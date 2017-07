Die PKV-Anbieter mit den meisten Vollversicherten

24.7.2017 – Die Debeka führt das Ranking der privaten Krankenversicherer nach Vollversicherten weiter mit riesigem Abstand vor der DKV an. Auf Zehnjahressicht (2007 bis 2016) gab es dahinter zahlreiche Rangverschiebungen. Während die Axa an der Allianz vorbei auf Position drei zog, verbesserte sich die Continentale von sieben auf sechs und liegt nun hinter der Signal, die Platz fünf einnimmt. Die Huk-Coburg verbesserte sich vom neunten auf den siebten Rang, für die Central ging es drei Ränge abwärts auf Position neun. Keine Rangveränderungen gab es für die BBKK (Platz acht) und die Barmenia (Position zehn). Von 17 auf elf nach oben ging es für die Hansemerkur, von 22 auf 26 abwärts für die Pax-Familienfürsorge.

Zwischen 2007 und 2016 hat sich die Zahl der Vollversicherten um rund 220.000 auf etwa 8,77 Millionen verringert. Allerdings hat sich der Bestand in den vergangenen fünf Jahren rückläufig entwickelt (minus rund 200.000), wobei der Rückgang zuletzt immer schwächer ausgefallen ist.

Dabei hatte rund jeder dritte Anbieter einen abnehmenden Bestand zu verzeichnen. Die verbleibenden knapp zwei Drittel konnten zum Teil erhebliche Zuwächse erzielen – allen voran der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., der Ende 2016 über 2,33 Millionen Vollversicherte zählte (VersicherungsJournal 18.7.2017).

Die Gesellschaft aus Koblenz hat die Marktführerschaft ausgebaut und in den vergangenen zehn Jahren den Vorsprung vor der DKV Deutsche Krankenversicherung AG um fast 450.000 auf 1,54 Millionen Vollversicherte ausgebaut, wie Daten aus der Map-Report-Redaktion zeigen. Im Folgenden handelt es sich um eine Vorabveröffentlichung aus dem Map-Report „Bilanzanalyse Private Krankenversicherung 2016“, der voraussichtlich im Herbst erscheinen wird.

Axa überholt Allianz

Knapp 3.000 Vollversicherte hinter der DKV auf dem dritten Rang liegt die Axa Krankenversicherung AG mit gut 792.500 Vollversicherten. Zehn Jahre zuvor hatte die Axa noch knapp 100.000 Vollversicherte weniger im Bestand und lag nur an vierter Stelle der Rangliste – die Fusion der DBV Winterthur (VersicherungsJournal 19.12.2007) eingerechnet.

Die Allianz Private Krankenversicherungs-AG rutschte von der dritten auf die vierte Stelle ab, nachdem sie im Betrachtungszeitraum fast 120.000 auf knapp 620.000 Vollversicherte verlor. Unverändert auf Position fünf liegt die Signal Krankenversicherung a.G. mit rund 480.000 Vollversicherten (plus 0,6 Prozent).

Weitere Auf- und Absteiger unter den Marktgrößen

Die Continentale Krankenversicherung a.G. zog – auch durch die Verschmelzung der Mannheimer Krankenversicherung AG auf die Continentale (VersicherungsJournal 1.9.2016) – an der Central Krankenversicherung AG vorbei auf den sechsten Rang.

Aus dem Rückstand von 30.000 auf die Generali-Tochter, die sich vor einigen Jahren aus dem Maklermarkt zurückgezogen hatte (VersicherungsJournal 29.8.2011, 15.9.2011, 29.3.2012) und netto rund 100.000 Vollversicherte verlor, ist mittlerweile ein Vorsprung von rund 100.000 geworden. Durch das drittgrößte Minus rutschte die Central auf Rang neun ab.

Von neun auf sieben aufwärts ging es für die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die um fast 80.000 auf fast 420.000 Vollversicherte wuchs und nicht nur an der Central, sondern auch noch an der zur Versicherungskammer Bayern (VKB) gehörenden Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) vorbei zog. Letztere überholte dafür die Central und liegt unverändert an achter Stelle.

Wie schon Ende 2007 liegt die Barmenia Krankenversicherung a.G. auf Position zehn – trotz eines Rückgangs von rund vier Prozent auf ziemlich genau 300.000 Vollversicherte.

Hansemerkur mit großem Sprung nach oben

Die Hansemerkur Krankenversicherung AG machte dank des zweitgrößten absoluten wie auch prozentualen Wachstums auf fast 245.000 den größten Sprung nach oben in der Rangliste nach Vollversicherten (von 17 auf elf). Dadurch ging es für die Hallesche Krankenversicherung a.G., die um gut neun Prozent auf knapp 236.000 Vollversicherte zulegte, von elf auf zwölf abwärts.

Hingegen verschlechterte sich die Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen nach einem Minus von über einem Fünftel auf nur noch gut 38.000 Vollversicherte vom 22. auf den 26. Platz. Nur noch an 17. (2007: 15.) Stelle rangiert die Inter Krankenversicherung AG, die um über zehn Prozent auf nur noch gut 141.000 Vollversicherte verlor.