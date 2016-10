Die Lebensversicherer mit den größten Stornoproblemen

11.10.2016 – Die deutschen Lebensversicherer haben im Geschäftsjahr 2015 ihre Bestandsstornoquote (in Relation zu den Verträgen) um über ein Fünftel auf 2,87 Prozent senken können. Die Hannoversche und die WGV-Leben (jeweils rund 0,7 Prozent) schnitten laut dem Map-Report 887 am besten ab, am schlechtesten die Mylife (17,2 Prozent). Die Branchengrößen liegen bis auf die Allianz nicht im Vorderfeld.

Im vergangenen Jahr ist das Bestandsstorno der deutschen Lebensversicherer (Hauptversicherungen, Rückkäufe und Umwandlungen in beitragsfreie Versicherungen zuzüglich sonstiger vorzeitiger Abgänge in Prozent des mittleren Vertragsbestandes des Geschäftsjahres) ist 2014 um 0,19 Prozentpunkte auf 3,14 Prozent zurückgegangen. Dies ist dem Map-Report 887 „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2015“ zu entnehmen.

Stornoquote Die Stornoquote ist für den Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages „ein wichtiger Indikator für die Qualität eines Lebensversicherers (...). Sie misst, wie viele Kunden, in Prozent des Bestandes, ihren Vertrag vorzeitig gekündigt haben und zeigt eindrucksvoll, ob die Vertriebsstrategie auf gute oder schlechte Beratung setzt.“ Direkt auf Unternehmensqualität schließen lässt die Stornoquote allerdings nicht, wie der Diplom-Mathematiker und Aktuar (DAV) Peter Schramm vor einiger Zeit in einem Leserbrief im VersicherungsJournal dargelegt hat.

Der aktuelle Rückgang war den Daten der Map-Redaktion zufolge bereits die siebte Verbesserung in Folge seit 2008, als die Quote noch bei vier Prozent lag. Im Vergleich zum Höchststand in den vergangenen zwölf Jahren von 4,22 Prozent im Jahr 2004 bedeutet dies einen Rückgang um 1,35 Prozentpunkte beziehungsweise knapp ein Drittel.

Die Gesellschaften mit den niedrigsten Stornoquoten

Auf der Ebene der im Map-Report insgesamt 82 analysierten Lebensversicherungs-Gesellschaften gibt es hinsichtlich der Stornoquoten eine große Spannbreite zwischen 0,70 Prozent und 17,20 Prozent.

Auf die niedrigsten Werte im vergangen Jahr kamen die Hannoversche Lebensversicherung AG und die WGV-Lebensversicherung AG, die wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 30.11.2015) als einzige Gesellschaften unterhalb der Ein-Prozent-Marke blieben.

Bestandsstorno Hauptversicherungen in Relation zu den Verträgen (Rückkäufe und Umwandlungen in beitragsfreie Versicherungen zuzüglich sonstiger vorzeitiger Abgänge in Prozent des mittleren Jahresbestandes des Geschäftsjahres)

Dahinter folgen angeführt von der Europa Lebensversicherung AG 19 Anbieter mit einer Eins vor dem Komma. Neben der Europa kamen auch die Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen, die Karlsruher Lebensversicherung AG sowie die Hansemerkur24 Lebensversicherung AG auf Stornoquoten von unter 1,5 Prozent.

Jeweils weitere 24 Anbieter kamen auf Stornoquoten zwischen zwei und drei beziehungsweise drei und vier Prozent. Das verbleibende gute Dutzend lag bei vier und mehr Prozent. Mit insgesamt 38 Lebensversicherern blieb knapp die Hälfte unterhalb des Branchenschnitts.

Die Anbieter mit den höchsten Stornoquoten

Am anderen Ende der Rangliste findet sich die MyLife Lebensversicherung AG wieder, die 2015 eine Stornoquote von über 17 Prozent zu verzeichnen hatte. Bei knapp unter zehn Prozent lagen die Targo Lebensversicherung AG und die Deutsche Lebensversicherungs-AG.

Auf vergleichsweise hohe Werte zwischen gut acht und über fünf Prozent kamen darüber hinaus die Rheinland Lebensversicherung AG, die PB Lebensversicherung AG, die Neue Leben Lebensversicherung AG, die Provinzial Rheinland Versicherung AG sowie die Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG.

So schlugen sich die Branchengrößen

Die elf größten Gesellschaften (mit mehr als zwei Millionen Hauptversicherungen im Bestand) sind bis auf den Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG an zehnter Stelle nicht auf den vordersten Plätzen zu finden. Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. kommt mit einem Wert von 1,86 so gerade eben noch in die Top 20.

Die Generali Lebensversicherung AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG liegen mit Stornoquoten von jeweils knapp über drei Prozent leicht über dem Branchenschnitt, die Aachenmünchener Lebensversicherung AG und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG mit jeweils fast 3,5 Prozent rund ein Fünftel über dem Schnitt.

Die Anbieter mit den größten Veränderungen

Die Entwicklung der Stornoquoten verlief bei den einzelnen Gesellschaften höchst unterschiedlich. So konnten insgesamt sieben Anbieter nicht an der positiven Entwicklung teilhaben und hatten eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Auf dem „unrühmlichen“ Spitzenplatz liegt die Nürnberger Beamten mit einer um 1,1 Prozentpunkte beziehungsweise über ein Viertel höheren Stornoquote. Die Universa Lebensversicherung a.G. und die Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG hatten mit jeweils knapp einem Zehntel ebenfalls vergleichsweise große prozentuale Verschlechterungen zu verzeichnen.

Mit über einem Prozentpunkte konnte die Targo Lebensversicherung AG ihre Stornoquote am stärksten senken. Auch die nicht mehr im Neugeschäft tätige Athene Lebensversicherung AG (vormals Delta Lloyd Lebensversicherung – VersicherungsJournal 19.1.2015, 25.11.2015) sowie die Ergo Direkt Lebensversicherung AG konnten ihre Quoten mit jeweils knapp 0,8 Prozentpunkten vergleichsweise stark herunterschrauben.

Deutliche Verbesserungen gelangen auch dem Zurich Deutscher Herold, der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische, auf 4,30 Prozent) sowie der ebenfalls nicht mehr im Neugeschäft tätigen Skandia Lebensversicherung AG.

Weitere Studiendetails

Der Map-Report Nummer 887 „Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2015“ enthält auf 161 Seiten Übersichten zu diversen Geschäftszahlen von bis zu 82 Lebensversicherungs-Gesellschaften. Neben Bilanzkennzahlen werden in dem Heft auch die Entwicklungen bei Bestand, Neugeschäft und Storno analysiert. Weitere Details zu den Inhalten sind auf dieser Internetseite einsehbar.

