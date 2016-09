Die Sieger beim Innovationspreis der Assekuranz

28.9.2016 – Bei der dritten Auflage des von Morgen & Morgen und Versicherungsmagazin vergebenen „Innovationspreises der Assekuranz“ erhielten die Alte Leipziger Leben und die Axa Leben eine Gold-Auszeichnung für innovative Produkte. Die Barmenia Allgemeine wurde mit Silber bedacht, die Advocard, die DKV und die Ergo Direkt jeweils mit einer lobenden Anerkennung.

Anfang der Woche haben die Morgen & Morgen Group (M&M) und die Zeitschrift Versicherungsmagazin zum dritten Mal den vor zwei Jahren ins Leben gerufenen „Innovationspreis der Assekuranz“ (VersicherungsJournal 30.9.2015, 30.9.2014) vergeben.

„Der Innovationspreis der Assekuranz soll mit dazu beitragen, neue innovative Ansätze bei den Versicherungsprodukten transparent zu machen und gleichzeitig auf deren Relevanz und Nutzendimension hin zu prüfen“, hatte M&M-Geschäftsführer Joachim Geiberger bei der Erstauflage des Preises erläutert.

Zwei Mal Gold und ein Mal Silber

Die Jury bestand in diesem Jahr neben Geiberger aus Versicherungsmagazin-Chefredakteur Bernhard Rudolf, Stephan Michaelis (Fachanwalt für Versicherungs-, Handels- und Gesellschaftsrecht bei der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte), Carlos Reiss (Geschäftsführer beim Makler Hoesch & Partner GmbH) und Professor Dr. Heinrich R. Schradin (Lehrstuhl für Versicherungslehre an der Universität zu Köln).

Die Juroren vergaben in diesem Jahr insgesamt zwei goldene Auszeichnungen (jeweils in der Kategorie Lebensversicherung), eine silberne Auszeichnung sowie drei lobende Anerkennungen (in der Kategorie Sach/Haftpflicht/Unfall). Eingereicht wurden 30 Produkte.

Die Preisträger beim Innovationspreis der Assekuranz (Bild: Dirk Uebele, Versicherungsmagazin)

Die Bewertung erfolgte dabei hinsichtlich der Produkt-Innovationskraft in Sachen Tarifeigenschaften im Marktvergleich, Kundennutzen und Alleinstellungsmerkmale, Praxisrelevanz im Vertrieb, Transparenz der Produktunterlagen sowie Vermarktung und wissenschaftliche Aspekte, heißt es zu den Kriterien.

Gold für die Alte Leipziger

Eine der beiden Gold-Auszeichnungen vergab die Jury an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. für ihren Tarif „Alfonds“ mit der sogenannten „intelligenten Anlagesteuerung“ (IAS). Das Produkt hat keine formale Beitragsgarantie und glättet über IAS automatisch Kursschwankungen, indem beim Überschreiten definierter Grenzwerte für die Volatilität in risikoärmere Fonds umgeschichtet wird.

Zu Vertragsbeginn wird die Höchstgrenze der zulässigen Volatilität festgelegt. Je näher der Rentenbeginn rückt, umso mehr wird der Aktienanteil automatisch reduziert. Das Konzept richtet sich an aktienorientierte Versicherte, die sich nicht selbst um ihre Fondsanlage kümmern möchten (VersicherungsJournal 3.2.2016).

Als Besonderheit hebt Jury-Mitglied Bernhard Rudolf hervor, dass bei dem Konzept jeweils monatlich die Volatilität kontrolliert wird sowie kurz- und langfristige Trends mit einbezogen werden und ein monatliches Reballancing stattfindet. Auf diese Weise werde sichergestellt, dass die Fondsaufteilung außerhalb des Sicherungsfonds dem Anlegerwunsch entspricht, erläuterte Jury-Mitglied Rudolf auf Nachfrage.

Gold für die Axa

Die zweite Gold-Auszeichnung ging an die Axa Lebensversicherung AG für den Tarif „Performance Flex“. Dieser setzt auf dem Konzept der vor knapp drei Jahren eingeführten Relax-Rentenlinie auf (VersicherungsJournal 10.1.2014) und betrifft ausschließlich den Rentenbezug.

In der Jurybegründung wird insbesondere „die hohe Flexibilität, mit der sich der Geldfluss während des Rentenbezugs an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen lässt“, hervorgehoben.

Dieses Mehr an Flexibilität sei eine Folge der Unterteilung des Rentenbezugs in zwei Phasen, in denen die Rentenhöhen individuell und in Abhängigkeit vom jeweiligen persönlichen Bedarf bestimmt werden können, so Jury-Mitglied Rudolf gegenüber dem VersicherungsJournal.

Kennzeichen des neuen Tarifs sind ferner eine lebenslange, aber leicht niedrigere Garantie-Rente als bei konventionellen Produkten, bis zu 25 Prozent mehr (nicht garantierte) Rente aufgrund von Indexpartizipation sowie ein transparenter Todesfallschutz, wurde bei der Produktvorstellung zu Jahresbeginn erläutert (VersicherungsJournal 13.1.2016).

Silber für die Barmenia Allgemeine

Eine Silber-Auszeichnung erhielt die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG für die zusammen mit der Kasko Germany UG entwickelte situative Versicherungslösung „Probefahrtversicherung“.

Diese ersetzt potenziellen Fahrzeugverkäufern die Selbstbeteiligung, und auch die Rückstufung des Schadenfreiheitsrabattes, sollten hier je nach individueller Vertragsgestaltung beim Verkäufer Lücken bestehen.

Ferner können optional im Falle von in der herkömmlichen Kfz-Police nicht gedeckte Kasko-Schäden und/oder die Erstattung der Vertragsstrafe und des Mehrbeitrags für eine unerlaubte Erweiterung des Fahrerkreises abgesichert werden.

Das ausschließlich online verfügbare, situative Versicherungsprodukt habe die Jury auch deshalb überzeugt, weil es von der Technik her gut gelöst sei, erklärte Jury-Mitglied Rudolf auf Nachfrage.

Drei lobende Anerkennungen

Darüber hinaus vergab die Jury drei lobende Anerkennungen – verteilt auf die private Krankenversicherung, die Schaden-/Unfallversicherung sowie die Rechtsschutz-Versicherung. Hierzu zählen