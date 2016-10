Die Lebensversicherer mit dem besten Neugeschäft

17.10.2016 – Die deutschen Lebensversicherer haben im vergangenen Jahr einen Neuzugang (eingelöste Versicherungsscheine, Hauptversicherung) von 5,1 Millionen Policen erzielt, das entspricht dem niedrigsten Wert in den letzten zehn Jahren. Das größte Neugeschäft gab es bei der Allianz Leben mit rund 540.000, wie der Map-Report 887 zeigt. Auf Rang zwei folgt die Targo Leben, die die Vertriebsleistung im Vergleich zum Vorjahr am stärksten ausbaute. Den größten Neugeschäftsrückgang gab es bei der Credit Life und der R+V Leben AG.

Im vergangenen Jahr ist das Neugeschäft der deutschen Lebensversicherer nach Verträgen um rund 400.000 auf gut 5,1 Millionen zurückgegangen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Frühjahr bekannt gab.

Besonders stark rückläufig war der Neuzugang mit minus einem knappen Fünftel im Riester-Geschäft sowie mit minus einem Achtel im Rürup-Geschäft (VersicherungsJournal 7.4.2016).

Neuzugang auf Zehnjahrestiefststand

Wie Daten aus der Map-Report-Datenbank zeigen, ist das Neugeschäft 2015 auf dem niedrigsten Stand in den zurückliegenden zehn Jahren angekommen. Über der Sechs-Millionen-Marke lag der Neuzugang zuletzt 2011, und 2006 war es mit knapp acht Millionen noch um über ein Drittel größer. Die Tendenz zeigt deutlich nach unten – auf Zehnjahressicht konnte die Branche nur zwei Mal einen Zuwachs erzielen.

Allerdings waren hierfür hauptsächlich Sondereffekte verantwortlich.2006 wurde das Jahresendgeschäft von dem zu Jahresbeginn 2007 auf 2,25 Prozent gesenkten Garantiezinses beflügelt (VersicherungsJournal 25.9.2006). 2011 waren es die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 1,75 Prozent zum 1. Januar 2012 (VersicherungsJournal 22.2.2011) und die Umstellung auf Unisex zum 21. Dezember 2012 (VersicherungsJournal Extrablatt 3|2011).

Von dem rückläufigen Trend waren so gut wie alle Produktgruppen betroffen. Bis auf die Fondsrenten mit einem minimalen Plus gab es 2015 in allen anderen Gruppen ein deutlich Minus beim Neuzugang, insbesondere bei den Renten- und Pensionsversicherungen sowie bei den Pflegerenten (VersicherungsJournal 1.7.2016).

Gewinner…

Auf Ebene der einzelnen Gesellschaften war die Entwicklung höchst unterschiedlich, wie dem letzte Woche veröffentlichten Map-Report 887 „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2015“ zu entnehmen ist. Mit 22 konnte nur etwas mehr als jede vierte der 80 aufgeführten Gesellschaften den Neuzugang (eingelöste Versicherungsscheine Hauptversicherung) steigern.

Das größte Plus im Vergleich zum Vorjahr stand für die Targo Lebensversicherung AG mit über 46.000 zu Buche. Eine Steigerung um knapp 10.000 erzielte die Europa Lebensversicherung AG, knapp 6.000 waren es bei der Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland.

Dahinter folgen die WWK Lebensversicherung a.G., die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Dialog Lebensversicherungs-AG, die Mylife Lebensversicherung AG und die Continentale Lebensversicherung AG mit Zuwächsen zwischen knapp 5.000 und knapp 3.000 mehr Neupolicen als 2014.

…und Verlierer beim Neuzugang

Deutlich schlechter als im Vorjahr fiel der Neuzugang hingegen mit jeweils knapp über 50.000 Policen bei der Credit Life AG und der R+V Lebensversicherung AG aus. Zu den „Verlierern“ gehörte auch die Allianz Lebensversicherungs-AG, bei der der Neuzugang 2015 um über 40.000 eingelöste Versicherungsscheine hinter dem des Vorjahres zurückblieb.

Einen vergleichsweise hohen Rückgang hatten auch die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG zu verzeichnen. Bei der Nürnberger waren es knapp 35.000 Neupolicen weniger als im Vorjahr, bei der Zurich fast 31.000.

Die Anbieter mit dem höchsten Neuzugang

Von der Vertriebsleistung her das meiste Neugeschäft erzielte im vergangenen Jahr trotz des nach Stückzahl relativ hohen Rückgangs die Allianz Lebensversicherungs-AG mit über 540.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung. Mit rund 50 Prozent entfiel davon der größte Anteil auf Rentenversicherungen, ein weiteres gutes Drittel waren Kollektivversicherungen.

Rund 440.000 eingelöste Versicherungsscheine in der Hauptversicherung reichten der Targo zum zweiten Platz in der Rangliste. Allerdings ist die Struktur des Targo-Neuzugangs ein völlig andere als die bei der Allianz. So hat die Talanx-Tochter, die Lebensversicherungen ausschließlich über den Bankschalter verkauft, im vergangenen Jahr nur rund 36.000 (Allianz: 250.000) neue Rentenversicherungen verkauft.

Im Kollektivgeschäft sind die Hildener so gut wie gar nicht unterwegs – hier gab es nicht einmal 100 (Allianz: knapp 200.000) neue Verträge. Kapitallebens-Versicherungen kamen mit etwa 64.000 Policen auf einen Anteil von rund einem Siebtel – branchenweit ist nur in etwa die Hälfte.

Der klare Schwerpunkt liegt bei der Targo auf der Risikolebens-Versicherung. Mit knapp 337.500 Neuverträgen – das sind rund drei Viertel des Neuzugangs der Talanx-Tochter – kommen die Hildener hier auf beinahe ein Drittel Marktanteil am Neuzugang der gesamten Branche.

Deutliche Unterschiede bei Allianz und Targo

Dies ist wohl auch eine Ursache für die deutlichen Unterschiede bei der Stornoquote (Hauptversicherungen, Rückkäufe und Umwandlungen in beitragsfreie Versicherungen zuzüglich sonstiger vorzeitiger Abgänge in Prozent des mittleren Vertragsbestandes des Geschäftsjahres).

Die Allianz liegt hier mit leicht über 1,5 Prozent auf dem zehnt Platz in der Rangliste, während für die Targo mit fast zehn Prozent der zweitschlechteste Wert der Branche zu Buche steht (VersicherungsJournal 11.10.2016).

Bei den Risikoleben-Versicherungen kommt die Talanx-Tochter mit 7,76 Prozent auf einen mehr als doppelt so hohen Wert wie im Branchenschnitt. Bei den Rentenversicherungen liegt die Stornoquote vier Mal so hoch, bei den Kapitallebens-Policen fast sieben Mal so hoch.

R+V Leben AG mit dem drittbesten Neugeschäft

An dritter Stelle der Rangliste liegt die R+V Lebensversicherung AG mit fast 325.000 eingelösten Versicherungsscheinen in der Hauptversicherung. Ein gutes Drittel davon kam aus dem Kollektivgeschäft, ein knappes Drittel entfiel auf Rentenversicherungen und ein gutes Viertel auf Risikolebens-Versicherungen.

Auf den Positionen vier und fünf liegen die Aachenmünchener Lebensversicherung AG und die Generali Lebensversicherung AG. Die Aachenmünchener hat ihren Schwerpunkt insbesondere im Bereich Sonstige Lebensversicherungen, wozu vor allem fondsgebundene Verträge gehören. Auf diese Kategorie entfielen mehr drei Viertel des Neuzugangs von fast 265.000 eingelösten Versicherungsscheinen.

Die fast 220.000 neuen Verträge der Generali Leben bestanden fast zur Hälfte aus Kollektivversicherungen und zu einem knappen Drittel aus Rentenversicherungen, wie die Datenübersichten aus dem Map-Report 887 weiter zeigen.

Weitere Studiendetails

Der Map-Report Nummer 887 „Bilanzanalyse Deutscher Lebensversicherer 2015“ enthält auf 161 Seiten Übersichten zu diversen Geschäftszahlen von bis zu 82 Lebensversicherungs-Gesellschaften. Neben Bilanzkennzahlen werden in dem Heft auch die Entwicklungen bei Bestand, Neugeschäft und Storno analysiert. Weitere Details zu den Inhalten sind auf dieser Internetseite einsehbar.

Das Heft ist lieferbar als (nicht druckbare) PDF-Datei für 89,50 Euro und als gedrucktes Heft für 102,20 Euro, jeweils einschließlich Mehrwertsteuer. Bestellt werden kann unter diesem Link.