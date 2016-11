Diese Krankenkassen haben den größten Mitgliederschwund

10.11.2016 – Zum Stichtag 1. Oktober 2016 waren gut 55,55 Millionen Personen Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das sind fast 850.000 mehr als zu Jahresbeginn – und so viele wie noch nie zuvor. Während die Techniker Krankenkasse und die AOK Plus die meisten Mitglieder hinzugewannen, mussten die DAK-Gesundheit und die IKK Classic die meisten Federn lassen.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zählte nach der GKV-Statistik KM1 des Bundesgesundheits-Ministeriums (BMG) zum Stichtag 1. Oktober mit 55,55 Millionen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Damit setzte sich die positive Entwicklung der Vorquartale fort.

Das Plus zwischen Anfang Juli und Anfang Oktober fiel mit rund 400.000 mehr als doppelt so hoch aus wie im zweiten Quartal (VersicherungsJournal 11.8.2016) und um rund ein Drittel höher als zwischen Anfang Januar und Anfang März (VersicherungsJournal 12.5.2016). In den ersten neun Monaten ergab sich ein Plus von fast 850.000.

Drei Kassenarten im Minus

An der positiven Entwicklung konnten allerdings nicht alle Kassenarten teilhaben. So verloren die Innungskrankenkassen (IKKen) zwischen Januar und Oktober über 50.000 Mitglieder und die Knappschaft Bahn-See über 20.000 Mitglieder. Die Landwirtschaftliche Krankenversicherung hatte einen Rückgang im hohen vierstelligen Bereich zu verzeichnen.

Hingegen erzielten die Ersatzkassen sowie die Betriebskrankenkassen (BKKen) Mitgliederzuwächse im niedrigen sechsstelligen Bereich. Erneut und mit Abstand am stärksten konnten. Am stärksten legten die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) zu, die auf ein Plus von über 620.000 kamen.

Dabei konnten auch im dritten Quartal alle elf Schwestern der AOK-Familie Zuwächse erzielen, wie aus jüngst vom gesundheitspolitischen Hintergrunddienst dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik (Nummer 45/2016) veröffentlichten Daten hervorgeht.

Gewinner...

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass sich in der Top Ten „nach Köpfen“ beim Mitgliederzuwachs gleich sieben AOKen wiederfinden. Den stärksten Zuwachs erzielte allerdings einmal mehr die bundesweit geöffnete Techniker Krankenkasse (TK), die in den ersten neun Monaten über 250.000 Mitglieder hinzugewann.

Dahinter folgt die in Sachsen und Thüringen geöffnete AOK Plus, die mit nur 0,3 Prozent den zweitniedrigsten Zusatzbeitrag der Branche aufweist, mit einem Plus von fast 200.000. Auf den Rängen drei bis sechs liegen die AOK Baden-Württemberg, die Handelskrankenkasse (HKK), die AOK Bayern und die AOK Niedersachsen mit Zuwächsen zwischen knapp 94.000 und gut 72.000 Mitgliedern.

...und Verlierer unter den Krankenkassen

Auf der anderen Seite hatte 19 (1. Juli: 26) der derzeit noch 117 Krankenkassen zwischen Anfang Januar und Anfang Oktober einen negativen Saldo zu verzeichnen. Das größte Minus gab es einmal mehr bei der DAK-Gesundheit, die mehr als 160.000 Mitglieder einbüßte. Fast sechsstellig verlor die IKK Classic.

Beide Körperschaften gehören zu den Marktteilnehmern mit den höchsten Zusatzbeiträgen (DAK-Gesundheit: 1,5 Prozent; IKK Classic: 1,4 Prozent). Allerdings schaffte die Ersatzkasse wie auch die Innungskrankenkasse im dritten Quartal die Trendumkehr. Beide konnten leicht im dreistelligen Bereich zulegen. Dies reichte aber bei Weitem nicht aus, um die Verluste aus den ersten sechs Monaten zu kompensieren.

Dahinter folgen in der Rangliste der Verlierer „nach Köpfen“ die Barmer GEK, die Viactiv Krankenkasse (1,7 Prozent Zusatzbeitrag), die Knappschaft Bahn-See (1,3 Prozent Zusatzbeitrag) und die Deutsche BKK, die zum 1. Januar 2017 mit der Barmer GEK zur Barmer fusioniert (VersicherungsJournal 11.11.2015), mit Mitgliederabflüssen im niedrigen fünfstelligen Bereich.