Die Lebensversicherer mit den höchsten Renditeaussichten

13.10.2016 – Die Wirtschaftswoche hat ein aktualisiertes Finsinger-Ranking veröffentlicht. In diesem wird eine Kapitalanlagerendite der Lebensversicherer zwischen 2,3 und 3,0 Prozent prognostiziert. Die leistungsstärksten Gesellschaften sind demnach Europa, Huk-Coburg, Debeka, Cosmos, LVM und Hannoversche.

Die Wirtschaftswoche hat im Heft 42/2016 zum mittlerweile 20. Mal ihr Rating der Lebensversicherer nach der Methodik des Finanzwissenschaftlers Professor Dr. Jörg Finsinger veröffentlicht.

In dem Artikel „Nur die Besten bieten noch eine gute Rendite“ schreibt Wirtschaftswoche-Redakteur Niklas Hoyer, dass im Niedrigzinsumfeld die Kapitalstärke wichtiger denn je sei.

So wurde bewertet

Datenbasis sind die Geschäftsberichte der Versicherer für die Jahre 2009 bis 2015 beziehungsweise 2013 bis 2015, ausgewertet durch die Softfair Analyse GmbH. Berechnet wurde, welche Verzinsung Versicherer mit ihren Kapitalanlagen künftig erzielen können.

„Der zentrale Ansatz: Je mehr Kapitalpolster Versicherer haben, desto chancenreicher können sie anlegen. Zusätzlich wird berücksichtigt, welche Kosten den Kunden aufgebürdet werden und welchen Anteil vom Überschuss sie erhalten“, wird zur Methodik des Ratings erläutert.

Konkret wurden neben dem sogenannten Realistischen Zins auch die Abschlusskosten- und die Verwaltungskostenquote (Mittelwert der vergangenen drei Jahre) sowie die Ausschüttungsquote (Mittelwert der vergangenen sieben Jahre) bei der Bewertung berücksichtigt. Auf Basis dieser Werte wird eine Kennzahl errechnet, die die Leistungsfähigkeit der Versicherer aus Kundensicht am Durchschnitt der 25 wachstumsstärksten unter den 50 größten Versicherern misst.

Gerechnet wurde unternehmens-übergreifend mit Langfrist-Renditen von 2,4 (Vorjahr 2,7) Prozent für sichere Anlagen und 5,4 (5,7) Prozent für riskantere Investments. Weitere Angaben zur Methodik sind auf dieser Internetseite zu finden.

Realistischer Zins zwischen 2,3 und 3,0 Prozent

Daraus haben die Analysten als realistischen Zins auf die Kapitalanlagen Werte zwischen 2,3 (2,6) und 3,0 (3,5) Prozent ermittelt. Schlusslichter sind die Cosmos Lebensversicherungs-AG mit 2,3 (2,6) Prozent und die Aachenmünchener Lebensversicherung AG mit 2,4 (2,7) Prozent. Zu Spitzengruppe gehören

die Landeslebenshilfe V.V.a.G. 3,0 (3,4) Prozent;

die Huk-Coburg Lebensversicherungs-AG 2,9 Prozent;

die Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. 2,8 (3,0) Prozent;

die Direkte Leben Versicherung AG 2,8 (3,1) Prozent,

die Europa Lebensversicherung AG 2,8 (3,1) Prozent und

die Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 2,8 (3,1) Prozent.

18 Versicherer mit der Höchstnote

Die Höchstnote von fünf Sternen erhielten in diesem Jahr 18 von insgesamt 68 Lebensversicherungs-Unternehmen. Im Vorjahr war es eine mehr (VersicherungsJournal 6.10.2015), im Vorvorjahr sechs mehr als aktuell (VersicherungsJournal 5.11.2014). Zu den Gesellschaften mit aktuell fünf Sternen gehören

die Europa,

die Huk-Coburg,

die Debeka,

die Cosmos,

die LVM Lebensversicherungs-AG,

die Hannoversche Lebensversicherung AG,

die Mecklenburgische,

die WGV Lebensversicherung AG,

die Hansemerkur Lebensversicherung AG,

die Süddeutsche Lebensversicherung a.G.,

die Allianz Lebensversicherungs-AG,

die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.,

die R+V Lebensversicherung AG,

die Itzehoer Lebensversicherungs-AG und

die Ergo Direkt Lebensversicherung AG,

die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.,

die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und

die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG.

Während die Europa ihre Spitzenposition aus dem Vorjahr verteidigte, verbesserte sich die Huk-Coburg vom sechsten auf den zweiten Rang. Unverändert an dritter beziehungsweise fünfter Stelle liegen die Debeka beziehungsweise der LVM, während die Cosmos vom zweiten auf den vierten und die Hannoversche vom vierten auf den sechsten Platz fiel.

Die sechs leistungsstärksten Lebensversicherer im Finsinger-Ranking 2016 Versicherer Realisti- scher Zins* Historischer Zins** Abschluss-kosten- Quote Verwaltungs-kosten-Quote Ausschüt-tungs-Quote Leistungs-fähigkeit*** Europa 2,8 4,4 3,3 0,8 94,0 427,9 Huk-Coburg 2,9 4,3 3,6 1,7 91,8 349,4 Debeka 2,8 4,7 3,4 1,3 88,2 310,1 Cosmos 2,3 4,0 2,1 0,8 89,2 246,2 LVM 2,6 4,3 3,4 1,8 89,1 218,6 Hannover-sche 2,6 4,1 3,8 1,2 94,8 215,1

Insgesamt lagen 23 (2015: 25; 2014: 30) Lebensversicherer über dem Vergleichsmaßstab und erhielten vier oder fünf Sterne, wie aus den Daten in der Wirtschaftswoche weiter hervorgeht.

Kapitalschwache Anbieter meiden

Während die Zahl der Gesellschaften mit der Höchstnote rückläufig ist, hat die Gruppe der Ein-Stern-Anbieter in diesem Jahr auf den Negativ-Rekordwert von 31 zugenommen. Zum Vergleich: Zwischen 2004 und 2011 bestand die Schlussgruppe aus höchstens acht Unternehmen, wird in dem Wirtschaftswoche-Bericht erläutert.

„Bei 26 davon liegt die Leistungsfähigkeit um mehr als 100 Prozent unter dem Durchschnitt. Streng genommen dürfen deren Kunden auf Basis der Modellannahmen mit gar keinen Überschüssen rechnen“, heißt es in dem Artikel weiter.

Als Grund für die schlechten Ergebnisse werden die dünnen Kapitalpolster vieler Lebensversicherer angeführt. Diese befänden sich in einem Teufelskreis: Weil größere Verluste nicht zu verkraften seien, ohne dass Garantien wackelten, müssten sie ihr Kapital sehr sicher anlegen. Deshalb seien Überschüsse quasi ausgeschlossen, zumal sichere Anlagen derzeit nichts einbrächten.

„Zum aktuellen Garantiezins sollten Kunden kapitalschwache Versicherer daher meiden“, so die Empfehlung in der Wirtschaftswoche in Richtung Verbraucher.