seither haben sich 85.000 Autofahrer für das automatische Notrufsystem angemeldet, bilanzierte der Versichererverband in einer Pressemitteilung.

Gut die Hälfte der Stecker ist im Einsatz

Jens Bartenwerfer (Bild: Lier)

Der UMD sei „der Marktführer unter den nachrüstbaren Notrufsystemen in Deutschland“, wird Dr. Jens Bartenwerfer, Geschäftsführer der GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV DL), die den Unfallmeldedienst betreibt, in einer Meldung zitiert.

Von den 85.000 Kunden, die den UMD bei ihrem Versicherer gebucht haben, nutzen 45.000 ihn aktiv, teilte die GDV DL auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit. Das ergibt eine Aktivierungsquote des Steckers durch den Kunden von an die 53 Prozent.

Im Oktober 2016 waren knapp 18.000 Meldesysteme im Einsatz. Damals lag die Aktivierungsquote des Steckers bei 37 Prozent. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Branche nach GDV-Angaben 450.000 UMD-Stecker bestellt, 200.000 waren an die Kfz-Versicherer ausgeliefert worden (VersicherungsJournal 6.10.2016). Demzufolge ist weniger als jeder fünfte von ihnen bestellte Stecker bei einem Kunden gelandet und nur jeder zehnte auch im Einsatz.

270 über den UMD gemeldete Unfälle

Seit der Einführung habe der UMD über den Unfallmeldestecker, der in den Zigarettenanzünder gesteckt werden kann, und die dazugehörige Smartphone-App in 270 Fällen die Notrufzentrale alarmiert. Es handelte sich hierbei um schwere Unfälle, aber auch Blechschäden oder Pannen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Unfallstecker (Bild: GDV)

Die laut GDV DL verhältnismäßig wenigen Notrufe deuteten darauf hin, dass Kunden des Dienstes sicherer fahren als ein durchschnittlicher Autofahrer. Angesichts der großen Anzahl an Nutzern hätte man, statistisch gesehen, mit einer höheren Notrufzahl rechnen müssen.

Bartenwerfer geht davon aus, dass der Stecker entweder einen positiven, psychologischen Effekt auf die angemeldeten Fahrer ausübe oder diese grundsätzlich vorsichtiger fahren würden als der Durchschnitt.

Wettbewerb mit anderen Systemen

Aktuell nehmen 45 Versicherer am Unfallmeldedienst teil, so die GDV DL auf Nachfrage. Im Mai vergangenen Jahres waren es einer Umfrage des VersicherungsJournals zufolge erst 18 Anbieter. 48 Gesellschaften wurden vor knapp einem Jahr im Zuge der Erhebung zum UMD befragt. 14 davon kündigten dabei an, sich im Verlauf des Jahres 2016 ebenfalls am UMD beteiligen zu wollen (VersicherungsJournal 18.5.2016).

14 weitere Versicherer lehnten die Aktion des GDV ab. Acht von ihnen teilten mit, sich die Entwicklung des Unfallsteckers erst einmal ansehen zu wollen und anschließend gegebenenfalls eine Teilnahme zu prüfen.

Als Gründe dafür, nicht am UMD teilzunehmen, gaben die Versicherer beispielsweise an, dass sie eigene Produkte und Techniken entwickeln wollten oder sie bereits hatten (VersicherungsJournal 30.5.2016). Diese variierten unter anderem von einer Fahrdatenaufzeichnung via App bis zur Kombination aus Telematikbox und Notruffunktion (VersicherungsJournal 30.9.2016).

Telematikbox versus Unfallstecker

Der UMD des GDV und die Telematikboxen der Versicherer bieten den Kunden neben dem Sicherheitsaspekt, folgt man Befürwortern und Kritikern, sowohl Vor- als auch Nachteile. Der GDV nennt hier die „Datensparsamkeit“ als einen Vorteil. Bei störungsfreien Fahrten würden keinerlei Aufzeichnungen an die Notrufzentrale übermittelt werden.

Auch die App übertrage Daten nur in Unfallsituationen, oder wenn der Notruf manuell abgesetzt wird. Aufgezeichnete Informationen zur Fahrzeugposition würden kontinuierlich gelöscht werden, heißt es in den FAQ auf der Internetseite des UMD. Auskünfte über die Fahrweise würden nicht aufgezeichnet werden (VersicherungsJournal 17.3.2016).

Telematikboxen geben hingegen Aufschluss zur Fahrweise, das jedoch nicht ohne das Wissen des Fahrers. Durch die Nutzung der Box und die Übertragung der Fahrdaten an den Versicherer kann ein Kunde bei sicherer Fahrweise meist einen gewissen Prozentsatz der Prämie einsparen oder andere Tarifvorteile erhalten (VersicherungsJournal 12.1.2017, 10.11.2016, 30.9.2016).

Parallel dazu funktionieren viele Boxen auch ohne die zusätzliche Nutzung des Smartphones. Das habe den Vorteil, dass – anders als beim UMD – Notrufe auch dann abgesetzt werden können, wenn das Handy keinen Empfang hat oder der Akku leer sein sollte, wie auch der GDV bereits vor einem Jahr erklärt hat (VersicherungsJournal 30.5.2016).