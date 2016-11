Doch „nur” moderate Beitragsanpassungen in der PKV?

14.11.2016 – Von durchschnittlich elf bis zwölf Prozent Preiserhöhung in der privaten Krankenvollversicherung war vor einigen Wochen die Rede. Eine Umfrage des VersicherungsJournals bei den großen PKV-Unternehmen zeigt zwar eine Verteuerung, aber geringere Preissprünge.

Die Tendenz für die private Krankenvollversicherung ist klar: 2017 werden viele Gesellschaften die Beiträge anheben. Eine Umfrage unter den Größten der Branche zeigt Beitragsanpassungen (BAP) zwischen 0,6 Prozent und in der Spitze knapp sieben Prozent bei der Axa Krankenversicherung AG.

Üblicher Zahlenwirrwarr

Damit bleiben die hier angezeigten BAP deutlich unter den Zahlen, die vor einigen Wochen durch die Presse gingen (VersicherungsJournal 30.9.2016). Laut Branchenkreisen sollen Beiträge in der Vollversicherung um durchschnittlich acht Prozent steigen – diese Preiserhöhung bezieht sich auf den gesamten Bestand an Vollversicherungs-Tarifen.

Für Vollversicherungstarife, die sich in der Anpassung befinden, wurden Prozentzahlen von zwischen elf und zwölf Prozent durch die Presse gejagt. Zudem hieß es, dass von der Anpassung rund zwei Drittel der Versicherten betroffen seien. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) dementiert diese Zahlen zumindest nicht.

Wie ist dies zu verstehen? Auf die Umfrage des VersicherungsJournals unter den 18 größten Anbietern von privater Krankenvollversicherung haben mit Ausnahme der Landeskrankenhilfe VVaG alle Gesellschaften geantwortet.

Details der Umfrage

Neun Gesellschaften nannten ihre für den 1. Januar 2017 geplanten BAP, die, verglichen mit den genannten Marktdurchschnittszahlen, eher klein ausfallen. Die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG passt erst zum 1. März, die DKV Deutsche Krankenversicherung AG wiederum zum 1. April an.

Die übrigen Gesellschaften, die eine mögliche BAP nicht beziffern wollten, begründen dies entweder mit noch laufenden Abstimmungen mit dem Treuhänder oder damit, zuerst ihre Kunden informieren wollen. Die Allianz Private Krankenversicherung AG und die Huk-Coburg teilen mit, dass ihre BAP unter den in der Presse genannten Zahlen bleiben werden.

Nur die Central Krankenversicherung AG beantwortet die Frage nach der Spanne der BAP; danach kann der Beitrag bis zu neun Prozent steigen. Über den Debeka Krankenversicherungsverein a.G. berichten Branchenkreise von einer Verteuerung des Beitrags, der über längere Strecke dem der gesetzlichen Krankenkassen entsprechen soll – und für 2017 keine auffallend hohe Steigerung bedeuten würde.

Vorher – nachher

Die krasse Abweichung könnte darauf beruhen, dass die elf bis zwölf beziehungsweise acht Prozent eine Berechnung vor Entnahme aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) sind; die genannten Werte aber nach RfB ausgewiesen werden. Das ist nicht unproblematisch (VersicherungsJournal 14.11.2016).

Die Hallesche Krankenversicherung a.G. berichtet beispielsweise, dass sie die BAP durch den Einsatz von 75 Millionen Euro aus der RfB limitiert. Diese Limitierungen seien über die gesamte Vertragslaufzeit voll ausfinanziert.

Bei den meisten Halleschen-Versicherten bleibt der Mehrbeitrag ab 2017 damit unter 20 Euro monatlich; rund 2.000 Kunden zahlen maximal 50 Euro mehr im Monat. Für jeden vierten Halleschen-Vollversicherten, dessen Tarif angepasst wird, sinken die Beiträge nach Aussage des Unternehmens.

Was erhöht wird

Die Gesellschaften Debeka, DKV, Continentale Krankenversicherung a.G., Gothaer Krankenversicherung AG, Hallesche, Huk-Coburg, Inter Krankenversicherung AG und Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) berichten, dass sich sowohl die Bi- als auch die neueren Unisex-Tarife in der Anpassung befinden.

Bei der Signal Krankenversicherung a.G. sowie beim Deutschen Ring Krankenversicherungs-Verein a.G. werden nur „wenige Unisex-Tarife“ angepasst, bei Axa und Central explizit nur die Bisex-Tarife.

Beitragsanpassungen (BAP) zum 1. Januar 2017 in der privaten Krankenvollversicherung (Bestand) Gesellschaft Angekündigte Beitragsanpassung Allianz k. A. Axa knapp 7 % Barmenia ca. 6 % Bayerische Beamtenkrankenkasse 1,5 % Central 3 %* Continentale 6 %* Debeka k. A. Deutscher Ring k. A. DKV passt zum 1. April an Gothaer 0,86 % Hallesche 4,0 % Hansemerkur k. A. Huk-Coburg passt zum 1. März an Inter 4,1 % Landeskrankenhilfe k. A. SDK 1,8 % Signal k. A. UKV 0,6 %

Was die Beiträge treibt

Befragt nach dem Hauptgrund der Beitragsanpassungen, nennt die überwiegende Mehrzahl der Unternehmen steigende Leistungsausgaben und die steigende Lebenserwartung – und zunächst einmal nicht den Zinsverfall.

Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen machen sogenannte „Hochleistungsfälle“, also Patienten mit sehr schweren und medizinisch teuren Krankheiten, in einzelnen Tarifen Probleme, zum anderen dürfen die Beiträge nur indirekt wegen ausgebliebener, aber kalkulierter Zinserträge erhöht werden.

So müssen zunächst auslösenden Faktoren in Form einer Abweichung von fünf beziehungsweise zehn Prozent angesprungen sein, damit über eine Absenkung des Rechnungszinses auch die Belastung aus der Kapitalmarktentwicklung aufgefangen werden kann.

Das leidige Zinsthema

Die SDK bringt dies in ihrer Antwort wie folgt auf den Punkt: „Der überwiegende Anteil des Anpassungsdrucks ergibt sich allerdings aus der Rechnungszinsabsenkung. So ergab eine Simulationsrechnung, dass der Anteil der Rechnungszinsabsenkung an der BAP 2017 circa 77 Prozent beträgt.“

Angesichts der Lage an den Kapitalmärkten kann kaum noch ein PKV-Unternehmen einen Aktuariellen Unternehmenszins (AUZ) erwirtschaften, der auch in den nächsten zweieinhalb Jahren mit der erforderlichen hohen Sicherheit Tarife mit einem Höchstrechnungszins von 3,5 Prozent ermöglicht.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte erst kürzlich mitgeteilt, dass von 40 PKV-Unternehmen, die nach Art der Lebensversicherung kalkulieren (also mit Alterungsrückstellung), nur zwei Versicherer einen AUZ für einen Höchstrechnungszins von 3,5 Prozent schaffen (VersicherungsJournal 11.5.2016).

Nicht gestreckt

Sinkt der AUZ müssen die privaten Krankenversicherer ihre Rechnungszinse in den Tarifen nach unten korrigieren – und dies dann, wenn sich die jeweiligen Tarife in der Anpassung befinden. Seit diesem Jahr erleichtert § 11 Absatz 2 KVAV (Krankenversicherungs-Aufsichtsverordnung) die Lasten aus einer Rechnungszinsabsenkung.

Denn: Bei der Berechnung der Prämien bei Prämienanpassung kann das Thema Rechnungszins zeitlich gestreckt werden. Neun Gesellschaften haben der Umfrage zufolge von dieser Streckung keinen Gebrauch gemacht; die andere Hälfte äußert sich dazu nicht explizit.

Das „Nicht-Strecken“ ist ein kleiner Fingerzeig auf die Ertragslage der Gesellschaften und der Notwendigkeit der Absenkungen. Denn von der Streckung kann nur bei Absenkungen von mehr als 0,4 Prozentpunkten beim Rechnungszins Gebrauch gemacht werden.