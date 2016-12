Diese Lebensversicherer senken ihre Überschussbeteiligungen

23.12.2016 – Bisher haben sich fast 50 Anbieter mit ihren Überschussdeklarationen für 2017 an die Öffentlichkeit gewandt. Bis auf drei Ausnahmen nehmen alle Anbieter Abschläge von bis zu 1,0 Prozentpunkten vor. Am meisten bietet nach jetzigem Stand (22. Dezember 2016) das Versorgungswerk der Presse mit 3,10 Prozent, am wenigsten die Nürnberger Beamten mit 1,75 Prozent.

Fast 50 Lebensversicherer haben ihre laufende Verzinsung in der Lebensversicherung für das Jahr 2017 per Pressemitteilung oder gegenüber der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH beziehungsweise dem Internetportal PKV-Wiki bekannt gegeben (Stand: 22. Dezember 2016).

Bis auf die Hansemerkur24 Lebensversicherung AG, die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG und die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland, die ihre laufende Verzinsung konstant halten, haben alle Anbieter zum Teil deutliche Absenkungen vorgenommen. Begründet wurde dies durchgängig mit der anhaltenden Niedrigzinsphase.

Die Gesellschaften mit den größten Absenkungen

Besonders hohe Abschläge (zwischen 1,0 und 0,7 Prozentpunkte) gibt es bei der Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG, der Öffentlichen Lebensversicherung Sachsen-Anhalt (Ösa) und der Ideal Lebensversicherung a.G.

Vergleichsweise groß waren die Reduzierungen auch bei der Mylife Lebensversicherung AG, der Gothaer Lebensversicherung AG, der zur VGH gehörende Provinzial Lebensversicherung Hannover, der Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG sowie der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (VersicherungsJournal 22.11.2016), die ihre laufende Verzinsung um 0,55 beziehungsweise 0,50 Prozentpunkte reduziert haben.

Presse-Versorgung mit der höchsten laufenden Verzinsung

Die höchste Verzinsung bietet nach jetzigem Stand die Versorgungswerk der Presse GmbH mit 3,10 Prozent für das Vorsorgekonzept „Perspektive“. Das Versicherungsrisiko ist nach Angaben eines Unternehmenssprechers auf ein Konsortium ausgelagert, zu dem angeführt von der Allianz Leben auch die Axa Leben und die HDI Leben gehören.

Die Produktkonzeption sei zu 100 Prozent an die Allianzwelt („Perspektive“ und „Klassik“) angelehnt. Die Produkte werden aber mit einem eigenen Sicherungsvermögen hinterlegt, das eine unabhängige Überschussbeteiligung ermöglicht, so der Sprecher weiter.

Der Deckungsstock der Presseversorgung wird nach eigenen Angaben unabhängig von den Konsorten gemanagt. Zudem seien die Gesellschafter ehrenamtlich tätig, so dass keine Dividenden oder Rückerstattungen an Anteilseigner ausgeschüttet werden müssten.

Fünf weitere Gesellschaften mit einer Drei vor dem Komma

Die Allianz Lebensversicherungs-AG selbst hat eine laufende Verzinsung von 2,90 Prozent deklariert, genauso wie die Axa Lebensversicherung AG und ihre Zweigniederlassung DBV (VersicherungsJournal 7.12.2016) sowie die R+V Lebensversicherung a.G., womit diese Gesellschaften ebenfalls zur Spitzengruppe gehören.

Eine laufende Verzinsung mit einer Drei vor dem Komma bieten neben der Presse-Versorgung auch die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische), die Deutsche Ärzteversicherung AG, sowie die Ideal, die Europa Lebensversicherung AG und die Targo Lebensversicherung AG, letztere für die kapitaleffiziente Rentenversicherung „Privat-Rente Komfort“.

Die Anbieter mit der niedrigsten laufenden Verzinsung

Die nach jetzigem Stand niedrigste laufende Verzinsung bietet die Nürnberger Beamten, die nach der großen Reduzierung mit 1,75 Prozent als bisher einziger Anbieter unterhalb der Zwei-Prozent-Marke liegt.

Bei glatt zwei Prozent liegen die Gothaer, die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG, die Ösa, die Victoria Lebensversicherung AG und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG.

Im Durchschnitt bieten die in der Tabelle aufgeführten Lebensversicherungs-Gesellschaften (ohne „Neue Klassik“-Produkte) für 2017 eine laufende Verzinsung von 2,57 Prozent. Dies entspricht einem Rückgang um rund 0,35 Prozentpunkte.

Hinzu kommen in der Regel noch eine Schlussüberschuss-Beteiligung und eine (Sockel-) Beteiligung an den Bewertungsreserven von zusammen bis zu 1,1 Prozent (LVM Lebensversicherung AG).