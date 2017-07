Die häufigsten Beschwerdegründe beim PKV-Ombudsmann

31.7.2017 – Der PKV-Ombudsmann Heinz Lanfermann hat seinen Tätigkeitsbericht 2016 vorgelegt. Immer häufiger beschäftigt ihn der Streit über die Höhe der Abrechnungen der Leistungserbringer. Der Versicherte sitze in diesen Fällen zwischen allen Stühlen, wenn der Krankenversicherer die augenscheinlich überhöhten Rechnungen nicht gänzlich begleichen wolle. Das Beschwerdeaufkommen lag bei 6.084 Eingaben.

Der Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) hat jetzt seinen „Tätigkeitsbericht 2016“ vorgelegt. Nachdem das Beschwerdeaufkommen seit 2012 rückläufig war, ergab sich im vergangenen Jahr ein Anstieg um 5,4 Prozent auf 6.084 Eingaben. Im Jahr 2015 hatte die Beschwerdezahl bei insgesamt 5.770 gelegen (VersicherungsJournal 8.6.2016).

Streit über die Höhe der Abrechnungen der Leistungserbringer

Gestritten wird vor allem über die medizinische Notwendigkeit einer Behandlung und über Ärztehonorare. Das Verhältnis zwischen dem Versicherten und seinem Versicherer werde belastet, weil Leistungserbringer Forderungen für berechtigt halten, die der Versicherer als unbegründet oder überzogen hält, schreibt Ombudsmann Heinz Lanfermann in seinem Bericht.

„Der Versicherte sitzt zwischen den Stühlen und ist verunsichert.“ Leider habe sich dieser Trend 2016 noch verstärkt. Der Anteil der Gebührenstreitigkeiten an den zulässigen Beschwerden in der Krankenvollversicherung stieg nach den Angaben des PKV-Ombudsmanns 2016 von 19,9 auf 21,3 Prozent an. Dies war der zweithäufigste Beschwerdeanlass.

Die Schlichtung führt nur in jedem vierten Fall zum Erfolg

Gemessen an der Zahl von über 43 Millionen Kranken- und Pflegeversicherungen sowie Zusatzversicherungen war das Beschwerdeaufkommen mit 0,014 Prozent marginal. Lanfermann leitete hieraus eine hohe Zufriedenheit der Versicherten mit ihren Versicherern ab. Würde man nur die zulässigen Beschwerden als Maßstab nehmen – dies waren 4.577 oder 75,2 Prozent – dann fiele der Prozentsatz noch niedriger aus.

(Bild: PKV-Ombudsmann, Tätigkeitsbericht 2016)

Von diesen zulässigen Beschwerden bezogen sich 81,0 Prozent auf die Krankenvollversicherung und 10,8 Prozent auf Zusatzversicherungen.

Im vergangenen Jahr konnte der PKV-Ombudsmann dem Tätigkeitsbericht zufolge 3.718 Beschwerdeverfahren abschließen. In drei Viertel der Fälle (74,7 Prozent) sei eine Schlichtung nicht möglich gewesen. „Bei 25,3 Prozent der Abschlüsse konnte der Ombudsmann den Versicherten vollständig oder zumindest teilweise weiterhelfen.“

Der hohe Anteil erfolgloser Beschwerden spricht Lanfermann zufolge für die „rechtskonforme Bearbeitung der einzelnen Krankenversicherer“. Der Ombudsmann könne in diesen Fällen nur den Versicherten die Entscheidung einzelner Versicherer verständlich darlegen und die Hintergründe erläutern.

Reform der Gebührenordnung für Ärzte ist überfällig

Für Lanfermann ist eine Neufassung der völlig überalterten Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) längst überfällig. Die fehlende Reform sei eine Ursache der steigenden Streitigkeiten über die Gebührenhöhe.

Der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) hatte sich zuletzt optimistisch geäußert, mit der Bundesärztekammer (BÄK) für die GOÄ einen Kompromiss finden zu können, den man dann der Bundesregierung vorlegen kann (VersicherungsJournal 23.6.2017).

(Bild: PKV-Ombudsmann, Tätigkeitsbericht 2016)

Häufigstes Beschwerdethema in der Krankenvollversicherung blieb auch in 2016 die Frage der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlung. Der Anteil am Beschwerdeaufkommen (insgesamt 3.708 Beschwerden) lag bei 21,8 Prozent. Darunter fallen alle Beschwerden, die sich auf die Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlungen und Krankenhausaufenthalten beziehen.

Der vollständige „Tätigkeitsbericht 2016“ kann unter diesem Link abgerufen werden.