Die (un)profitabelsten Hausratversicherer

12.12.2016 – Der Versicherungszweig Hausrat war auch 2014 für fast alle Anbieter hoch profitabel. Unter den 50 größten Gesellschaften erzielte lediglich die Rhion keine Combined Ratio von unter 100 Prozent, wie der jüngst erschienene „Branchenmonitor 2013-2015: Hausratversicherung“ zeigt. Auf die besten Werte kamen die WGV und die Cosmos.

Bereits seit vielen Jahren gehört die verbundene Hausratversicherung zu den ertragsreichsten Versicherungszweigen in der Schaden-/Unfallversicherung. Im vergangen Jahr haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Versicherer über 18 Cent Gewinn pro Beitragseuro geschrieben.

Dabei ist die kombinierte Schaden-Kosten-Quote zum zweiten Mal in Folge zurückgegangen und hat fast wieder das Niveau von 2011 erreicht, als es nur knapp über 81 Prozent. In den sechs Jahren davor lag der Wert allerdings unter der 80-Prozent-Marke – und das zum Teil sogar deutlich.

Auch auf Ebene der einzelnen Gesellschaften wird die Profitabilität ersichtlich, wie der jüngst veröffentlichte „Branchenmonitor 2013-2015: Hausratversicherung“ zeigt. Dieser wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der Yougov Deutschland AG durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit etwa 89 Prozent Marktanteil.

Die Anbieter mit den höchsten…

Dem Branchenmonitor zufolge konnte nur eine der aufgelisteten Gesellschaften keinen versicherungs-technischen Gewinn in Hausrat schreiben. So kam die Rhion Versicherung AG auf eine Combined Ratio (Schaden- und Betriebsaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien) von 103,5 Prozent.

Nur so gerade eben in der Gewinnzone landeten die Gothaer-Tochter Janitos Versicherung AG und die HDI Versicherung AG, die im Vorjahr beide noch jenseits der 100-Prozent-Marke lagen. Einen vergleichsweise geringen Gewinn von knapp über zwei Cent pro Beitragseuro schrieb darüber hinaus die Arag Allgemeine Versicherungs-AG.

Die Janitos verbesserte sich um 13 Prozentpunkte, da sich der Geschäftsjahresschaden-Verlauf wie auch die Vorjahresschaden-Abwicklung gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert haben, wie es im Geschäftsbericht 2015 heißt. Der HDI führt die Verbesserung um immerhin rund fünf Prozentpunkte im Geschäftsbericht 2015 unter anderem auf einen höheren Abwicklungsgewinn und geringere Belastungen im Frequenzschadenbereich zurück.

…und niedrigsten Combined Ratios

An der Spitze der Branchenmonitor-Rangliste finden sich die WGV-Versicherung AG und die Cosmos Versicherung AG wieder, die im vergangenen Jahr jeweils knapp 50 Cent pro Beitragseuro verdienten.

Dahinter folgen angeführt von der Bayerischer Versicherungsverband Versicherungs-AG vier Anbieter mit kombinierten Schaden-Kosten-Quoten von unter 70 Prozent. Zu diesem Quartett gehören auch die Provinzial Rheinland Versicherung AG, die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a.G. und die Huk24 AG.

So schlugen sich die Marktgrößen

Für eine Platzierung in der Top Ten nach Combined Ratio reichte es von den Marktgrößen in Hausratversicherung (mehr als drei Prozent Marktanteil) nur für die Axa Versicherung AG (knapp 73 Prozent). Unter 75 Prozent blieb ansonsten nur noch der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G.

Marktführer Allianz Versicherung AG blieb mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von gut 79 Prozent ebenfalls unter dem Branchenschnitt. Über diesem lagen von den Branchengrößen nur die DEVK Allgemeine Versicherung AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG.

Weitere Studiendetails

Der „Branchenmonitor 2013-2015: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zu dem Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Die 71-seitige Studie kann als PDF-Version für 743,75 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Frau Daniela Fischer per E-Mail, per Telefon unter 0341 24659262 oder über dieses Online-Bestellformular bezogen werden.