Drei Mal guter Rat zur privaten Reise-Krankenversicherung

Zu c)

Zumindest auf seiner Nordeuropatour ist Rudi Reiselustig „Allein durch die Natur“ in verschiedenen Ländern unterwegs. Deshalb sollte seine Kranken-Zusatzversicherung im Versicherungsfall als Service zum Beispiel anbieten: eine Rund um die Uhr an allen Tagen besetzte telefonische Hotline,

Organisation des Rücktransports,

sonstige organisatorische Hilfestellungen, wie zum Beispiel Flugumbuchung, wenn die Reise wegen einer Krankheit nicht planmäßig beendet werden kann,

Informations-Übermittlung an Angehörige oder Freunde,

Organisation/ Kostenübernahme eines Krankenbesuchs nahestehender Angehöriger,

Bereitstellung eines medizinisch erfahrenen Dolmetschers,

Kontaktherstellung zwischen Arzt/ Krankenhaus und Hausarzt in Deutschland,

umgehende Ausfertigung einer Kostenübernahme-Erklärung,

gegebenenfalls Beschaffung von Arzneimitteln und Medikamenten, wenn diese abhandengekommen sind.