Die Jahreswechselei in Kfz macht Vermittlern vor allem Arbeit

24.10.2016 – Viel Arbeiten, wenig Ertrag – so beschreiben die Vermittler in der Leser-Umfrage das Jahreswechselgeschäft in der Kraftfahrtversicherung. Und: Viele Wechselkunden sind auch in der Gesamtschau Verlustverbindungen. Dieses und einiges mehr zum Thema Autoversicherung kann im heute erschienenen VersicherungsJournal Extrablatt 4|2016 nachgelesen werden.

Willkommen ist die „Wechselei“ in Kraftfahrt zum Jahresende im Hinblick auf die Ergebnissituation nicht, auch wenn die Vermittlerschaft versucht, das Beste aus diesen Kundenkontakten zu machen. Dies zeigt die Online-Umfrage des VersicherungsJournal Extrablatts (VersicherungsJournal 22.9.2016), an der sich bundesweit 219 Vermittler beteiligten.

Ungünstige Relation

Durchschnittlich wenden die Befragten 34 Prozent ihrer Arbeitszeit in der „heißen Phase“ ab September für das Kfz-Geschäft auf, erzielen aber im Schnitt nur 17,8 Prozent des Ertrages in dieser Zeit mit Kraftfahrtversicherungen.

Die Relation „doppelt so viel Arbeit wie Ertrag“ verschlechtert sich jedoch für einzelne Quantile. So wendet jeder vierte Vermittler bis zu 15 Prozent seiner Zeit für die „Wechselei“ auf. Gleichzeitig erzielt das erste Viertel der auf diesem statischen Lagemaß sortierten Vermittlerschaft auch nur bis zu fünf Prozent seiner Einnahmen aus dem Kfz--Geschäft.

Vermittler des dritten Quantils setzen zwischen 30 und 50 Prozent ihrer Arbeitskraft für dieses Geschäft ein, erzielen aber nur zwischen zehn und 20 Prozent des Ertrags dieser Zeit damit.

Da die Fragen nicht miteinander verknüpft waren, ist dies statisch kein sauberer Beweis, sondern nur ein Fingerzeig, dass eine Arbeitsweise mit einem Zeiteinsatz von 15 und 30 Prozent (hier das nicht angesprochene zweite Quantil) immerhin zwischen zehn und 20 Prozent des Ertrags bringt.

Perlen, aber auch Verlustkunden

Nur ein Fünftel der Vermittler schätzt Wechselwillige in der Gesamtbetrachtung als profitable Kundenverbindung ein. „Ohne Wenn und Aber“ stimmte dieser Einschätzung im Grunde nur rund jeder 20. Vermittler zu.

Für rund jeden sechsten Vermittler ist diese Kundengruppe in der Gesamtschau ein Verlustgeschäft. Die weit überwiegende Mehrheit markiert auf der vorgegebenen Skala von eins (profitabel) bis zehn (defizitär) Werte im Mittelfeld – mit Tendenz hin zum Verlust.

