Die größten Wohngebäudeversicherer

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In der Allgemeinen Haftpflichtversicherung haben die meisten Gesellschaften in den letzten Jahren Gewinne geschrieben. Welche Anbieter 2013 besonders gut abgeschnitten haben und wer zum Teil kräftige Verluste zu verzeichnen hatte. (Bild: Wichert) mehr ...

Die Allgemeine Haftpflichtversicherung war in den letzten Jahren für die meisten Versicherer ein lukratives Geschäft. Welche Anbieter 2012 besonders gut abgeschnitten haben und wer zum Teil kräftige Verluste zu verzeichnen hatte. (Bild: Wichert) mehr ...

24.1.2017 –

In der Kfz-Versicherung jagen sich die Anbieter seit Jahren mit harten Bandagen gegenseitig die Kunden ab. Wer beim Marktanteil in den letzten Jahren am stärksten zulegen konnte beziehungsweise Federn lassen musste. (Bild: Wichert) mehr ...