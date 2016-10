Die PKV-Anbieter mit den meisten Pflege-Bahr-Versicherten

31.10.2016 – Die Debeka hatte Ende 2015 mit fast 120.000 Policen den größten Pflege-Bahr-Bestand unter den privaten Krankenversicherern zu verzeichnen. Die UKV und die R+V auf den Plätzen zwei und drei kommen Daten der Zeitschrift für Versicherungswesen zufolge jeweils auf einen Bestand von knapp 80.000 Verträgen. Den größten Zuwachs beim Vertragsbestand erzielten die Debeka und die UKV (absolut) beziehungsweise die Arag und die Provinzial Hannover (prozentual).

In den ersten drei Jahren seit der Einführung der staatlich geförderten Pflegezusatz-Versicherung haben die privaten Krankenversicherer nach Angaben des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) rund 685.000 Pflege-Bahr-Policen abgesetzt (VersicherungsJournal 23.6.2016).

Damit konnte der Bestand zwar um über ein Fünftel ausgebaut werden, blieb aber auch nach drei Jahren deutlich hinter den ursprünglichen Absatzerwartungen von Branche und Politik (1,5 Millionen) zurück (VersicherungsJournal 1.11.2012).

Die Anbieter mit den größten Zuwächsen

Den Bestand am stärksten ausbauen konnte nach absoluten Zahlen der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Nach der Analyse „Die PKV im Jahre 2015“ in der Ausgabe 19/2016 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) legten die Koblenzer im vergangenen Jahr um über 22.000 Verträge zu. Für die UKV Union Krankenversicherung AG stand ein Plus von fast 18.600 Policen zu Buche.

Dahinter folgen die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) und die R+V Krankenversicherung AG mit Steigerungen von jeweils gut 15.000 Verträgen. Die fünfte Gesellschaft mit einem fünfstelligen Vertragszuwachs ist die Allianz Private Krankenversicherungs-AG.

Die Zuwachsraten waren bis auf drei Ausnahmen (Barmenia Krankenversicherung a.G., Deutscher Ring Krankenversicherungs-Verein a.G. und Signal Krankenversicherung a.G.) allesamt zweistellig.

Die größte prozentuale Steigerung beim Vertragsbestand hatte, von sehr niedrigem Niveau aus, mit 87 Prozent die Arag Krankenversicherungs-AG zu verzeichnen, die erst mit etwa einem Jahr Verspätung ins Pflege-Bahr-Geschäft eingestiegen war. Deutlich über dem Branchenschnitt lagen auch die zur VGH gehörende Provinzial Krankenversicherung Hannover AG, die Allianz sowie die beiden zur Versicherungskammer Bayern (VKB) gehörenden Gesellschaften UKV und die BBKK.

Debeka mit dem größten Pflege-Bahr-Bestand

Wie die ZfV-Daten weiter zeigen, konzentriert sich der Großteil des Vertragsbestands auf wenige Anbieter. So kommen allein die vier in Front liegenden Gesellschaften auf über 50 Prozent Marktanteil.

Auf der Spitzenposition liegt weiterhin die Debeka, die auf ein gutes Sechstel Marktanteil kommt. Dahinter folgt die UKV, die sich dank des leicht besseren Bestandszuwachses an der R+V vorbeischieben konnte. Auf Rang vier liegt unverändert die BBKK, die den Vorsprung vor der Central Krankenversicherung AG auf fast 13.500 mehr als verdreifachen konnte. Position sechs belegt die Allianz.

Die Provinzial Hannover verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang zehn und zog dabei vorbei an der Huk-Coburg-Krankenversicherung AG (von zehn auf elf) und der Barmenia (von elf auf zwölf). Die Generali-Tochter Envivas Krankenversicherung AG, die ausschließlich Ergänzungs-Versicherungen für Mitglieder der Techniker Krankenkasse (TK) anbietet, überholte die DEVK Krankenversicherungs-AG und liegt nun an 17. Position.

Starker Bankenvertrieb?

„Auffällig ist die starke Position der Consal in diesem Markt“, unter dessen Dach die öffentlichen Krankenversicherer BBKK und UKV aktiv sind, stellt ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski in der Analyse heraus.

Beide haben jeweils um knapp ein Drittel zugelegt und liegen zusammen mit einem Bestand von knapp 147.000 Verträgen „mit weitem Abstand an der Marktspitze. Offenbar lässt sich der Pflege-Bahr über die Sparkassen gut verkaufen“, so Surminski weiter. Auch die R+V mit ihrem Bankenvertrieb sei hier gut dabei.

Diverse Anbieter ohne Pflege-Bahr-Angebot

Keine Daten werden in der Surminski-Analyse aufgeführt für die Concordia Krankenversicherungs-AG, die Continentale Krankenversicherung a.G., die Gothaer Krankenversicherung AG, die Inter Krankenversicherung a.G., die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH), die Mannheimer Krankenversicherung a.G., die Mecklenburgische Krankenversicherungs-AG und die Württembergische Krankenversicherung AG.

Diese Gesellschaften haben entweder keinen Pflege-Bahr im Angebot oder der Fachzeitschrift keine Daten geliefert.

Weitere Kennzahlen zur privaten Krankenversicherung im Jahr 2015 können im Heft 19/2016 der Zeitschrift für Versicherungswesen nachgelesen werden.