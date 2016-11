Die häufigsten und teuersten Kasko-Schäden

17.11.2016 – Glasbruch war 2015 die häufigste wie auch die teuerste Schadenursache in der Teil- und Vollkaskoversicherung, wie aktuelle GDV-Zahlen zeigen. Der höchste Durchschnittsschaden entstand bei Wildunfällen, der niedrigste bei Marderbissschäden. Bei fast allen Schadenursachen gab es bei Schadenzahl, Versicherungsleistungen und/oder Durchschnittsschaden neue Rekordwerte.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. hat gestern Daten zur Schadenbilanz in der Kaskoversicherung für das Jahr 2015 vorgelegt. Häufigste Schadenursache waren demnach Glasbruchschäden. Laut GDV mussten die deutschen Kfz-Versicherer im vergangenen Jahr für knapp 2,16 Millionen Bruchschäden an Autoscheiben, Rückspiegeln und Scheinwerfern einstehen.

Zweithäufigste Ursache waren Schäden durch Naturgewalten: Hier hatten die Versicherer knapp 300.000 Schäden durch Sturm, Hagel, Blitz oder Überschwemmung zu entschädigen. Knapp dahinter folgen Wildunfälle. Auf den Plätzen vier bis sechs liegen Schäden durch Marderbisse, durch Autoteile-Diebstahl und durch Autodiebstahl.

Glasbruchschäden am teuersten

Glasbruchschäden waren zugleich am teuersten für die Kfz-Versicherer. 2015 summierten sich die Versicherungsleistungen hier auf knapp 1.140 Millionen Euro. Auf den weiteren Rängen zeigt sich nach Höhe der Schadenzahlungen eine andere Reihenfolge als nach Schadenzahl.

Auf den Plätzen zwei und drei liegen – im Vergleich zur Schadenhäufigkeit in umgekehrter Reihenfolge – die Schäden durch Wildunfälle sowie durch Naturgewalten mit jeweils um die 600 Millionen Euro.

Knapp 300 Millionen hatten die Autoversicherer für die Entschädigung Autodiebstähle aufzuwenden, was Position vier bei den Leistungen bedeutet. Bei der Schadenzahl war es der sechste Rang. Am fünftteuersten waren Diebstähle von Autoteilen, während Marderbiss-Schäden trotz der vierthäufigsten Schadenzahl sortiert nach den Versicherungsleistungen nur an sechster Stelle liegen.

Zum Teil unterschiedliche Entwicklungen

In den vergangenen Jahren zeigen sich bei den einzelnen Schadenursachen viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige unterschiedliche Entwicklungen. So hatten allein im vergangenen Jahr sowohl die Zahl der gemeldeten Wildschäden als auch die dafür aufgewendeten Versicherungsleistungen zweistellige Zuwachsraten zu verzeichnen.

Seit 2006 gab es sogar Steigerungen um etwa ein Drittel (Schadenzahl) beziehungsweise knapp zwei Drittel (Leistungen). Dadurch wurden bei den Versicherungsleistungen insgesamt wie auch beim durchschnittlichen Schaden neue Rekordmarken erreicht (VersicherungsJournal 3.11.2016)

Bei den Autoteile-Diebstählen gab es in den letzten Jahren hingegen eine gegenläufige Entwicklung. Während die Zahl der gemeldeten Schäden seit 2010 um etwa ein Viertel abgenommen hat, haben die Entschädigungs-Leistungen um über 40 Prozent zugenommen. Dadurch hat sich der Durchschnittsschaden innerhalb von fünf Jahren fast verdoppelt (VersicherungsJournal 10.11.2016).

Die Zahl der geklauten kaskoversicherten Fahrzeuge hat sich in den vergangenen sieben Jahren relativ konstant zwischen 18.000 und 19.000 eingependelt. Im Vergleich zur Jahrtausendwende hat sich die Zahl sogar mehr als halbiert. Der Schadenaufwand hat 2015 genauso wie der durchschnittliche Schaden einen neuen Rekordwert erreicht (VersicherungsJournal 12.10.2016).

Glasbruch: Durchschnittsschaden auf Rekordhoch

Bei den Glasbruchschäden mussten die Versicherer 2015 gut knapp zwei Prozent weniger Schäden fast zwei Prozent mehr an Entschädigungs-Leistungen erbringen. Dadurch ist der Durchschnittsschaden um fast vier Prozent auf fast 530 Euro gestiegen.

Die Summe der Versicherungsleistungen lag in den vergangenen sechs Jahren allerdings vergleichsweise konstant zwischen 1,11 und 1,17 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2006 war jedoch ein Zuwachs um ein knappes Viertel zu verzeichnen. Bei der Schadenzahl zeigte sich zuletzt ein abnehmender Trend.

Deutliche Zunahme bei Schäden durch Naturgefahren

Bei den Schäden durch Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmung gab es im vergangenen Jahr Zuwächse von jeweils rund zwei Dritteln. Seit 2005 waren nur je drei Mal höhere Werte zu verzeichnen. Der Durchschnittsschaden betrug im vergangenen Jahr gut 1.900 Euro.

Der Höchstwert bei Schadenzahl (640.000), Versicherungsleistungen (1,5 Milliarden Euro) sowie beim Durchschnittsschaden (rund 2.300 Euro) wurde 2013 erreicht, als es mit dem Juni-Hochwasser sowie diversen Hagelstürmen außergewöhnlich viele schadenintensive Elementarereignisse gegeben hatte (VersicherungsJournal 6.1.2014).

Marderbissschäden werden immer teurer

Hinsichtlich der Marderbissschäden stand im vergangenen Jahr ein Minus von knapp zwei Prozent bei den Versicherungsleistungen einem mit etwa vier Prozent in etwa doppelt so großen Rückgang bei der Schadenzahl gegenüber.

Der durchschnittliche Schaden stieg dadurch leicht auf erstmals über 300 Euro an. Seit 2005 ist hier eine kontinuierliche Zunahme um insgesamt über 50 Prozent zu beobachten. Die Höhe der Entschädigungs-Leistungen hat sich im Betrachtungszeitraum mehr als verdoppelt, während die Schadenzahl um etwa die Hälfte zugenommen hat. Hier zeigt die Kurve allerdings zuletzt nach unten – im Vergleich zu 2012 gab es ein Minus von etwa zehn Prozent.