Die größten Sorgen der Deutschen

24.11.2016 – Die Furcht vor einer schweren Krankheit führt das Sorgen-Ranking der Bundesbürger an. Dies zeigt eine Umfrage von IfD Allensbach im Auftrag des GDV. Demnach sind die wirtschaftlichen Ängste zwar in den letzten Jahren insgesamt rückläufig, haben aber in der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren zum Teil deutlich zugenommen.

WERBUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat gestern im Rahmen des diesjährigen Versicherungstags (VersicherungsJournal 24.11.2016) die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zum Thema „Sicherheit, Risiken und Ängste in der Wahrnehmung der Deutschen“ vorgestellt. Hierfür hat das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) rund 2.000 Bundesbürger ab 16 Jahre befragt.

Wovor die Bundesbürger am meisten Angst haben

Insgesamt stimmte jeder zweite Befragte der Aussage zu, dass in Deutschland derzeit eine ängstliche Stimmung herrsche. Nur knapp jeder Dritte sieht dies nicht so. Gut jeder Fünfte gab an, derzeit sogar ängstlicher als früher zu sein. Bei den Männern lag der Anteil bei nicht einmal ein Sechstel, bei den Frauen dafür bei weit über einem Drittel.

Die größten Ängste haben die Bundesbürger vor einer schweren Erkrankung, wie mehr als zwei Drittel der Befragten angaben. Dahinter folgen die Sorgen, dass zu Hause eingebrochen wird und dass man bestohlen beziehungsweise überfallen und beraubt wird.

Im Mittelfeld rangiert die Angst vor einem Sinken des Einkommens beziehungsweise des Wohlstands. Immerhin noch rund jeder fünfte Bundesbürger macht sich sorgen, dass er von einem Betrüger um seine Ersparnisse gebracht oder in hohe Schulden geraten könnte, die er nicht mehr zurückzahlen kann.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/IfD Allensbach)

Altersabhängige Ängste

Insbesondere die Angst vor einer schweren Erkrankung beziehungsweise vor einem Einbruch in die eigene Wohnung beziehungsweise in das eigene Haus sind stark altersabhängig, wie die Umfrageergebnisse weiter zeigen.

So hat nach eigenem Bekunden nur knapp jeder zweite 16- bis 29-Jährige Sorge, schwer zu erkranken. In der Altersgruppe ab 60 Jahre sind es dann schon vier von fünf Befragte, was einer Steigerung um fast zwei Drittel entspricht.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/IfD Allensbach)

Ähnlich verhält es sich mit der Sorge, dass zu Hause eingebrochen wird. Dies trifft nach eigener Einschätzung auf fast drei von vier Befragte zu, die 60 Jahre oder älter sind. In der jungen Generation bis 30 Jahre liegt der Anteil bei nicht einmal der Hälfte. Auch hier ist ein Anstieg um fast zwei Drittel zu festzustellen.

Wirtschaftliche Risiken

Bei den wirtschaftlichen Risiken ist in Abhängigkeit vom Alter eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. So haben unter allen Befragten die Anteile mit großen Sorgen vor Einkommensverlust und Arbeitslosigkeit in den vergangenen drei Jahren deutlich abgenommen, der Anteil der Bürger mit großer Sorge vor Arbeitslosigkeit sogar sehr deutlich.

In der Generation Mitte (30 bis 59 Jahre) wachsen hingegen die Sorgen hinsichtlich der eigenen materiellen Situation. Hier ist die Angst vor Altersarmut beziehungsweise den Lebensstandard im Alter nicht halten zu können, von 2015 auf 2016 um fünf Prozentpunkte auf 60 Prozent angestiegen.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/IfD Allensbach)

Deutlich zugenommen hat binnen Jahresfrist auch die Sorge davor, dass das eigene Einkommen sinken wird und in den nächsten Jahren nicht mehr ausreichen könnte, sowie dass das Geld an Wert verliert und die eigenen Ersparnisse dadurch weniger wert sein werden.