Die häufigsten Beschwerdegründe beim PKV-Ombudsmann

14.3.2017 – Privatversicherte haben sich im vergangenen Jahr deutlich häufiger über ihren Anbieter beim PKV-Ombudsmann beschwert als im Jahr zuvor, wie die jetzt vorgelegte Kurzfassung des Tätigkeitsberichts 2016 zeigt. Der Großteil der zulässigen Eingaben entfällt weiter auf die Vollversicherung. Hier sind Fragen der medizinischen Notwendigkeit sowie Gebührenstreitigkeiten die häufigsten Beschwerdeanlässe.

Das Beschwerdeaufkommen beim Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (PKV-Ombudsmann) ist 2016 wieder angestiegen – nach zuletzt vier Rückgängen in Folge (VersicherungsJournal 8.6.2016). Die aktuelle Zunahme betrug über 300 Eingaben beziehungsweise rund 5,4 Prozent – auf 6.084 Anfragen zu Schlichtung.

Dies zeigt die kürzlich vorgelegte Kurzfassung des Tätigkeitsberichts des PKV-Ombudsmanns, die nur aus drei Seiten besteht. Ein ausführlicher Bericht wie in den Vorjahren wird für den weiteren Verlauf des Jahres angekündigt.

Ebenfalls zugenommen haben auch die absolute Zahl der zulässigen Beschwerden beim PKV-Ombudsmann (plus 562 beziehungsweise 14 Prozent auf 4.577) sowie deren Anteil am gesamten Beschwerdeaufkommen (plus 5,6 Prozentpunkte auf 75,2 Prozent). Vor sechs Jahren lagen die Werte allerdings noch rund 350 Eingaben beziehungsweise um über sieben Prozentpunkte (Anteil) höher.

Über vier von fünf zulässigen Eingaben betreffen Vollversicherung

Mit mehr als vier von fünf zulässigen Beschwerden entfiel im Berichtszeitraum erneut der Löwenanteil auf die Krankenvollversicherung (plus 1,4 Prozentpunkte). Im Gegenzug hat sich der Anteil der auf die Zusatzversicherung entfallenden, zulässigen Eingaben um fast einen Prozentpunkt auf unter elf Prozent reduziert.

Mehr als jede 20. zulässige Beschwerde bezog sich auf den Bereich Krankentagegeld, während etwa jede 43. zulässige Eingabe auf den Bereich der Pflegepflicht-Versicherung entfiel. In nicht einmal jedem hundertsten Fall war das Themenfeld Auslandsreise-Krankenversicherung betroffen.

Krankenvoll: Medizinische Notwendigkeit häufigster Beschwerdegrund

Häufigster Beschwerdegrund in der Vollversicherung waren wie in den Vorjahren Fragen im Zusammenhang mit der medizinischen Notwendigkeit einer Behandlungsmaßnahme. Mehr als jede fünfte zulässige Beschwerde fiel in diese Kategorie, unter der alle Eingaben subsummiert werden, in denen es um die Erstattungsfähigkeit von Heilbehandlungen und Krankenhausaufenthalten geht.

Knapp dahinter an zweiter Stelle folgen unverändert Gebührenstreitigkeiten, die ebenfalls mehr als ein Fünftel der zulässigen Eingaben ausmachen. Rund jede siebte zulässige Schlichtungsanfrage betraf das Thema Vertragsauslegungen, fast jede achte den Bereich Arznei-, Hilfs- und Heilmittel.

Beitragsanpassung beziehungsweise -höhe, Probleme beim Tarifwechsel (§ 204 VVG) und Anzeigepflicht-Verletzungen kommen nur auf vergleichsweise geringe Anteile zwischen vier und drei Prozent.