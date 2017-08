Die Lehrerin, die Zecke und die Berufsgenossenschaft

1.9.2017 – Steht nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort ein Beschäftigter von einer Zecke gebissen worden ist, so kann er für die Folgen des Bisses keine Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung erwarten. Das geht aus einem Urteil des Thüringer Landessozialgerichts vom 9. August 2017 hervor (L 1 U 150/17).

Der Entscheidung lag die Klage einer als Angestellte tätigen Lehrerin zugrunde, die Anfang Juni 2012 anlässlich eines Sportfestes ihrer Schule von acht bis circa 14 Uhr Aufsicht führte.

Eine Frage der Beweisbarkeit

Beim abendlichen Duschen entdeckte sie gegen 23 Uhr eine Zecke. Deren Biss führte in der Folgezeit zu einer Borreliose-Infektion.

Als die Klägerin von ihrem Dienstherren verlangte, die Erkrankung als Folge eines Arbeitsunfalls anzuerkennen, stieß sie auf taube Ohren. Denn sie habe nicht beweisen können, dass sie tatsächlich während ihres Dienstes von der Zecke gebissen wurde.

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht Altenburg als auch das von der Klägerin in Berufung angerufene Thüringer Landessozialgericht an. Beide Gerichte wiesen die Klage als unbegründet zurück.

Das Bestehen einer Möglichkeit reicht nicht aus

Nach Ansicht der Richter kann ein Zeckenbiss zwar in Einzelfällen als Arbeitsunfall anzuerkennen sein. Das setze aber eine örtliche und zeitliche Bestimmbarkeit des Ereignisses voraus.

Den Beweis dafür, dass die Borreliose-Infektion der Klägerin tatsächlich Folge eines während des Sportfestes erlittenen Zeckenbisses war, habe sie nicht erbringen können. Denn allein das Bestehen einer entsprechenden Möglichkeit reiche dafür nach den Beweisgrundsätzen der gesetzlichen Unfallversicherung nicht aus.

Da das Gericht keine Revision gegen seine Entscheidung zugelassen hat, bleibt der Klägerin nun nur noch die Möglichkeit, das Urteil gegebenenfalls mit einer Nichtzulassungs-Beschwerde beim Bundessozialgericht anzufechten.

Vergleichbare Entscheidung

Das Bundesverwaltungs-Gericht war im Februar 2010 in einem ähnlichen Fall zu einer vergleichbaren Einschätzung gelangt. In diesen Fall hatte eine klagende Lehrerin allerdings mehr Glück. Denn sie konnte sowohl das Datum als auch den Ort, an dem sie von der Zecke gebissen wurde, benennen und auch Zeugen beibringen, die das Ereignis bestätigten.

Da sich die Klägerin aus dienstlichen Gründen in einem für Zecken natürlichen Lebensraum aufgehalten hatte, hegten die Richter keinerlei Zweifel daran, dass sie tatsächlich während ihres Dienstes von einer Zecke gebissen wurde. Der Klage wurde daher stattgegeben (VersicherungsJournal 26.2.2010).

Sache einer privaten Unfallversicherung?

Wer glaubt, nach einer Borreliose-Infektion in jedem Fall Geld von seiner privaten Unfallversicherung bekommen zu können, irrt. Das geht aus Entscheidungen des Landgerichts Dortmund sowie des Oberlandesgerichts Köln aus den Jahren 2005 und 2008 hervor.

In den verhandelten Fällen gehörten die Folgen von Zeckenbissen nicht zu den von der jeweiligen privaten Unfallversicherungs-Police gedeckten Schadenereignissen (VersicherungsJournal 20.4.2006 und 17.10.2008). In vielen Verträgen neueren Datums ist das Zeckenbissrisiko inzwischen mitversichert.