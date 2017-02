Die Krankenkassen mit dem größten Mitgliederschwund

16.2.2017 – Zum Stichtag 1. Januar 2017 waren knapp 55,6 Millionen Personen Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das sind gut 860.000 mehr als zu Jahresbeginn 2016 – und so viele wie noch nie zuvor. Während die DAK-Gesundheit und die IKK Classic am meisten Mitglieder verloren (jeweils im sechsstelligen Bereich), hatten die Barmer (fusionsbedingt), die Techniker Krankenkasse, die AOK Plus und die AOK Baden-Württemberg die größten (jeweils sechsstelligen) Mitgliederzuwächse zu verzeichnen.

Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zählte nach der GKV-Statistik KM1 des Bundesgesundheits-Ministeriums (BMG) zum Stichtag 1. Oktober mit 55,57 Millionen so viele Mitglieder wie nie zuvor. Damit setzte sich die positive Entwicklung der Vorquartale fort.

Nur zwei Kassenarten im Plus

Auf Jahressicht gab es ein Plus von 860.170 Mitgliedern. Von den Kassenarten konnten allerdings nur die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOKen) und die Ersatzkassen Zuwächse verzeichnen.

Hier ist allerdings ein Sonderfaktor zu berücksichtigen: Durch die kassenartübergreifenden Fusion der Deutschen BKK mit der Barmer GEK zur Barmer (VersicherungsJournal 11.11.2015) gingen den Betriebskrankenkassen (BKKen) über 800.000 Mitglieder in Richtung Ersatzkassen verloren. Ohne die Fusion hätte sich für die BKKen ein positiver Saldo ergeben (VersicherungsJournal 8.2.2017).

Gewinner...

Die Rangliste der Gewinner nach Köpfen wird von der bundesweit zugänglichen Barmer angeführt, die – fusionsbedingt – die Mitgliederzahl um fast 800.000 ausbaute. Dies geht aus jüngst vom gesundheitspolitischen Hintergrunddienst Dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik (Nummer 7/2017) veröffentlichten Daten hervor.

Dahinter folgt mit der ebenfalls bundesweit geöffneten Techniker Krankenkasse (TK) eine weitere Ersatzkasse, bei der das Mitgliederplus im vergangenen Jahr fast 300.000 betrug. Unter den zehn Körperschaften mit dem auf Jahressicht größten Mitgliederzuwachs befindet sich mit der Handelskrankenkasse (HKK) eine weitere Kasse aus dem BKK-Lager. Ein hohes fünfstelliges Plus bedeutet den fünften Platz in der Rangliste.

Ansonsten ist die Top Ten gefüllt mit sieben Ortskrankenkassen. An dritter Stelle liegt die in Sachsen und Thüringen geöffnete AOK Plus, die trotz einer Erhöhung mit nur 0,6 Prozent den fünftniedrigsten Zusatzbeitrag der Branche aufweist (VersicherungsJournal 10.1.2017).

Dahinter folgt die nur regional zugängliche AOK Baden-Württemberg. Beide Körperschaften bauten ihre Mitgliederzahl im niedrigen sechsstelligen Bereich aus. Auf den Positionen sechs und sieben liegen die AOK Niedersachsen und die AOK Bayern mit hohen fünfstelligen Zuwächsen.

...und Verlierer unter den Krankenkassen

Während die große Mehrheit der Körperschaften ihre Mitgliederzahl zwischen Anfang 2016 und Anfang 2017 ausbauen konnte, hatten 16 der insgesamt noch 113 Kassen einen negativen Saldo zu verzeichnen. Das größte Minus gab es einmal mehr bei der DAK-Gesundheit, die fast 200.000 Mitglieder einbüßte. Ebenfalls im sechsstelligen Bereich verlor die IKK Classic.

Beide gesetzlichen Krankenkassen erheben einen Zusatzbeitrag, der über dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent (VersicherungsJournal 14.10.2016) liegt. Die DAK-Gesundheit verlangt sogar 1,5 Prozent Zusatzbeitrag (gesamt: 16,1 Prozent), womit sie die Körperschaft mit dem fünftteuersten Beitragssatz ist. Beide Kassen konnten den positiven Trend aus dem dritten Quartal (VersicherungsJournal 10.11.2016) nicht fortsetzen.

Dahinter folgen in der Rangliste der Verlierer „nach Köpfen“ mit Mitgliederverlusten im mittleren fünfstelligen Bereich die Knappschaft Bahn-See und die Viactiv Krankenkasse. Beide Kassen erheben mit 1,3 beziehungsweise 1,7 Prozent ebenfalls einen überdurchschnittlich hohen Zusatzbeitrag.

Fünfstellige Rückgänge bei der Mitgliederzahl hatten ferner die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) sowie die BKK Pfalz zu verzeichnen. Letztere gehört mit 1,4 Prozent Zusatzbeitrag (gesamt: 16,0 Prozent) ebenfalls zu den teureren Krankenkassen