Doppeltes Elterngeld für Zwillingseltern?

30.8.2017 – Eltern von Zwillingen, deren Kinder mit einem zeitlichen Abstand von mehr als einem Tag das Licht der Welt erblicken, haben deswegen keinen doppelten Anspruch auf Zahlung von Elterngeld. Das hat das Sozialgericht Stuttgart mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 24. Mai 2017 entschieden (S 9 EG 5820/16).

Geklagt hatte eine Frau, die mit Zwillingen schwanger gewesen war. Ihr erster Sohn kam am 6. Juni 2016 zur Welt. Sein zu diesem Zeitpunkt körperlich unterentwickelter Bruder ließ sich Dank der Errungenschaften der Medizin hingegen bis zum 9. Juli Zeit.

Nicht anwendbare Regelung?

Mit der Begründung, dass angesichts dieses großen zeitlichen Abstands nicht mehr von einer Mehrlingsgeburt gesprochen werden könne, beantragte die Mutter für jedes ihrer beiden Kinder gesondert die Gewährung von Elterngeld.

Denn die Regelung von § 1 Absatz 1 Satz 2 BEEG, nach welcher bei einer Mehrlingsgeburt nur ein Anspruch auf Elterngeld bestehe, sei im Fall ihrer Kinder nicht anwendbar.

Dieser Argumentation wollte sich das Stuttgarter Sozialgericht jedoch nicht anschließen. Es wies die Klage als unbegründet zurück.

Ersatz des Einkommens

Nach Ansicht des Gerichts ist es unstreitig, dass im Fall der Klägerin eine Zwillingsschwangerschaft vorgelegen hat. Paragraf eins des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes sei daher durchaus auf den Fall der Kinder der Klägerin anzuwenden.

„Die erst durch den medizinischen Fortschritt in den letzten Jahren entstandene Möglichkeit, dass ein Kind zur Welt kommt und das andere noch im Mutterleib verbleibt und die Zwillinge somit an unterschiedlichen Tagen mit möglicherweise erheblichem zeitlichen Abstand geboren werden, führt nicht zu einem doppelten Elterngeldanspruch“, so das Gericht.

Der Zweck des Elterngeldes sei es, das durch die Erziehung und Betreuung eines Kindes ausfallende Einkommen zu ersetzen. Das Einkommen falle jedoch bei jedem Elterngeldbezieher – und zwar auch bei Zwillingen – nur einmal aus.

Willkürliche Ergebnisse

Würde man bei der Gewährung des Elterngeldes auf den Zeitpunkt der Geburt abstellen, so würde das nach Ansicht der Richter zu willkürlichen Ergebnissen führen.

Denn dann käme es zu einer Ungleichbehandlung zwischen Zwillingseltern mit Geburtstermin beider Kinder an einem Tag und Zwillingseltern, deren Kinder an unterschiedlichen Tagen geboren werden. Denn der Geburtstermin hänge letztlich vom Zufall – oder wie im Fall der Klägerin – von medizinischen Faktoren ab.

Im Übrigen trage der Gesetzgeber der Tatsche der Geburt von mehr als einem Kind durch die Gewährung eines Zuschlages zum Elterngeld (Mehrlingszuschlag) Rechnung.