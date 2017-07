Die größten Versicherer Europas

11.7.2017 – Die Allianz-Gruppe ist der (nach Beitragseinnahmen) größte Versicherer Europas, wie der jährlich veröffentlichten FAZ-Beilage „Die 100 Größten“ zu entnehmen ist. Auch in Sachen Jahresüberschuss und Beschäftigtenzahl liegt der deutsche Konzern an der Spitze. Das stärkste Wachstum erzielte – fusionsbedingt – Chubb.

Jedes Jahr Anfang Juli veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“. In der aktuellen Auflage gibt es nicht nur eine Rangliste der 25 nach Beitragseinnahmen größten deutschen Versicherungskonzerne und -gesellschaften (VersicherungsJournal 5.7.2017), sondern auch eine Liste der 100 nach Umsatz größten Konzerne Europas.

Elf Versicherer unter Europas 100 umsatzstärksten Unternehmen

In diese Top 100 haben es auch insgesamt elf Versicherungsgruppen geschafft. Spitzenreiter ist mit über 124 Milliarden Euro Beitragseinnahmen (VersicherungsJournal 20.2.2017) wie in der nationalen Rangliste die Allianz-Gruppe.

An zweiter Stelle folgt die französische Axa-Gruppe mit fast 95 Milliarden Euro Prämienaufkommen vor der italienischen Generali-Gruppe mit rund 67 Milliarden Euro. Auf den Positionen vier bis sechs liegen die Münchener-Rück-Gruppe (Munich Re), die britische Prudential-Gruppe und die schweizerische Zurich Insurance Group.

Chubb legte 2016 am stärksten zu

Obwohl die Allianz einen Prämienrückgang um 2,2 Prozent zu verzeichnen hatte, ging es in der Top 100 der europäischen Unternehmen vom achten auf den siebten Platz aufwärts.

Von elf auf zehn verbesserte sich nach einem Beitragsplus von 2,3 Prozent die Axa, während es für die Generali trotz eines Rückgangs um 4,6 Prozent vom 26. auf den 25. Platz nach oben ging.

Das größte Minus stand mit über fünf Prozent für die Prudential zu Buche, die dadurch vom 40. auf den 43. Gesamtrang zurückfiel. Die Swiss Re verbuchte ein Plus von fast elf Prozent, wodurch sich die Schweizer vom 85. auf den 77. Rang verbesserten.

Noch stärker zulegen konnte nur die Chubb-Gruppe, die das Prämienaufkommen um über die Hälfte steigerte. Dies ist aber nicht auf organisches Wachstum, sondern maßgeblich auf die Übernahme von Chubb durch die Ace-Gruppe zurückzuführen, die nach der rund 27 Milliarden Euro schweren Transaktion unter der Marke „Chubb“ auftritt (VersicherungsJournal 19.1.2016).

Allianz mit dem größten Überschuss und den meisten Mitarbeitern

Was die Jahresüberschüsse angeht, so liegt ebenfalls die Allianz an der Spitze (mit gut sieben Milliarden Euro). Relativ knapp unter dieser Marke blieb die Axa, während für Chubb, Swiss Re und Zurich jeweils über drei Milliarden Euro ausgewiesen werden. Bei Munich Re, Prudential und Generali waren es jeweils über zwei Milliarden Euro.

In Sachen Beschäftigte hat wiederum die Allianz die Nase vorn – konzernweit sind es gut 140.000. Dahinter folgt die Axa, die knapp unter der 100.000er-Marke blieb. Bei der Generali sind es knapp 74.000 Beschäftigte, bei der Zurich immerhin noch deutlich über 50.000. Insgesamt haben die elf aufgeführten Versicherer den FAZ-Daten zufolge 532.500 Beschäftigte.